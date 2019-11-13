ХК "Горняк" дважды сыграл на своей площадке с "Иртышом"
В рамках открытого чемпионата РК по хоккею рудненский клуб 11-12 ноября встречался с одним из лидеров турнира - командой из Павлодара.
Отчет от первом матче опубликовало ИА Город. Первый период прошел по нулям. Было одно удаление у противника, но хозяева льда не сумели воспользоваться численным преимуществом. Реализация большинства по-прежнему хромает.
Второй игровой отрезок начался с гола в ворота кипера "Горняка" Грязнова. В середине периода, правда, хозяева площадки усилиями Юлбарисова и Харькина сравняли счет, но потом нападающий павлодарской ледовой дружины Элиэзер Щербатов увеличил отрыв, забив гол при игре своей команды в большинстве. После этого павлодарцы еще раз воспользовались своим численным преимуществом. И на исходе второго периода в ворота «Горняка» отправилась четвертая шайба.
Затем был довольно продолжительный безголевой отрезок и за пять минут до окончания третьего периода подопечные Евгения Зиновьева усилиями Степанова, Харькина и Щанкина отправляют шайбу в ворота Румянцева. Счет становится 2:4. Потом, лелея надежду на чудо, хозяева льда снимают вратаря, однако противник забивает пятый гол в пустые ворота.
НК «Gornák» (Rýdnyı) - HK «Ertis» (Pavlodar) 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)
0:1 - Развадовский (Волгин) - 20:48
1:1 - Юлбарисов (Харькин) - 30:35
1:2 - Щербатов (Волгин, Развадовский) - 33:35 ГБ
1:3 - Севанькаев (Жиляков, Волков) - 34:07
1:4 - Демидов - 39:22
2:4 - Степанов (Харькин, Щанкин) - 54:47
2:5 - Волков - 56:52
Вратари: Грязнов - Румянцев
Броски: 27 - 30
Штрафы: 4 – 12
В ответном матче рудненские хоккеисты повторно уступили «Иртышу», сообщает пресс-служба клуба на странице "Горняка" в соцсети "ВКонтакте". Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Егор Рахимуллин.
НК «Gornák» (Rýdnyı) - HK «Ertis» (Pavlodar) 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
0:1 - Машинец - 15:20
1:1 - Рахимуллин (Равилов) - 42:54
1:2 - Самойлов (Волгин) - 50:27
1:3 - Севанькаев (Ишмаметьев, Жиляков) - 51:12
1:4 - Щербатов - 58:45 ПВ
Вратари: Пиманкин - Румянцев
Броски: 34 - 23 (12-7, 9-8, 13-8)
Штрафы: 10 - 12 (2-0, 6-8, 2-4)
Следующие матчи "Горняк" проведет дома 15-16 ноября, против усть-каменогорского «Алтай Торпедо». Начало матчей в 19:00 и 17:00.
Турнирная таблица чемпионата Казахстана
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|Арлан
|26
|21
|0
|0
|1
|1
|3
|102—41
|65
|2
|Алматы
|24
|17
|1
|1
|0
|1
|4
|76—40
|56
|3
|Алтай-Торпедо
|24
|14
|1
|0
|1
|1
|7
|85—53
|46
|4
|Иртыш
|24
|13
|0
|2
|1
|2
|6
|75—54
|46
|5
|Бейбарыс
|26
|11
|3
|2
|2
|0
|8
|91—62
|45
|6
|Темиртау
|24
|10
|2
|0
|1
|1
|10
|66—64
|36
|7
|Актобе
|24
|9
|0
|1
|1
|2
|11
|60—66
|32
|8
|Кулагер
|22
|6
|2
|2
|0
|2
|10
|51—61
|28
|9
|Горняк
|24
|5
|1
|3
|1
|1
|13
|55—74
|25
|10
|Хумо-2
|26
|5
|2
|0
|2
|1
|16
|54—89
|22
|11
|Астана
|24
|0
|0
|0
|1
|0
|23
|30—141
|1
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