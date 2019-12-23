"Горняк" остался за пределами зоны плей-офф, проиграв в Ташкенте местному "Хумо"
vk.com/hc_gornyak_kz
В рамках открытого чемпионата РК по хоккею с шайбой «Горняк» 20-21 декабря сыграл на выезде с ташкентским «Хумо». О результатах сообщает пресс-служба рудненского клуба на странице "Горняка" ВКонтакте.
Кадр из видео
В первом выездном матче рудненская ледовая дружина проиграла «крылатым». В составе нашей команды шайбы забросили: Павел Жилин, Оскар Юлбарисов и Евгений Щанкин.
ХК «Хумо» — ХК «Горняк» 7:3 (1:0, 2:2, 4:1)
1:0 — Серафимович (Кевлин, Амиров) – 15:18;
1:1 — Жилин (Сошников) - 23:54;
2:1 — Попитич (Летов, Мехоношин) – 31:27;
3:1 — Мехоношин (Амиров) – 32:41 ГБ;
3:2 — Юлбарисов (Харькин, Степанов) – 37:26 ГБ;
4:2 — Попитич (Янчук, Тормозов) – 45:48;
5:2 — Летов (Амиров, Попитич) – 50:21 ГБ;
6:2 — Попитич (Мехоношин, Тормозов) – 52:33;
6:3 — Щанкин (Степанов, Юлбарисов) – 55:41;
7:3 — Порванов (Сулейманов, Расулов) – 58:22.
Вратари: Закиров, Целиков (52:33 – 60:00) — Грязнов.
Броски в створ: 75 – 22.
Штраф: 8 – 18.
Вторая встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Хозяева вышли вперёд на 30-й минуте благодаря шайбе Романа Серафимовича. Евгений Степанов под занавес второго периода восстановил равновесие.
В третьей двадцатиминутке Василий Аниский вновь выводит хозяев вперёд, тем самым поставив точку в матче.
ХК «Хумо» (Ташкент) - ХК «Горняк» (Рудный) 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
1:0 - Серафимович - 29:32
1:1 - Степанов (Юлбарисов, Щанкин) - 39:41
2:1 - Анискин (Сулейманов, Амиров) - 46:40
Вратари: Закиров - Грязнов (00:00 - 58:54)
Броски: 36 - 44
Штрафы: 6 - 22
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 123
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Пока я не готов работать главным тренером". Жумаскалиев - о своем будущем в "Тоболе", Бабаяне и трансферах
Максима Низовцева на прощальный матч позовите. По-скотски с ним обошелся в своё время ДАО. А ведь Низовцев наш, кустанайский.
Нигматулин о спорах вокруг проекта Кодекса о здоровье: Не надо торопиться с выводами
Цитата-//Действительно, в правительственном варианте есть нормы, вызывающие неоднозначную оценку населения. Но не надо торопиться с выводами. В Мажилисе ещё предстоит большая работа по обсуждению...
Служба спасения - не смогли дозвониться!
Мурзилка: а их бесячая ночная рассылка смс вообще добивает просто. И как мы раньше без них жили?! На этот вопрос могут гайцы рассказать - сколько им пришлось разворачивать транспорт до рассылок и...
Служба спасения - не смогли дозвониться!
Считаю 112 самой бесполезной службой, а их бесячая ночная рассылка смс вообще добивает просто. И как мы раньше без них жили?!
Николай ВОРОНИН: Нет ничего вечного, кроме изменений!
...как проявить свой гражданский долг