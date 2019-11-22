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abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец// 5 лет очень большой срок) не будем говорить ОП!)
22.11.19 14:57
Добринцофф
«Лампы сияют, цены снижены...»
alex_60: где ты это прочитал в этой статье? нет такого. Статью то хоть читал? Предпоследний абзац если чё. Доводилось читать, что в СССР ставилась цель - сделать некоторые жизненно важные...
22.11.19 14:55
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Не будем говорить ОП!) Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец.
22.11.19 14:54
abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР// Не будем говорить ОП!) Цитата-//Тебя же вроде в них записали, не?// Да вот у меня конкуренты смотрю появились на статус...
22.11.19 14:44
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР. abaika95: ...
22.11.19 14:39
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Казахстан остался за бортом плей-офф Кубка Дэвиса

22 ноября 2019, 09:36 |  Спорт

Сборная Казахстана по теннису не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса в испанском Мадриде, передает корреспондент Vesti.kz


В группе Е команда Диаса Доскараева стала второй, победив Голландию (2:1) и проиграв Великобритании (1:2). В 1/4 финала с первого места вышли британцы.

Через рейтинг лучших команд из числа ставших вторыми в 1/4 финала пробились Россия и Аргентина. При этом у аргентинцев по сетам оказалось 8:6, а у Казахстана этот показатель составил 7:7.

После матча с Британией первая ракетка Казахстана Александр Бублик поблагодарил казахстанских болельщиков, а также свою команду.

"Мы сюда приехали и не были фаворитами на бумаге, отыграли прекрасный матч с Голландией, а сегодня оказались слабее. В первую очередь я бы хотел поблагодарить наших болельщиков и команду, которая работала с нами. Мне кажется, это самое важное. Сегодня мы оказались слабее, но это позитивный опыт. Мы первый раз в финальной части и показали хороший уровень. Без болельщиков, без команды, без всего того, что тут было, это было бы невозможно", - сказал Бублик.

 

Также казахстанских болельщиков поблагодарили Михаил Кукушкин и капитан команды Диас Доскараев. Причем после матча с Великобританией команда встретилась с фанатами из Kazakhstan Tennis Fans и лично их поблагодарила.

В 1/4 финала Кубка Дэвиса 21 ноября состоится матч Австралия - Канада, а 22-го пройдут игры Сербия - Россия,  Великобритания - Германия и Аргентина - Испания.

Полуфиналисты нынешнего турнира автоматически получат путевки в финальную стадию Кубка Дэвиса-2020. С этого года турнир проводится в новом формате. 

В прошлом сезоне Кубок Дэвиса выиграла Хорватия, которая в Мадриде не смогла выйти из группы.
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Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
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