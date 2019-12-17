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Стреляют, отжимаются и бегают на лыжах - итоги турнира по президентскому многоборью подвели в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

17 декабря 2019, 15:03 |  Спорт

Соревнования на Кубок Костанайской области по зимним видам президентского многоборья прошли 13-15 декабря в колледже бытсервиса. В них участвовали около 90 спортсменов из Костаная, Рудного, Аулиекольского, Узункольского районов и района Беимбета Майлина. Выступали в трёх дисциплинах: стрельба из малокалиберной винтовки, силовая гимнастика и лыжная гонка.

На турнире отбирали спортсменов в сборную области, которая будет участвовать в чемпионате РК.

Серимкан Карбаев: «В этом году также к нам присоединились участники из возрастной категории от 70 лет и старше»

- Я думаю, что самые сильные спортсмены  - из Аулиекольского района и Костаная, - отметил главный судья кубка Серимкан КАРБАЕВ. - Участников, по сравнению с прошлыми кубками, стало больше. В этом году к нам присоединились спортсмены из возрастной категории 70 лет и старше.

Участнице из Костаная Нине ВЕРШИНИНОЙ в этом году исполнилось 73 года, зимними видами президентского многоборья занимается более 20 лет.

- Я раньше каталась на лыжах, но уже на соревнования не попадаю из-за возраста, так и пришла в многоборье, - рассказала она «НГ». - Со стрельбой плохо справляюсь, долго целюсь и долго стреляю. Винтовка хорошо отдаёт - чуть-чуть прикоснёшься к курку и винтовка уже стреляет. Я давно не тренировалась в стрельбе. Раньше мы тренировались на базе лицея № 16, там был хороший оборудованный тир. Но нас оттуда выгнали. Теперь тренируемся только на улице или у себя дома.

Результат Нины Вершининой в стрельбе - 14 баллов из 50-ти

В итоге Нина Вершинина в своей возрастной группе заняла 1место.

Студентка ЧелГУ Анна Варфоломеева за 4 минуты отжалась от пола 53 раза

Студентка 3 курса КФ ЧелГУ Анна ВАРФОЛОМЕЕВА многоборьем, по собственному признанию, занимается второстепенно. Её главное увлечение - лыжные гонки.

- Этой зимой мы будем активно готовиться к республиканским соревнованиям, - говорит Анна. - Я учусь на менеджера, для меня спорт - это хобби. Раньше, когда занималась конкретно лыжами, относилась к этому профессионально. Сейчас выступаю за сборную области, не бросаю. Лыжи - основа, тренирую стрельбу, раз в месяц стреляю по мишеням в колледже бытсервиса.

Студентка 1 курса КГПУ Виктория ШИШКИНА выступает в возрастной категории 18-20 лет.

Президентским многоборьем увлекается 4 года, а перед этим 3 года занималась гандболом. Она - мастер спорта по пулевой стрельбе и президентскому многоборью. Сама девушка считает, что её коронный вид - стрельба.

Студентка КГПУ Виктория Шишкина считает, что её коронный вид спорта - стрельба

- В стрельбе нужно собраться и сконцентрироваться, - отмечает Виктория. - В силовой гимнастики я тоже выступаю неплохо. Пока мне за 4 минуты удалось отжаться только 115 раз. А гонку на лыжах на дистанции 5 км я успеваю пробежать примерно за 17,5-18 минут. Выступаю на чемпионатах Казахстана, скоро уже буду пробовать свои силы на мировой арене.

Женщины в силовой гимнастике отжимались, а мужчины соревновались в подтягиваниях. Первокурсник КГУ им. Байтурсынова по специальности «Юриспруденция» Нуржан ДАНТАЕВ смог подтянуться 14 раз.

В Костанай он приехал из Аулиеколя, в школьные годы увлекался лыжами.

Студент КГУ Нуржан Дантаев подтянулся на перекладине 14 раз

- Лыжи всё равно даются тяжело, стараюсь улучшать свою технику по мере сил, - говорит, чуть отдышавшись, Нуржан. - На тренировках я обычно подтягиваюсь 18 раз. В следующем году поступаю на военную кафедру, поэтому нужно поддерживать форму.

По итогам соревнований большинство наград - у спортсменов из Костаная (4 у мужчин и 7 у женщин) и Аулиекольского района (6 у мужчин и 3 у женщин).

Итоги личного первенства

Имя и фамилия

Возрастная группа

Регион

Мужчины

Ерасыл Абушай

10-11 лет

Аулиекольский район

Сайран Агел

12-13 лет

Аулиекольский район

Алмас Болат

14-15 лет

Аулиекольский район

Арсений Калинин

16-17 лет

Рудный

Артур Вагнер

18-20 лет

Костанай

Касымхан Идрисов

21-23 года

Аулиекольский район

Вячеслав Макушенко

24-34 года

Аулиекольский район

Николай Шалтынов

35-39 лет

Аулиекольский район

Андрей Антонянц

40-49 лет

Костанай

Павел Борода

50-59 лет

Район Беимбета Майлина

Алексей Соловьёв

60-69 лет

Костанай

Азамат Айтпаев

70 лет и старше

Костанай

Женщины

Жанель Кульмухамбетова

10-11 лет

Костанай

Татьяна Кнаус

12-13 лет

Аулиекольский район

Виктория Садчикова

14-15 лет

Узункольский район

Валерия Алареева

16-17 лет

Аулиекольский район

Виктория Шишкина

18-20 лет

Костанай

Анна Варфоломеева

21-23 года

Костанай

Юлия Зеленская

24-34 года

Костанай

Татьяна Борисенко

35-39 лет

Костанай

Римма Наговицина

40-49 лет

Аулиекольский район

Куляш Тулебаева

50-59 лет

Костанай

Татьяна Сущик

60-69 лет

Рудный

Нина Вершинина

70 лет и старше

Костанай

Фото Ксении РЕБИК
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С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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