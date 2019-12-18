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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с "Алматы"

vk.com/hc_gornyak_kz

18 декабря 2019, 08:59 |  Спорт

В рамках чемпионата РК по хоккею рудничане 16-17 декабря встречались с «Алматы». Ответ о матчах публикует пресс-служба "Горняка" на официальной странице клуба ВКонтакте.

Первый матч завершился со счётом 4:1.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Во втором периоде подопечные Евгения Зиновьева открыли счёт в матче, голом отметился форвард Юрий Муравьёв. Вскоре нападающий «южан» Алексей Ефимов сравнивает счет. На 29-й минуте Александр Нестеров выводит свою команду вперёд.

В третьем периоде, Буллат Хамматов увеличил преимущество «Алматы» до трёх шайб, реализовав численный перевес. На 54-й минуте Сергей Демагин в 4-й раз огорчил Максима Грязнова. Гол стал заключительным в матче.

ХК «Алматы» (Алматы) - «Горняк» (Рудный) 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

0:1 - Муравьёв (Сошников) - 21:55
1:1 - Ефимов (Долгушин, Ханьжин) - 22:36
2:1 - Нестеров (Хамматов, Ефимов) - 28:43
3:1 - Хамматов (Долгушин, Ханьжин) - 42:07 ГБ
4:1 - Демагин (Яхонт) - 53:49

Вратари: Демидов - Грязнов
Броски: 37 - 14 (6-2, 16-5, 15-7)
Штраф: 12 - 14 (2-4, 0-0, 10-10)

Во втором выездном матче регулярного чемпионата Казахстана «черно-белые» уступили «южанам». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Владимира Капуловского.

«Южане» вышли вперёд уже на 6-й минуте встречи после точного броска в исполнении Александра Нестерова. В начале второго игрового отрезка преимущество алматинского клуба укрепил Александр Ханьжин. Под занавес третьего периода Сергей Демагин забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

ХК «Алматы» (Алматы) - «Горняк» (Рудный) 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 - Нестеров (Долгушев, Ефимов) - 05:52
2:0 - Ханьжин (Нестеров, Хамматов) - 35:14
3:0 - Демагин (Ипатов) - 57:34 ПВ

Вратари: Мальгин - Грязнов
Броски: 41 - 17 (17-7, 15-5, 9-5)
Штраф: 6 - 12 (2-2, 2-6, 2-4)

Фото со страницы ХК "Алматы" ВКонтакте
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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