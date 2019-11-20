Сборная Казахстана проиграла последний матч отбора на Евро-2020

Cборная Казахстана по футболу проиграла шотландцам заключительный матч в отборочном цикле Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый тайм гостевого матча в Глазго завершился со счетом 0:1. Гол на 34-й минуте красивым дальним ударом забил полузащитник российского "Ростова" Бахтиер Зайнутдинов.

Во втором тайме сборной Шотландии удалось сравнять счет. На 48-й минуте полузащитник английской "Астон Виллы" Джон Макгинн отличился ударом со штрафного, причем мяч, перед тем как оказаться в воротах Дмитрия Непогодова, задел капитана Бауыржана Исламхана. Затем хозяева вышли вперед, забив еще два гола - на 64-й и 92-й минутах.

Напомним, что в первом туре Казахстан дома разгромил Шотландию - 3:0. Также команда Михала Билека дважды победила Сан-Марино (4:0, 3:1), обменялась ничьей и поражением с Кипром (1:1, 1:2), по два раза проиграла России (0:4, 0:1) и Бельгии (0:3, 0:2).

Победителем группы стала Бельгия, вместе с ней на Евро-2020 вышла Россия. Третье место заняла Шотландия, четвертое - Кипр, опередивший Казахстан по личным встречам, замкнул таблицу Сан-Марино, проигравший все матчи.