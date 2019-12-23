В лидерах Аркалык, Рудный и Костанай - итоги областного чемпионата по дзюдо подвели в Костанае

Чемпионат Костанайской области по дзюдо памяти тренеров Владимира Губенко и Владимира Попова проходил 20-22 декабря в спорткомплексе «Динамо». В нем участвовали 180 спортсменов из Костаная, Рудного, Лисаковска, Житикары, Аркалыка, Костанайского, Камыстинского, Карасуского, Фёдоровского, Узункольского, Житикаринского, Джангельдинского районови района Беимбета Майлина.

Фото Евгения МОВЧАНА

Они боролись не только за медали, но и за отбор на чемпионат РК, который пройдет в феврале в Костанае.

- На республиканский этап допускаются по 3 спортсмена в каждой весовой категории, поэтому отбор будет очень жёстким, - отметил главный судья турнира Евгений МОВЧАН. - Тем более, что соревнования будут дома, никуда ехать не надо, на выступления спортсменов часто приходят посмотреть родители и друзья спортсменов. Никто не хочет проигрывать! Конкуренция сильная. Очень хорошие команды из Аркалыка, Костаная и Рудного, где уже есть призёры чемпионата Казахстана прошлого года.

19-летний Алексей ВАРГО из Камыстинского района, выступающий в весовой категории 81 кг, своими основными соперниками тоже считает костанайцев. Хотя у него солидный опыт - дзюдо увлекается последние 5 лет.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- С детства любимый приём - удар с колен, - рассказал он «НГ». - Я выполняю захват, поворачиваюсь к сопернику спиной, одновременно присаживаюсь на колени, а соперник падает на спину. Получается бросок иппон или вазари.

Пробиться в призеры Алексею на этом турнире не удалось.

Фото Евгения МОВЧАНА

Основное количество золотых медалей распределили представители Аркалыка, Рудного и Костаная. Среди юношей 8 чемпионских титулов завоевали спортсмены из Аркалыка, а у костанайцев золотых медалей вдвое меньше. Среди девушек успехов достигли дзюдоистки из Костаная (3 медали), Аркалыка (3 медали) и Житикаринского района (2 медали).

Чемпионы областного турнира