Казахстан остался за бортом плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса в испанском Мадриде, передает корреспондент Vesti.kz.



В группе Е команда Диаса Доскараева стала второй, победив Голландию (2:1) и проиграв Великобритании (1:2). В 1/4 финала с первого места вышли британцы.

Через рейтинг лучших команд из числа ставших вторыми в 1/4 финала пробились Россия и Аргентина. При этом у аргентинцев по сетам оказалось 8:6, а у Казахстана этот показатель составил 7:7.

После матча с Британией первая ракетка Казахстана Александр Бублик поблагодарил казахстанских болельщиков, а также свою команду.

"Мы сюда приехали и не были фаворитами на бумаге, отыграли прекрасный матч с Голландией, а сегодня оказались слабее. В первую очередь я бы хотел поблагодарить наших болельщиков и команду, которая работала с нами. Мне кажется, это самое важное. Сегодня мы оказались слабее, но это позитивный опыт. Мы первый раз в финальной части и показали хороший уровень. Без болельщиков, без команды, без всего того, что тут было, это было бы невозможно", - сказал Бублик.

Также казахстанских болельщиков поблагодарили Михаил Кукушкин и капитан команды Диас Доскараев. Причем после матча с Великобританией команда встретилась с фанатами из Kazakhstan Tennis Fans и лично их поблагодарила.

В 1/4 финала Кубка Дэвиса 21 ноября состоится матч Австралия - Канада, а 22-го пройдут игры Сербия - Россия, Великобритания - Германия и Аргентина - Испания.

Полуфиналисты нынешнего турнира автоматически получат путевки в финальную стадию Кубка Дэвиса-2020. С этого года турнир проводится в новом формате.

В прошлом сезоне Кубок Дэвиса выиграла Хорватия, которая в Мадриде не смогла выйти из группы.