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alex_60
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drakon: на Рим - тоже... вот это не надо. Италию всю затопило. в Венеции уровень поднялся на 187 см, на площади святого Марка больше метра.
13.11.19 14:19
alex_60
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
КГСПС: Раньше помыл машину при первых заморозках и до весны. Может сговор с местными автомойками похоже на то. помыл в пятницу вечером перед снегом и морозами. красота. сегодня уже не фонтан...
13.11.19 14:17
drakon
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
alex_60: Как в Москве. Теперь на Вену - равняетесь, на Рим - тоже... :lol: :oops:
13.11.19 13:59
Тот самый
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abaika95: Да и подписи под обращение оставили не местные?) Тоже верно. Поставлено на поток abaika95: Следующая будет Промышленная по логике) Ну да. Индустриальную переименовали,...
13.11.19 13:55
Я
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ХК "Горняк" дважды сыграл на своей площадке с "Иртышом"

13 ноября 2019, 09:26 |  Спорт

В рамках открытого чемпионата РК по хоккею рудненский клуб 11-12 ноября встречался с одним из лидеров турнира - командой из Павлодара.

Отчет от первом матче опубликовало ИА Город. Первый период прошел по нулям. Было одно удаление у противника, но хозяева льда не сумели воспользоваться численным преимуществом. Реализация большинства по-прежнему хромает.

Второй игровой отрезок начался с гола в ворота кипера "Горняка" Грязнова. В середине периода, правда, хозяева площадки усилиями Юлбарисова и Харькина сравняли счет, но потом нападающий павлодарской ледовой дружины Элиэзер Щербатов увеличил отрыв, забив гол при игре своей команды в большинстве. После этого павлодарцы еще раз воспользовались своим численным преимуществом. И на исходе второго периода в ворота «Горняка» отправилась четвертая шайба.

Затем был довольно продолжительный безголевой отрезок и за пять минут до окончания третьего периода подопечные Евгения Зиновьева усилиями Степанова, Харькина и Щанкина отправляют шайбу в ворота Румянцева. Счет становится 2:4. Потом, лелея надежду на чудо, хозяева льда снимают вратаря, однако противник забивает пятый гол в пустые ворота.

НК «Gornák» (Rýdnyı) - HK «Ertis» (Pavlodar) 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)

0:1 - Развадовский (Волгин) - 20:48

1:1 - Юлбарисов (Харькин) - 30:35

1:2 - Щербатов (Волгин, Развадовский) - 33:35 ГБ

1:3 - Севанькаев (Жиляков, Волков) - 34:07

1:4 - Демидов - 39:22

2:4 - Степанов (Харькин, Щанкин) - 54:47

2:5 - Волков - 56:52

Вратари: Грязнов - Румянцев

Броски: 27 - 30

Штрафы: 4 – 12

В ответном матче рудненские хоккеисты повторно уступили «Иртышу», сообщает пресс-служба клуба на странице "Горняка" в соцсети "ВКонтакте". Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Егор Рахимуллин.

НК «Gornák» (Rýdnyı) - HK «Ertis» (Pavlodar) 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

0:1 - Машинец - 15:20
1:1 - Рахимуллин (Равилов) - 42:54
1:2 - Самойлов (Волгин) - 50:27
1:3 - Севанькаев (Ишмаметьев, Жиляков) - 51:12
1:4 - Щербатов - 58:45 ПВ

Вратари: Пиманкин - Румянцев
Броски: 34 - 23 (12-7, 9-8, 13-8)
Штрафы: 10 - 12 (2-0, 6-8, 2-4)

Следующие матчи "Горняк" проведет дома 15-16 ноября, против усть-каменогорского «Алтай Торпедо». Начало матчей в 19:00 и 17:00.

Турнирная таблица чемпионата Казахстана

  иввовбпбпопшо
1 Арлан 26 21 0 0 1 1 3 102—41 65
2 Алматы 24 17 1 1 0 1 4 76—40 56
3 Алтай-Торпедо 24 14 1 0 1 1 7 85—53 46
4 Иртыш 24 13 0 2 1 2 6 75—54 46
5 Бейбарыс 26 11 3 2 2 0 8 91—62 45
6 Темиртау 24 10 2 0 1 1 10 66—64 36
7 Актобе 24 9 0 1 1 2 11 60—66 32
8 Кулагер 22 6 2 2 0 2 10 51—61 28
9 Горняк 24 5 1 3 1 1 13 55—74 25
10 Хумо-2 26 5 2 0 2 1 16 54—89 22
11 Астана 24 0 0 0 1 0 23 30—141 1

Фото Сергея МАЙБОРОДЫ
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"Нужные деньги"
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Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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