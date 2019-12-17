Стреляют, отжимаются и бегают на лыжах - итоги турнира по президентскому многоборью подвели в Костанае

Соревнования на Кубок Костанайской области по зимним видам президентского многоборья прошли 13-15 декабря в колледже бытсервиса. В них участвовали около 90 спортсменов из Костаная, Рудного, Аулиекольского, Узункольского районов и района Беимбета Майлина. Выступали в трёх дисциплинах: стрельба из малокалиберной винтовки, силовая гимнастика и лыжная гонка.

На турнире отбирали спортсменов в сборную области, которая будет участвовать в чемпионате РК.

Серимкан Карбаев: «В этом году также к нам присоединились участники из возрастной категории от 70 лет и старше»

- Я думаю, что самые сильные спортсмены - из Аулиекольского района и Костаная, - отметил главный судья кубка Серимкан КАРБАЕВ. - Участников, по сравнению с прошлыми кубками, стало больше. В этом году к нам присоединились спортсмены из возрастной категории 70 лет и старше.

Участнице из Костаная Нине ВЕРШИНИНОЙ в этом году исполнилось 73 года, зимними видами президентского многоборья занимается более 20 лет.

- Я раньше каталась на лыжах, но уже на соревнования не попадаю из-за возраста, так и пришла в многоборье, - рассказала она «НГ». - Со стрельбой плохо справляюсь, долго целюсь и долго стреляю. Винтовка хорошо отдаёт - чуть-чуть прикоснёшься к курку и винтовка уже стреляет. Я давно не тренировалась в стрельбе. Раньше мы тренировались на базе лицея № 16, там был хороший оборудованный тир. Но нас оттуда выгнали. Теперь тренируемся только на улице или у себя дома.

Результат Нины Вершининой в стрельбе - 14 баллов из 50-ти

В итоге Нина Вершинина в своей возрастной группе заняла 1место.

Студентка ЧелГУ Анна Варфоломеева за 4 минуты отжалась от пола 53 раза

Студентка 3 курса КФ ЧелГУ Анна ВАРФОЛОМЕЕВА многоборьем, по собственному признанию, занимается второстепенно. Её главное увлечение - лыжные гонки.

- Этой зимой мы будем активно готовиться к республиканским соревнованиям, - говорит Анна. - Я учусь на менеджера, для меня спорт - это хобби. Раньше, когда занималась конкретно лыжами, относилась к этому профессионально. Сейчас выступаю за сборную области, не бросаю. Лыжи - основа, тренирую стрельбу, раз в месяц стреляю по мишеням в колледже бытсервиса.

Студентка 1 курса КГПУ Виктория ШИШКИНА выступает в возрастной категории 18-20 лет.

Президентским многоборьем увлекается 4 года, а перед этим 3 года занималась гандболом. Она - мастер спорта по пулевой стрельбе и президентскому многоборью. Сама девушка считает, что её коронный вид - стрельба.

Студентка КГПУ Виктория Шишкина считает, что её коронный вид спорта - стрельба

- В стрельбе нужно собраться и сконцентрироваться, - отмечает Виктория. - В силовой гимнастики я тоже выступаю неплохо. Пока мне за 4 минуты удалось отжаться только 115 раз. А гонку на лыжах на дистанции 5 км я успеваю пробежать примерно за 17,5-18 минут. Выступаю на чемпионатах Казахстана, скоро уже буду пробовать свои силы на мировой арене.

Женщины в силовой гимнастике отжимались, а мужчины соревновались в подтягиваниях. Первокурсник КГУ им. Байтурсынова по специальности «Юриспруденция» Нуржан ДАНТАЕВ смог подтянуться 14 раз.

В Костанай он приехал из Аулиеколя, в школьные годы увлекался лыжами.

Студент КГУ Нуржан Дантаев подтянулся на перекладине 14 раз

- Лыжи всё равно даются тяжело, стараюсь улучшать свою технику по мере сил, - говорит, чуть отдышавшись, Нуржан. - На тренировках я обычно подтягиваюсь 18 раз. В следующем году поступаю на военную кафедру, поэтому нужно поддерживать форму.

По итогам соревнований большинство наград - у спортсменов из Костаная (4 у мужчин и 7 у женщин) и Аулиекольского района (6 у мужчин и 3 у женщин).

Итоги личного первенства

Имя и фамилия Возрастная группа Регион Мужчины Ерасыл Абушай 10-11 лет Аулиекольский район Сайран Агел 12-13 лет Аулиекольский район Алмас Болат 14-15 лет Аулиекольский район Арсений Калинин 16-17 лет Рудный Артур Вагнер 18-20 лет Костанай Касымхан Идрисов 21-23 года Аулиекольский район Вячеслав Макушенко 24-34 года Аулиекольский район Николай Шалтынов 35-39 лет Аулиекольский район Андрей Антонянц 40-49 лет Костанай Павел Борода 50-59 лет Район Беимбета Майлина Алексей Соловьёв 60-69 лет Костанай Азамат Айтпаев 70 лет и старше Костанай Женщины Жанель Кульмухамбетова 10-11 лет Костанай Татьяна Кнаус 12-13 лет Аулиекольский район Виктория Садчикова 14-15 лет Узункольский район Валерия Алареева 16-17 лет Аулиекольский район Виктория Шишкина 18-20 лет Костанай Анна Варфоломеева 21-23 года Костанай Юлия Зеленская 24-34 года Костанай Татьяна Борисенко 35-39 лет Костанай Римма Наговицина 40-49 лет Аулиекольский район Куляш Тулебаева 50-59 лет Костанай Татьяна Сущик 60-69 лет Рудный Нина Вершинина 70 лет и старше Костанай

Фото Ксении РЕБИК