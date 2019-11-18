Набирались опыта - чемпионат области по волейболу завершился в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Областной турнир среди девушек 2005-2006 г. р., который проходил 15-17 ноября в СРК «Костанай», для многих участниц стал первым серьёзным испытанием. На чемпионат допустили и вторую команду Костаная, состоящую из спортсменок 2007-2008 г.р., чтобы они тоже постепенно набирались опыта.
Спортсменки из Федоровского района (в красном) не смогли обыграть команду Лисаковска в первой встрече
География соревнований с прошлого года никак не поменялась: Костанай, Рудный, Лисаковск, Фёдоровский, Камыстинский, Денисовский и Аулиекольский район. Всего около сотни волейболисток.
- Девочек 2007-2008 годов рождения мы только недавно набрали, им нужно активно готовиться к республиканским соревнованиям, - отмечает судья соревнований Оксана ГУБАЙДУЛИНА. - Много наших волейболисток разъехались за пределы Казахстана. Очень сложно набирать новые команды. Очень сложно привлекать детей в спорт, где нужно работать для больших достижений. Дети приходят просто баловаться, играться. Нужен толчок от родителей - часто, если на волейбол ребёнка приводят родители, он добивается больших результатов.
Тренер сборной Федоровского района Оксана ЩЕРБАК собирала свою команду со всего района. Упор при подготовке к чемпионату сделали на отработке подач.
- Девочкам не хватает эмоций, они боятся, выходят на матч с испуганными глазами, - поделилась с "НГ тренер. - Больше нужно наигранности. Нужно ещё поработать над тактикой. Они ещё путаются с расстановкой, нужно их вручную ставить. Девочки разные по возрасту и по росту, нужно это учитывать.
Спортсменки многие свои ошибки видят сами, но пока исправить их не получается.
14-летняя Елизавета ПАВЛОВА из Федоровского района волейболом занимается уже 4 года. Она уже наработала небольшой опыт, который помогает анализировать собственную игру.
- Девочки растерялись, команда немного не сыгралась, потому что мы из разных посёлков, - считает Елизавета. - Мне легко давались подачи, а вот пасы - не очень, потому что доводки хорошей не было. Хотя раньше у меня и подачи не получались. Играли по плану, который отработали на тренировке. Всё, что там задумали, выполнили.
Первую встречу с командой Лисаковска спортсменки из Федоровского района проиграли.
- Проигрывали очки на своих же ошибках, есть проблемы с подачей, мяч часто летел в сетку, - рассказала волейболистка из Лисаковска Нелли ОЕВСКАЯ. - Игра не лёгкая, но и не тяжелая.
По результатам бронза досталась волейболистам из Рудного, серебро у команды "Костанай-1", а золото у Денисовской ДЮСШ.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Итоги чемпионата области
|
Место
|
Команда
|
1
|
Денисовский район
|
2
|
Костанай-1
|
3
|
Рудный
|
4
|
Лисаковск
|
5
|
Костанай-2
|
6
|
Аулиекольский район
|
7
|
Федоровский район
|
8
|
Камыстинский район
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol: