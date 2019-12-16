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Victor Yang
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
yudjin: чтобы не случились митинги как в столицах. В этот раз очень упрощённый вариант митингов - 50 и 100 человек.
16.12.19 17:48
yudjin
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Ну смешно же, правда... взрослые люди, однако... Да признайтесь, что бдите чтобы не случились митинги как в столицах. Что такого? Поймём и простим, как грится... Нет же... новый уровень лицемерия...
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drakon
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Сколько медалей у костанайцев на чемпионате области по тяжёлой атлетике?

Георгий ГОВОРОВ

16 декабря 2019, 11:50 |  Спорт

Чемпионат области по тяжёлой атлетике проходил в Костанае с 12-го по 14 декабря. В Академии силовых видов спорта соревновались 130 атлетов из Костаная, Аркалыка, Лисаковска, Рудного, Костанайского, Денисовского, Аулиекольского и Федоровского районов.

15-летний атлет из Костаная Иван ВЕБЕР выступает в весовой категории 50 кг. Тренируется уже 4 года. На чемпионате области он занял 3-е место в своей весовой категории.

- Каждый день уделяю тренировкам не меньше 4-х часов, - рассказал "НГ" Иван. - Обычная тренировка состоит из отработки рывков и толчков. Рывки пока тяжело даются, но я работаю над этим.

Соревновались атлеты в командном и личном зачетах. Как сообщил старший тренер Костанайской области по тяжелой атлетике Александр ПЕРЕХОДЦЕВ, по итогам турнира будет сформирована команда для участия в чемпионате РК, который пройдёт в январе. В команде 10 мест для юношей и 10 для девушек, поэтому в ее состав войдут только чемпионы.

- Сделали акцент на ребят 2003 г. р. и моложе, - отметил Переходцев. - Ребята все подготовлены, готовы показать себя. Костанайцы усиленно готовились к областному чемпионату последние 2 месяца. Думаю, наша команда будет в лидерах на этом чемпионате.

Костанайские юноши действительно вырвались в лидеры, набрав 299 очков в общекомандном зачёте. Отрыв от основного конкурента, команды Аркалыка, огромный - 100 очков. Замыкает тройку сильнейших Костанайский район. Его результат - 161 очко.

Женская команда Костаная тоже заняла первую строчку чемпионата. Хотя их результат чуть скромнее — 233 очка. Серебро у команды Лисаковска, 175 очков, а бронза у команды Аулиекольского района, 160 очков.

Командный зачёт

Место

Команда

Очки

Юноши

1

Костанай

299

2

Аркалык

199

3

Костанайский район

161

4

Денисовский район

150

5

Лисаковск

78

6

Рудный

43

7

Аулиекольский район

28

Девушки

1

Костанай

223

2

Лисаковск

175

3

Аулиекольский район

160

4

Федоровский район

81

5

Денисовский район

51

6

Костанайский район

28

Результатов добиваются и атлеты из районов. Единственное золото среди юношей команде Аулиекольского района принёс 16-летний атлет Александр ТРИНЬКО. Ему принадлежат сразу несколько рекордов Казахстана.


В весовой категории до 45 кг он установил рекорды в толчке, подняв 74 кг и 75 кг, и по сумме в рывке и толчке.

- Раньше я занимался борьбой, но мне не понравилось и я перешёл в тяжёлую атлетику, - рассказал Александр. - К областному этапу я уже привык, своим выступлением доволен. Соперников у меня так-то нет. Я сюда приехал ради того, чтобы выполнить разряд к. м. с.

В итоге у юношей из Костаная 9 золотых медалей, у девушек - 5.

Чемпионы турнира

Имя и фамилия

Весовая категория

Регион

Юноши

Евгений Малыхин

30 кг

Костанайский район

Багдан Безуглов

34 кг

Костанай

Ернар Мухатий

38 кг

Аркалык

Асет Кадарбек

42 кг

Аркалык

Александр Тринько

46 кг

Аулиекольский район

Данил Бегайдаров

50 кг

Лисаковск

Вячеслав Коршиков

56 кг

Костанай

Владислав Гольц

62 кг

Костанайский район

Нурсултан Еркенов

62 кг старшая группа

Аркалык

Егор Шерер

69 кг

Денисовский район

Аркадий Пак

69 кг старшая группа

Костанай

Артур Бабаев

77 кг

Костанай

Аян Байзаков

77 кг старшая группа

Аркалык

Ильяс Ахмеджанов

85 кг

Костанайский район

Евгений Селезнев

85 кг старшая группа

Костанай

Глеб Шепелев

94 кг

Костанай

Ерболат Балгобаев

94 кг старшая группа

Рудный

Илья Андреев

105 кг

Костанай

Михаил Макеев

105 кг старшая группа

Костанай

Артём Ищенко

+105 кг

Костанай

Девушки

Маргарита Дежнина

32 кг

Костанай

Кристина Нестерова

36 кг

Костанай

Ангелина Васичкина

40 кг

Денисовский район

Ксения Захарова

44 кг

Аулиекольский район

Екатерина Алякина

48 кг

Аулиекольский район

Лидия Куликова

48 кг старшая группа

Федоровский район

Анастасия Андриенко

53 кг

Лисаковск

Жанна Есимова

53 кг старшая группа

Костанайский район

Алина Коротких

58 кг

 

Инна Лаврухина

58 кг старшая группа

Аулиекольский район

Татьяна Тютина

63 кг

Костанай

Мария Иванько

69 кг

Костанай

Татьяна Сивоконь

69 кг старшая группа

Аулиекольский район

Милена Ломаева

75 кг

Лисаковск

Анжелика Мурзахметова

75 кг старшая группа

Денисовский район

Зинаида Захарченко

+75 кг старшая группа

Костанай

 
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Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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