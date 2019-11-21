ХК "Горняк" дважды обыграл на домашнем льду одного из лидеров чемпионата РК

В очередном туре открытого чемпионата РК по хоккею «Горняк» 19-20 ноября встречался в Рудном с «Алматы».

Имея в активе одинаковое количество сыгранных матчей, эти команды далеко не равны: южане успели набрать в два раза больше очков, нежели «горняки», отмечает в отчете о матчах ИА Город. И, тем не менее, подопечным Евгения Зиновьева в первой встрече удалось забрать у противника три очка.

Все голы случились в ходе второго игрового отрезка матча. Счет открыл «Горняк»: с передачи Сергея Пахмурина шайбу забросил Михаил Качулин. За пару минут до сирены «черно-белые» повторно огорчают кипера «Алматы» Дмитрия Мальгина. Да еще и при игре в меньшинстве! Забил Евгений Степанов, которому ассистировал Никита Харькин.

Но проходит около минуты и уже в ворота Максима Грязнова летит «ответка» от подопечных Владимира Капуловского. Срабатывает первое звено команды противника.

Заключительный отрезок матча прошел в диком напряжении. Игроки «Алматы» отчаянно пытались сравнять счет, «горняки» также не отсиживались в обороне, стремясь увеличить отрыв. Остаются считанные секунды до сирены, ХК «Алматы» снимает вратаря, но «Горняк» не сдал своих позиций. Даже была попытка забить гол в пустые ворота, однако счет остался неизменным. Но, разумеется, радости болельщиков «Горняка» это не убавило. Команда Рудного завоевывает три очка и празднует вторую домашнюю победу кряду.

«Горняк» (Рудный) - ХК «Алматы» (Алматы) 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



1:0 - Качулин (Пахмурин) - 25:03



2:0 - Харькин (Степанов) - 37:56 ГМ



2:1 - Демагин (Бурделёв, Воробьёв) - 39:08



Вратари: Грязнов - Мальгин (00:00 - 59:30)



Броски: 21:47 (8:11, 7:22, 6:14)



Штраф: 6:2 (2:2, 4:0, 0:0)

Повторный матч между командами «Горняк» и «Алматы» состоялся в Ледовом дворце спорта Рудного 20 ноября. Выиграв накануне со счетом 2:1, подопечные Евгения Зиновьева заметно приободрились. Обменявшись удалениями в начале первого периода, команды все никак не открывали счет. Однако на исходе игрового отрезка нападающий «Горняка» Павел Жилин отправляется на скамейку штрафников за подножку и «Алматы» забивает хозяевам гол.

Во втором периоде «черно-белые» сравнивают счет усилиями Степанова, Щанкина и Юлбарисова. Позже подопечные Владимира Капуловского зарабатывают два штрафа подряд, и, казалось бы, вот он – шанс вырваться вперед, играя в течение одной минуты и 35 секунд в формате «5 на 3». Но этого не произошло. Хотя голевые моменты у ворот «Алматы» создавались и весьма удачные.

Третий период порадовал рудненских болельщиков. В середине игрового отрезка нападающий «Горняка» Павел Жилин реабилитировался за свою ошибку на старте матча и забросил в ворота Михаила Демидова шайбу, которая оказалась последней в этом противостоянии. Потом было и обоюдное удаление, и обе команды брали тайм-ауты, также команда «Алматы» дважды снимала вратаря, но счет до финальной сирены остался неизменным – 2:1 в пользу хозяев льда. И «черно-белые» одерживают третью домашнюю победу кряду.

«Горняк» (Рудный) - ХК «Алматы» (Алматы) 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)



0:1 - Шерстюков (Демагин, Воробьёв) - 18:50 ГБ



1:1 - Степанов (Щанкин, Юлбарисов) - 28:33



2:1 - Жилин - 49:11 ГМ



Вратари: Грязнов - Демидов (00:00 - 58:01, 58:01 - 58:37, 59:39 - 60:00)



Броски: 18:31 (5:13, 8:12, 5:6)



Штраф: 12:14 (4:2, 4:6, 4:6)

Команды «Горняк» и «Алматы» встречались в этом сезоне впервые. И вот какие комментарии после матчей оставили тренеры и игроки этих ледовых дружин.

Владимир Капуловский, ГТ ХК «Алматы»:

- Хочу в первую очередь поздравить коллегу с победой, его команда билась, сражалась, на характере парни тащили игру. Что касается нашей команды, то у меня большие претензии к игрокам атаки, мы за две игры ничего не забивали, это начинает тревожить.

Артемий Лакиза, капитан ХК «Алматы»:

- Плохой результат в итоге. Не хватило особого желания ребят, хладнокровия. «Горняк» играл самоотверженно, здорово отстоял вратарь. Старались ловить нас на ошибках, на контратаках играть.

Евгений Зиновьев, ГТ ХК «Горняк»:

- Очень прилично провели домашние игры. Если в первом матче соперник владел преимуществом, создал больше моментов, нас держал вратарь Макс Грязнов, за что ему отдельное спасибо, то сегодня мы выгрызали буквально каждый сантиметр льда, навязали борьбу, насытили среднюю зону, ловили шайбу на себя. Сражались все, как могли. Каждый из игроков внес свою частичку в эту победу. Спасибо парням. И хочу поблагодарить наших болельщиков, их поддержка чувствовалась. Думаю, после таких игр еще больше людей станет на трибунах. Мы играем для них.

- Как обстоят дела с травмами? Почему Вудуньян не играл?

- Интересно, что в предсезонке у нас было 20 игроков, заменить было некем, и тогда по 5-6 человек было в лазарете. А теперь, когда 28 человек, появилась здоровая конкуренция и больных нет, все рвутся на лед – с синяками, ушибами и прочим. Вудуньян не играл в связи с тем, что пока идет ротация состава, два новых игрока в команде, меняем, смотрим.

Павел Жилин, нападающий ХК «Горняк»:

- Команда сыграла очень хорошо, выполнили задание тренера, забили удачно голы. Матчи были тяжелые, нас спас Максим Грязнов, плюс не дали забить противнику.

Сейчас «Горняк» находится на 8-й строчке турнирной таблицы ОЧРК, в активе «черно-белых» 28 игр и 34 очка.

Следующие игры рудничане проведут на выезде: 26 и 27 ноября наша команда встречается с ХК «Бейбарыс». Затем, 30 ноября и 1 декабря, рудничане сыграют на выезде с ХК «Актобе».

Фото Сергея МАЙБОРОДЫ