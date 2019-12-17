Стреляют, отжимаются и бегают на лыжах - итоги турнира по президентскому многоборью подвели в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Соревнования на Кубок Костанайской области по зимним видам президентского многоборья прошли 13-15 декабря в колледже бытсервиса. В них участвовали около 90 спортсменов из Костаная, Рудного, Аулиекольского, Узункольского районов и района Беимбета Майлина. Выступали в трёх дисциплинах: стрельба из малокалиберной винтовки, силовая гимнастика и лыжная гонка.
На турнире отбирали спортсменов в сборную области, которая будет участвовать в чемпионате РК.
Серимкан Карбаев: «В этом году также к нам присоединились участники из возрастной категории от 70 лет и старше»
- Я думаю, что самые сильные спортсмены - из Аулиекольского района и Костаная, - отметил главный судья кубка Серимкан КАРБАЕВ. - Участников, по сравнению с прошлыми кубками, стало больше. В этом году к нам присоединились спортсмены из возрастной категории 70 лет и старше.
Участнице из Костаная Нине ВЕРШИНИНОЙ в этом году исполнилось 73 года, зимними видами президентского многоборья занимается более 20 лет.
- Я раньше каталась на лыжах, но уже на соревнования не попадаю из-за возраста, так и пришла в многоборье, - рассказала она «НГ». - Со стрельбой плохо справляюсь, долго целюсь и долго стреляю. Винтовка хорошо отдаёт - чуть-чуть прикоснёшься к курку и винтовка уже стреляет. Я давно не тренировалась в стрельбе. Раньше мы тренировались на базе лицея № 16, там был хороший оборудованный тир. Но нас оттуда выгнали. Теперь тренируемся только на улице или у себя дома.
Результат Нины Вершининой в стрельбе - 14 баллов из 50-ти
В итоге Нина Вершинина в своей возрастной группе заняла 1место.
Студентка ЧелГУ Анна Варфоломеева за 4 минуты отжалась от пола 53 раза
Студентка 3 курса КФ ЧелГУ Анна ВАРФОЛОМЕЕВА многоборьем, по собственному признанию, занимается второстепенно. Её главное увлечение - лыжные гонки.
- Этой зимой мы будем активно готовиться к республиканским соревнованиям, - говорит Анна. - Я учусь на менеджера, для меня спорт - это хобби. Раньше, когда занималась конкретно лыжами, относилась к этому профессионально. Сейчас выступаю за сборную области, не бросаю. Лыжи - основа, тренирую стрельбу, раз в месяц стреляю по мишеням в колледже бытсервиса.
Студентка 1 курса КГПУ Виктория ШИШКИНА выступает в возрастной категории 18-20 лет.
Президентским многоборьем увлекается 4 года, а перед этим 3 года занималась гандболом. Она - мастер спорта по пулевой стрельбе и президентскому многоборью. Сама девушка считает, что её коронный вид - стрельба.
Студентка КГПУ Виктория Шишкина считает, что её коронный вид спорта - стрельба
- В стрельбе нужно собраться и сконцентрироваться, - отмечает Виктория. - В силовой гимнастики я тоже выступаю неплохо. Пока мне за 4 минуты удалось отжаться только 115 раз. А гонку на лыжах на дистанции 5 км я успеваю пробежать примерно за 17,5-18 минут. Выступаю на чемпионатах Казахстана, скоро уже буду пробовать свои силы на мировой арене.
Женщины в силовой гимнастике отжимались, а мужчины соревновались в подтягиваниях. Первокурсник КГУ им. Байтурсынова по специальности «Юриспруденция» Нуржан ДАНТАЕВ смог подтянуться 14 раз.
В Костанай он приехал из Аулиеколя, в школьные годы увлекался лыжами.
Студент КГУ Нуржан Дантаев подтянулся на перекладине 14 раз
- Лыжи всё равно даются тяжело, стараюсь улучшать свою технику по мере сил, - говорит, чуть отдышавшись, Нуржан. - На тренировках я обычно подтягиваюсь 18 раз. В следующем году поступаю на военную кафедру, поэтому нужно поддерживать форму.
По итогам соревнований большинство наград - у спортсменов из Костаная (4 у мужчин и 7 у женщин) и Аулиекольского района (6 у мужчин и 3 у женщин).
Итоги личного первенства
|
Имя и фамилия
|
Возрастная группа
|
Регион
|
Мужчины
|
Ерасыл Абушай
|
10-11 лет
|
Аулиекольский район
|
Сайран Агел
|
12-13 лет
|
Аулиекольский район
|
Алмас Болат
|
14-15 лет
|
Аулиекольский район
|
Арсений Калинин
|
16-17 лет
|
Рудный
|
Артур Вагнер
|
18-20 лет
|
Костанай
|
Касымхан Идрисов
|
21-23 года
|
Аулиекольский район
|
Вячеслав Макушенко
|
24-34 года
|
Аулиекольский район
|
Николай Шалтынов
|
35-39 лет
|
Аулиекольский район
|
Андрей Антонянц
|
40-49 лет
|
Костанай
|
Павел Борода
|
50-59 лет
|
Район Беимбета Майлина
|
Алексей Соловьёв
|
60-69 лет
|
Костанай
|
Азамат Айтпаев
|
70 лет и старше
|
Костанай
|
Женщины
|
Жанель Кульмухамбетова
|
10-11 лет
|
Костанай
|
Татьяна Кнаус
|
12-13 лет
|
Аулиекольский район
|
Виктория Садчикова
|
14-15 лет
|
Узункольский район
|
Валерия Алареева
|
16-17 лет
|
Аулиекольский район
|
Виктория Шишкина
|
18-20 лет
|
Костанай
|
Анна Варфоломеева
|
21-23 года
|
Костанай
|
Юлия Зеленская
|
24-34 года
|
Костанай
|
Татьяна Борисенко
|
35-39 лет
|
Костанай
|
Римма Наговицина
|
40-49 лет
|
Аулиекольский район
|
Куляш Тулебаева
|
50-59 лет
|
Костанай
|
Татьяна Сущик
|
60-69 лет
|
Рудный
|
Нина Вершинина
|
70 лет и старше
|
Костанай
Фото Ксении РЕБИК
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