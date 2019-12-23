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"Горняк" остался за пределами зоны плей-офф, проиграв в Ташкенте местному "Хумо"

vk.com/hc_gornyak_kz

23 декабря 2019, 09:14 |  Спорт

В рамках открытого чемпионата РК по хоккею с шайбой «Горняк» 20-21 декабря сыграл на выезде с ташкентским «Хумо». О результатах сообщает пресс-служба рудненского клуба на странице "Горняка" ВКонтакте.

Кадр из видео

В первом выездном матче рудненская ледовая дружина проиграла «крылатым». В составе нашей команды шайбы забросили: Павел Жилин, Оскар Юлбарисов и Евгений Щанкин.

ХК «Хумо» — ХК «Горняк» 7:3 (1:0, 2:2, 4:1)

1:0 — Серафимович (Кевлин, Амиров) – 15:18;
1:1 — Жилин (Сошников) - 23:54;
2:1 — Попитич (Летов, Мехоношин) – 31:27;
3:1 — Мехоношин (Амиров) – 32:41 ГБ;
3:2 — Юлбарисов (Харькин, Степанов) – 37:26 ГБ;
4:2 — Попитич (Янчук, Тормозов) – 45:48;
5:2 — Летов (Амиров, Попитич) – 50:21 ГБ;
6:2 — Попитич (Мехоношин, Тормозов) – 52:33;
6:3 — Щанкин (Степанов, Юлбарисов) – 55:41;
7:3 — Порванов (Сулейманов, Расулов) – 58:22.

Вратари: Закиров, Целиков (52:33 – 60:00) — Грязнов.
Броски в створ: 75 – 22.
Штраф: 8 – 18.

Вторая встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Хозяева вышли вперёд на 30-й минуте благодаря шайбе Романа Серафимовича. Евгений Степанов под занавес второго периода восстановил равновесие.

В третьей двадцатиминутке Василий Аниский вновь выводит хозяев вперёд, тем самым поставив точку в матче.

ХК «Хумо» (Ташкент) - ХК «Горняк» (Рудный) 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

1:0 - Серафимович - 29:32
1:1 - Степанов (Юлбарисов, Щанкин) - 39:41
2:1 - Анискин (Сулейманов, Амиров) - 46:40

Вратари: Закиров - Грязнов (00:00 - 58:54)
Броски: 36 - 44
Штрафы: 6 - 22
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