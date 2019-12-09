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Золото у юношей, серебро у девушек - республиканский турнир памяти Кадырбека Успанова завершился в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

9 декабря 2019, 15:42 |  Спорт

Соревнования, посвященные памяти почётного члена федерации баскетбола Костанайской области Кадырбека Успанова, прошли с 5-го по 8 декабря в спортзале ДЮСШ № 1, которая носит его имя. В открытом турнире на Кубок РК по баскетболу приняли участие юноши и девушки 2003 г. р.

Мужская сборная Костанайской области (в салатовой форме) одержала победу над командой из Намангана

На церемонию открытия турнира пришли его друзья и коллеги Успанова.

Тренер команды Аулиекольского района по баскетболу Рафкай МУХТАРОВ вспоминает, как в 1967 году в Костанае открывали стпорткомплекс «Трудовые резервы».

- Был большой праздник, - рассказал он "НГ". - На улице был помост и баскетбольная площадка. Я был капитаном команды Семиозерного района, а Кадырбек Успанов - капитаном команды Костанайского района. Там я с ним познакомился. Он был выше всех в команде. Во время игры он получил 5 фолов, выбыл из игры. Я помню, как он ходил вокруг площадке и пытался нас поддержать. Неравнодушный был человек и до мозга костей баскетболимст. Хороший из него тренер получился.

- Мы играли с ним вместе, он много работал тренером, воспитал плеяду талантливых баскетболисток, - говорит друг Кадырбека Успанова Виктор КАЙГОРОДЦЕВ. - Я помню, как мы с ним играли в Атырау против команды из Грозного. Выигрываем матч, а вечером отправляемся гулять по набережной. Видим, что впереди нас стоит огромная толпа из 20 молодых людей. Я ему говорю, чтобы не боялся, даже если они захотят нас побить. А когда подошли больше, парни узнали нас и стали кричать нам, что мы хорошо сыграли против Грозного, а они болели за нас. Долго аплодировали нам, кустанайцам.

Турнир памяти Успанова начинался 14 лет назад в статусе областного.

- Доросли до такой степени, что теперь к нам приехали четыре команды из России и две из Узбекистана, - отмечает организатор соревнований Сергей ВОЛКОВ. - Характерная особенность турнира - каждый год участники разные.

За кубок боролись 15 команд: 8 мужских и 7 женских. На турнир приехали баскетболисты из Магнитогорска, Ташкента, Намангана, Орска, Новосибирска, Петропавловска, Кокшетау, Нур-Султана, Павлодара, Актобе и Туркестанской области.

- В целом играем неплохо, но есть свои недостатки, - проанализировал выступление своих подопечных тренер юношеской сборной Костанайской области Евгений ЕРМАКОВ. - Командой тяжело сыграть, сложно было друг друга почувствовать. Команда собрана из трех игроков из Рудного, трех из Костаная и по одному баскетболисту из Карабалыка, Фёдоровки, Узунколя и Лисаковска. Если 6 человек в сборной из основного состава, то остальные - это вновь прибывшие. Играем на опробование возможностей друг друга. Хорошо с бросками получается у наших игроков - это радует. Где-то в защите есть у нас несогласованность командных действий. Немножко пассивно ведём себя в защите в тех ситуациях, когда нужно напрягать противника, нападать разнообразнее, подвигать мяч по периметру. Но ребята старались.

16-летний баскетболист Стефан РОМАНЕНКО из сборной Костанайской области играет на позиции разыгрывающего. Выступает за сборную уже 8 лет.

- Я обязан закладывать комбинации, скидывать мяч, - рассказал Стефан. - У нас хорошо получаются трёхочковые броски. Мы ничем не уступаем нашим соперникам. Это ясно уже с первой игры с Наманганом.

Тренер из Узбекистана Эквер ОСМАНОВ отмечает, что к турниру сборная Намангана готовилась основательно. На турниры в Казахстан они выезжают часто, но до Костаная доехали впервые.

- Костанайская команда сбалансирована, игроки уверенно выполняют указания тренера, - говорит Османов. - У нас не получилась игра в защите, не справились с дальними бросками соперника. Это повлияло на результаты. У Казахстана есть свой стиль - ребята играют агрессивно. Поэтому мы не справились в защите.

По результатам турнира мужская сборная забрала золотые медали, а женская - серебряные, уступив только команде Кокшетау.

Итоги турнира

Место

Регион

Юноши

1

Костанайская область

2

Магнитогорск

3

Ташкент

4

Наманган

5

Орск

6

Новосибирск

7

Петропавловск

8

Туркестанская область

Девушки

1

Кокшетау

2

Костанайская область

3

Нур-Султан

4

Павлодар

5

Актобе

6

Наманган

7

Туркестанская область

Фото Ксении РЕБИК


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