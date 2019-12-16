Сколько медалей у костанайцев на чемпионате области по тяжёлой атлетике?

Чемпионат области по тяжёлой атлетике проходил в Костанае с 12-го по 14 декабря. В Академии силовых видов спорта соревновались 130 атлетов из Костаная, Аркалыка, Лисаковска, Рудного, Костанайского, Денисовского, Аулиекольского и Федоровского районов.

15-летний атлет из Костаная Иван ВЕБЕР выступает в весовой категории 50 кг. Тренируется уже 4 года. На чемпионате области он занял 3-е место в своей весовой категории.

- Каждый день уделяю тренировкам не меньше 4-х часов, - рассказал "НГ" Иван. - Обычная тренировка состоит из отработки рывков и толчков. Рывки пока тяжело даются, но я работаю над этим.

Соревновались атлеты в командном и личном зачетах. Как сообщил старший тренер Костанайской области по тяжелой атлетике Александр ПЕРЕХОДЦЕВ, по итогам турнира будет сформирована команда для участия в чемпионате РК, который пройдёт в январе. В команде 10 мест для юношей и 10 для девушек, поэтому в ее состав войдут только чемпионы.

- Сделали акцент на ребят 2003 г. р. и моложе, - отметил Переходцев. - Ребята все подготовлены, готовы показать себя. Костанайцы усиленно готовились к областному чемпионату последние 2 месяца. Думаю, наша команда будет в лидерах на этом чемпионате.

Костанайские юноши действительно вырвались в лидеры, набрав 299 очков в общекомандном зачёте. Отрыв от основного конкурента, команды Аркалыка, огромный - 100 очков. Замыкает тройку сильнейших Костанайский район. Его результат - 161 очко.

Женская команда Костаная тоже заняла первую строчку чемпионата. Хотя их результат чуть скромнее — 233 очка. Серебро у команды Лисаковска, 175 очков, а бронза у команды Аулиекольского района, 160 очков.

Командный зачёт

Место Команда Очки Юноши 1 Костанай 299 2 Аркалык 199 3 Костанайский район 161 4 Денисовский район 150 5 Лисаковск 78 6 Рудный 43 7 Аулиекольский район 28 Девушки 1 Костанай 223 2 Лисаковск 175 3 Аулиекольский район 160 4 Федоровский район 81 5 Денисовский район 51 6 Костанайский район 28

Результатов добиваются и атлеты из районов. Единственное золото среди юношей команде Аулиекольского района принёс 16-летний атлет Александр ТРИНЬКО. Ему принадлежат сразу несколько рекордов Казахстана.





В весовой категории до 45 кг он установил рекорды в толчке, подняв 74 кг и 75 кг, и по сумме в рывке и толчке.

- Раньше я занимался борьбой, но мне не понравилось и я перешёл в тяжёлую атлетику, - рассказал Александр. - К областному этапу я уже привык, своим выступлением доволен. Соперников у меня так-то нет. Я сюда приехал ради того, чтобы выполнить разряд к. м. с.

В итоге у юношей из Костаная 9 золотых медалей, у девушек - 5.

Чемпионы турнира