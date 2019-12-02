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Проблемы есть, решения нет - итоги чемпионата Костанайской области по волейболу

Георгий ГОВОРОВ

2 декабря 2019, 15:50 |  Спорт

13 декабря сборная Костанайской области примет участие во втором туре чемпионата РК среди женских команд высшей лиги, который пройдет в Уральске. Областной турнир можно считать своеобразным прологом к республиканскому.

В матче команд Костаная и Рудного победили волейболистки областного центра (в темно-синей форме)

Заявки на чемпионат Костанайской области среди женщин выставили только 10 команд - из Костаная, Рудного, Лисаковска и Аркалыка, Карасусского, Денисовского районов и района Беимбета Майлина, студенческие команды КСТУ и КГПУ и волейболисты ДЮСШ № 2.

После того, как областная федерация волейбола осталась без президента, ярких побед и достижений у костанайских волейболистов стало гораздо меньше. Игроки из прежних наборов постепенно уходят из спорта, а с пополнением проблема - молодёжь либо слабо подготовлена, либо её вовсе нет.

- Мы провели жеребьёвку, так сложилось, что в одной группе оказались все сильные команды , а в другой все слабые, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Владимир РЕЙХ. - В этом году я допустил к участию в турнире волейболисток в возрасте от 15 лет и старше. Я проанализировал команды-участники, в частности - из Денисовки и Рудного. Девочки из этих команд задействованы в высшей лиге чемпионата Казахстана, их уровень выше даже некоторых взрослых игроков. Поэтому разрешил молодым спортсменкам играть с более опытными волейболистками.

Чемпионат продлился с 29 ноября по 1 декабря. Один из самых важных матчей - между командами Костаная и Рудного - состоялся в первый день соревнований.

- Шли бы на мячи с голосом, всё бы было хорошо, - отметила после игры 15-летняя волейболистка из Рудного Екатерина ХОВАЛКИНА. - Все играют молча, поэтому концовку не вытащили. Почему? Не подумали об этом. У нас атака была лучше, думали головой. С Денисовкой и Лисаковском играть легче - они нас боятся, психологически нам проигрывают.

- Все боролись, все молодцы. Каждый где-то косячит, - добавляет 23-летняя рудничанка Ирина ГОНЧАРОВА. - Мы проигрываем костанайским командам со счётом 2:1. Надеемся, что выиграем у других. Но у нас впереди спартакиада «Тын Целина», мы больше к ней готовимся.

Как отмечает Владимир Рейх, главная проблема сборной Костанайской области в чемпионате РК - в том, что комплектование команды отстаёт от необходимого уровня.

- Мы были на городском бюджете, были в арендуемых помещениях. Сейчас вроде как зал СРК «Костанай», где проходит чемпионат области, отдали ДЮСШ №2, - рассказал Рейх. - Но мы в этом зале постоянно не можем проводить ни соревнования, ни тренировке в полной мере - зал почти всегда кем-то занят. Через год этой команды не будет, все разъедутся. И провал из-за того, что мы 2 года были на городском бюджете, он нам аукнется. Мы набираем детей, но чтобы их подготовить, нам года не хватит.

Эти же проблемы отмечают и волейболистки.

- В игре против Рудного нам не хватило собранности, - говорит капитан команды Костаная Полина ДРОЗД. - Выиграли первую партию, расслабились. У нас есть проблема с контрольными мячами, мы над этим работаем. В первом туре высшей лиги из 6 команд мы на четвертом месте. Потому что против нас играют не девочки, как мы, а женщины, бывшие игроки Национальной лиги. Но самая важная причина - у наших соперников есть спонсоры. У некоторых девочек в нашей команде может просто не быть денег на кроссовки, гетры или наколенники. Многие девочки поэтому уходят в другие команды или вовсе покидают спорт.

Дата заседания исполкома областной федерации волейбола, на котором могли бы решить организационные вопросы, пока не назначена.

Итоги кубка костанайской области

Место

Команда

1

ДЮСШ №2

2

КГПУ

3

Костанай

4

Район Б. Майлина

5

Рудный

6

Карасуский район

7

Денисовский район

8

Аркалык

9

Лисаковск

10

КСТУ

Фото Ксении РЕБИК


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