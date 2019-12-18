ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с "Алматы"

В рамках чемпионата РК по хоккею рудничане 16-17 декабря встречались с «Алматы». Ответ о матчах публикует пресс-служба "Горняка" на официальной странице клуба ВКонтакте.

Первый матч завершился со счётом 4:1.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Во втором периоде подопечные Евгения Зиновьева открыли счёт в матче, голом отметился форвард Юрий Муравьёв. Вскоре нападающий «южан» Алексей Ефимов сравнивает счет. На 29-й минуте Александр Нестеров выводит свою команду вперёд.

В третьем периоде, Буллат Хамматов увеличил преимущество «Алматы» до трёх шайб, реализовав численный перевес. На 54-й минуте Сергей Демагин в 4-й раз огорчил Максима Грязнова. Гол стал заключительным в матче.

ХК «Алматы» (Алматы) - «Горняк» (Рудный) 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)



0:1 - Муравьёв (Сошников) - 21:55

1:1 - Ефимов (Долгушин, Ханьжин) - 22:36

2:1 - Нестеров (Хамматов, Ефимов) - 28:43

3:1 - Хамматов (Долгушин, Ханьжин) - 42:07 ГБ

4:1 - Демагин (Яхонт) - 53:49



Вратари: Демидов - Грязнов

Броски: 37 - 14 (6-2, 16-5, 15-7)

Штраф: 12 - 14 (2-4, 0-0, 10-10)

Во втором выездном матче регулярного чемпионата Казахстана «черно-белые» уступили «южанам». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Владимира Капуловского.

«Южане» вышли вперёд уже на 6-й минуте встречи после точного броска в исполнении Александра Нестерова. В начале второго игрового отрезка преимущество алматинского клуба укрепил Александр Ханьжин. Под занавес третьего периода Сергей Демагин забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

ХК «Алматы» (Алматы) - «Горняк» (Рудный) 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



1:0 - Нестеров (Долгушев, Ефимов) - 05:52

2:0 - Ханьжин (Нестеров, Хамматов) - 35:14

3:0 - Демагин (Ипатов) - 57:34 ПВ



Вратари: Мальгин - Грязнов

Броски: 41 - 17 (17-7, 15-5, 9-5)

Штраф: 6 - 12 (2-2, 2-6, 2-4)

Фото со страницы ХК "Алматы" ВКонтакте