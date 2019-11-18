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Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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Набирались опыта - чемпионат области по волейболу завершился в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

18 ноября 2019, 11:25 |  Спорт

Областной турнир среди девушек 2005-2006 г. р., который проходил 15-17 ноября в СРК «Костанай», для многих участниц стал первым серьёзным испытанием. На чемпионат допустили и вторую команду Костаная, состоящую из спортсменок 2007-2008 г.р., чтобы они тоже постепенно набирались опыта.

Спортсменки из Федоровского района (в красном) не смогли обыграть команду Лисаковска в первой встрече

География соревнований с прошлого года никак не поменялась: Костанай, Рудный, Лисаковск, Фёдоровский, Камыстинский, Денисовский и Аулиекольский район. Всего около сотни волейболисток.

- Девочек 2007-2008 годов рождения мы только недавно набрали, им нужно активно готовиться к республиканским соревнованиям, - отмечает судья соревнований Оксана ГУБАЙДУЛИНА. - Много наших волейболисток разъехались за пределы Казахстана. Очень сложно набирать новые команды. Очень сложно привлекать детей в спорт, где нужно работать для больших достижений. Дети приходят просто баловаться, играться. Нужен толчок от родителей - часто, если на волейбол ребёнка приводят родители, он добивается больших результатов.

Тренер сборной Федоровского района Оксана ЩЕРБАК собирала свою команду со всего района. Упор при подготовке к чемпионату сделали на отработке подач.

- Девочкам не хватает эмоций, они боятся, выходят на матч с испуганными глазами, - поделилась с "НГ тренер. - Больше нужно наигранности. Нужно ещё поработать над тактикой. Они ещё путаются с расстановкой, нужно их вручную ставить. Девочки разные по возрасту и по росту, нужно это учитывать.

Спортсменки многие свои ошибки видят сами, но пока исправить их не получается.

14-летняя Елизавета ПАВЛОВА из Федоровского района волейболом занимается уже 4 года. Она уже наработала небольшой опыт, который помогает анализировать собственную игру.

- Девочки растерялись, команда немного не сыгралась, потому что мы из разных посёлков, - считает Елизавета. - Мне легко давались подачи, а вот пасы - не очень, потому что доводки хорошей не было. Хотя раньше у меня и подачи не получались. Играли по плану, который отработали на тренировке. Всё, что там задумали, выполнили.

Первую встречу с командой Лисаковска спортсменки из Федоровского района проиграли.

- Проигрывали очки на своих же ошибках, есть проблемы с подачей, мяч часто летел в сетку, - рассказала волейболистка из Лисаковска Нелли ОЕВСКАЯ. - Игра не лёгкая, но и не тяжелая.

По результатам бронза досталась волейболистам из Рудного, серебро у команды "Костанай-1", а золото у Денисовской ДЮСШ.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Итоги чемпионата области

Место

Команда

1

Денисовский район

2

Костанай-1

3

Рудный

4

Лисаковск

5

Костанай-2

6

Аулиекольский район

7

Федоровский район

8

Камыстинский район

 
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Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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