"Горняк" остался за пределами зоны плей-офф, проиграв в Ташкенте местному "Хумо"

В рамках открытого чемпионата РК по хоккею с шайбой «Горняк» 20-21 декабря сыграл на выезде с ташкентским «Хумо». О результатах сообщает пресс-служба рудненского клуба на странице "Горняка" ВКонтакте.

Кадр из видео

В первом выездном матче рудненская ледовая дружина проиграла «крылатым». В составе нашей команды шайбы забросили: Павел Жилин, Оскар Юлбарисов и Евгений Щанкин.

ХК «Хумо» — ХК «Горняк» 7:3 (1:0, 2:2, 4:1)



1:0 — Серафимович (Кевлин, Амиров) – 15:18;

1:1 — Жилин (Сошников) - 23:54;

2:1 — Попитич (Летов, Мехоношин) – 31:27;

3:1 — Мехоношин (Амиров) – 32:41 ГБ;

3:2 — Юлбарисов (Харькин, Степанов) – 37:26 ГБ;

4:2 — Попитич (Янчук, Тормозов) – 45:48;

5:2 — Летов (Амиров, Попитич) – 50:21 ГБ;

6:2 — Попитич (Мехоношин, Тормозов) – 52:33;

6:3 — Щанкин (Степанов, Юлбарисов) – 55:41;

7:3 — Порванов (Сулейманов, Расулов) – 58:22.



Вратари: Закиров, Целиков (52:33 – 60:00) — Грязнов.

Броски в створ: 75 – 22.

Штраф: 8 – 18.

Вторая встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Хозяева вышли вперёд на 30-й минуте благодаря шайбе Романа Серафимовича. Евгений Степанов под занавес второго периода восстановил равновесие.

В третьей двадцатиминутке Василий Аниский вновь выводит хозяев вперёд, тем самым поставив точку в матче.



ХК «Хумо» (Ташкент) - ХК «Горняк» (Рудный) 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)



1:0 - Серафимович - 29:32

1:1 - Степанов (Юлбарисов, Щанкин) - 39:41

2:1 - Анискин (Сулейманов, Амиров) - 46:40



Вратари: Закиров - Грязнов (00:00 - 58:54)

Броски: 36 - 44

Штрафы: 6 - 22