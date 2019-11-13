ХК "Горняк" дважды сыграл на своей площадке с "Иртышом"

В рамках открытого чемпионата РК по хоккею рудненский клуб 11-12 ноября встречался с одним из лидеров турнира - командой из Павлодара.

Отчет от первом матче опубликовало ИА Город. Первый период прошел по нулям. Было одно удаление у противника, но хозяева льда не сумели воспользоваться численным преимуществом. Реализация большинства по-прежнему хромает.

Второй игровой отрезок начался с гола в ворота кипера "Горняка" Грязнова. В середине периода, правда, хозяева площадки усилиями Юлбарисова и Харькина сравняли счет, но потом нападающий павлодарской ледовой дружины Элиэзер Щербатов увеличил отрыв, забив гол при игре своей команды в большинстве. После этого павлодарцы еще раз воспользовались своим численным преимуществом. И на исходе второго периода в ворота «Горняка» отправилась четвертая шайба.

Затем был довольно продолжительный безголевой отрезок и за пять минут до окончания третьего периода подопечные Евгения Зиновьева усилиями Степанова, Харькина и Щанкина отправляют шайбу в ворота Румянцева. Счет становится 2:4. Потом, лелея надежду на чудо, хозяева льда снимают вратаря, однако противник забивает пятый гол в пустые ворота.

НК «Gornák» (Rýdnyı) - HK «Ertis» (Pavlodar) 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)



0:1 - Развадовский (Волгин) - 20:48



1:1 - Юлбарисов (Харькин) - 30:35



1:2 - Щербатов (Волгин, Развадовский) - 33:35 ГБ



1:3 - Севанькаев (Жиляков, Волков) - 34:07



1:4 - Демидов - 39:22



2:4 - Степанов (Харькин, Щанкин) - 54:47



2:5 - Волков - 56:52



Вратари: Грязнов - Румянцев



Броски: 27 - 30



Штрафы: 4 – 12

В ответном матче рудненские хоккеисты повторно уступили «Иртышу», сообщает пресс-служба клуба на странице "Горняка" в соцсети "ВКонтакте". Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Егор Рахимуллин.

НК «Gornák» (Rýdnyı) - HK «Ertis» (Pavlodar) 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)



0:1 - Машинец - 15:20

1:1 - Рахимуллин (Равилов) - 42:54

1:2 - Самойлов (Волгин) - 50:27

1:3 - Севанькаев (Ишмаметьев, Жиляков) - 51:12

1:4 - Щербатов - 58:45 ПВ



Вратари: Пиманкин - Румянцев

Броски: 34 - 23 (12-7, 9-8, 13-8)

Штрафы: 10 - 12 (2-0, 6-8, 2-4)

Следующие матчи "Горняк" проведет дома 15-16 ноября, против усть-каменогорского «Алтай Торпедо». Начало матчей в 19:00 и 17:00.

Турнирная таблица чемпионата Казахстана

и в во вб пб по п ш о 1 Арлан 26 21 0 0 1 1 3 102—41 65 2 Алматы 24 17 1 1 0 1 4 76—40 56 3 Алтай-Торпедо 24 14 1 0 1 1 7 85—53 46 4 Иртыш 24 13 0 2 1 2 6 75—54 46 5 Бейбарыс 26 11 3 2 2 0 8 91—62 45 6 Темиртау 24 10 2 0 1 1 10 66—64 36 7 Актобе 24 9 0 1 1 2 11 60—66 32 8 Кулагер 22 6 2 2 0 2 10 51—61 28 9 Горняк 24 5 1 3 1 1 13 55—74 25 10 Хумо-2 26 5 2 0 2 1 16 54—89 22 11 Астана 24 0 0 0 1 0 23 30—141 1

Фото Сергея МАЙБОРОДЫ