Сколько медалей у костанайцев на чемпионате области по тяжёлой атлетике?
Георгий ГОВОРОВ
Чемпионат области по тяжёлой атлетике проходил в Костанае с 12-го по 14 декабря. В Академии силовых видов спорта соревновались 130 атлетов из Костаная, Аркалыка, Лисаковска, Рудного, Костанайского, Денисовского, Аулиекольского и Федоровского районов.
15-летний атлет из Костаная Иван ВЕБЕР выступает в весовой категории 50 кг. Тренируется уже 4 года. На чемпионате области он занял 3-е место в своей весовой категории.
- Каждый день уделяю тренировкам не меньше 4-х часов, - рассказал "НГ" Иван. - Обычная тренировка состоит из отработки рывков и толчков. Рывки пока тяжело даются, но я работаю над этим.
Соревновались атлеты в командном и личном зачетах. Как сообщил старший тренер Костанайской области по тяжелой атлетике Александр ПЕРЕХОДЦЕВ, по итогам турнира будет сформирована команда для участия в чемпионате РК, который пройдёт в январе. В команде 10 мест для юношей и 10 для девушек, поэтому в ее состав войдут только чемпионы.
- Сделали акцент на ребят 2003 г. р. и моложе, - отметил Переходцев. - Ребята все подготовлены, готовы показать себя. Костанайцы усиленно готовились к областному чемпионату последние 2 месяца. Думаю, наша команда будет в лидерах на этом чемпионате.
Костанайские юноши действительно вырвались в лидеры, набрав 299 очков в общекомандном зачёте. Отрыв от основного конкурента, команды Аркалыка, огромный - 100 очков. Замыкает тройку сильнейших Костанайский район. Его результат - 161 очко.
Женская команда Костаная тоже заняла первую строчку чемпионата. Хотя их результат чуть скромнее — 233 очка. Серебро у команды Лисаковска, 175 очков, а бронза у команды Аулиекольского района, 160 очков.
Командный зачёт
|
Место
|
Команда
|
Очки
|
Юноши
|
1
|
Костанай
|
299
|
2
|
Аркалык
|
199
|
3
|
Костанайский район
|
161
|
4
|
Денисовский район
|
150
|
5
|
Лисаковск
|
78
|
6
|
Рудный
|
43
|
7
|
Аулиекольский район
|
28
|
Девушки
|
1
|
Костанай
|
223
|
2
|
Лисаковск
|
175
|
3
|
Аулиекольский район
|
160
|
4
|
Федоровский район
|
81
|
5
|
Денисовский район
|
51
|
6
|
Костанайский район
|
28
Результатов добиваются и атлеты из районов. Единственное золото среди юношей команде Аулиекольского района принёс 16-летний атлет Александр ТРИНЬКО. Ему принадлежат сразу несколько рекордов Казахстана.
В весовой категории до 45 кг он установил рекорды в толчке, подняв 74 кг и 75 кг, и по сумме в рывке и толчке.
- Раньше я занимался борьбой, но мне не понравилось и я перешёл в тяжёлую атлетику, - рассказал Александр. - К областному этапу я уже привык, своим выступлением доволен. Соперников у меня так-то нет. Я сюда приехал ради того, чтобы выполнить разряд к. м. с.
В итоге у юношей из Костаная 9 золотых медалей, у девушек - 5.
Чемпионы турнира
|
Имя и фамилия
|
Весовая категория
|
Регион
|
Юноши
|
Евгений Малыхин
|
30 кг
|
Костанайский район
|
Багдан Безуглов
|
34 кг
|
Костанай
|
Ернар Мухатий
|
38 кг
|
Аркалык
|
Асет Кадарбек
|
42 кг
|
Аркалык
|
Александр Тринько
|
46 кг
|
Аулиекольский район
|
Данил Бегайдаров
|
50 кг
|
Лисаковск
|
Вячеслав Коршиков
|
56 кг
|
Костанай
|
Владислав Гольц
|
62 кг
|
Костанайский район
|
Нурсултан Еркенов
|
62 кг старшая группа
|
Аркалык
|
Егор Шерер
|
69 кг
|
Денисовский район
|
Аркадий Пак
|
69 кг старшая группа
|
Костанай
|
Артур Бабаев
|
77 кг
|
Костанай
|
Аян Байзаков
|
77 кг старшая группа
|
Аркалык
|
Ильяс Ахмеджанов
|
85 кг
|
Костанайский район
|
Евгений Селезнев
|
85 кг старшая группа
|
Костанай
|
Глеб Шепелев
|
94 кг
|
Костанай
|
Ерболат Балгобаев
|
94 кг старшая группа
|
Рудный
|
Илья Андреев
|
105 кг
|
Костанай
|
Михаил Макеев
|
105 кг старшая группа
|
Костанай
|
Артём Ищенко
|
+105 кг
|
Костанай
|
Девушки
|
Маргарита Дежнина
|
32 кг
|
Костанай
|
Кристина Нестерова
|
36 кг
|
Костанай
|
Ангелина Васичкина
|
40 кг
|
Денисовский район
|
Ксения Захарова
|
44 кг
|
Аулиекольский район
|
Екатерина Алякина
|
48 кг
|
Аулиекольский район
|
Лидия Куликова
|
48 кг старшая группа
|
Федоровский район
|
Анастасия Андриенко
|
53 кг
|
Лисаковск
|
Жанна Есимова
|
53 кг старшая группа
|
Костанайский район
|
Алина Коротких
|
58 кг
|
|
Инна Лаврухина
|
58 кг старшая группа
|
Аулиекольский район
|
Татьяна Тютина
|
63 кг
|
Костанай
|
Мария Иванько
|
69 кг
|
Костанай
|
Татьяна Сивоконь
|
69 кг старшая группа
|
Аулиекольский район
|
Милена Ломаева
|
75 кг
|
Лисаковск
|
Анжелика Мурзахметова
|
75 кг старшая группа
|
Денисовский район
|
Зинаида Захарченко
|
+75 кг старшая группа
|
Костанай
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