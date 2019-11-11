Возраст значения не имеет - в Костанае началось личное первенство области по шахматам
Георгий ГОВОРОВ
В течение недели - с 9-го по 16 ноября - 34 шахматиста из Костаная, Рудного, Аркалыка, Сарыколя и Узунколя будут сражаться за звание чемпиона области.
9-летний Рамзан Байдаулетов стремится стать кандидатом в мастера спорта
Играют по швейцарской системе, которая позволила сократить количество туров с 33-х до 9-ти. Победитель будет определен по количеству очков, которые начисляются за каждую победу и ничью.
- Турнир немножко слабее, чем в прошлом году, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Павел РУСАНОВ. - Наш турнир состоял из двух лиг: высшей и первой. Но в связи с тем, что по разным причинам некоторые шахматисты не смогли участвовать в битве за звание чемпиона области, было решено объединить лиги. Теперь шахматистам из первой лиги не надо бороться за право выхода в высшую.
В турнире участвуют без ограничения по возрасту. Единственное условие - уровень от 2-го разряда и выше.
9-летний Рамзан БАЙДАУЛЕТОВ играет в шахматы с 4 лет. В 6 лет он стал чемпионом мира по ментальной арифметике. В шахматах уже выполнил норму 1-го разряда и теперь стремится получить звание к. м. с.
- Тяжело было играть, - рассказал Рамзан. - Ты атакуешь, противник защищается. Получается равная игра. Приходится ловить на ошибках, что просто так не всегда получается.
На занятия в Шахматный клуб Рамзана приводят брат или мама.
- Я сам играл в шахматы, когда учился в гимназии им. Горького, - рассказал «НГ» старший брат Арсаин БАЙДАУЛЕТОВ. - Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа, кроме того Рамзан учит тактику дома, играет со мной и папой. Мы уже не можем с ним играть, он всегда выигрывает. Но мы чаще соглашаемся, чтобы у мальчика было больше практики.
Константин АЛЕКСЕНЦЕВ играет в шахматы с 18 лет, сейчас ему 42 года. Игрок опытный, хотя, как он сам признаётся, в последнее время больше занят работой, чем любимой игрой. Во втором туре он встретился с Рамзаном Байдаулетовым.
- Я сыграл английское начало, часто использую этот приём, - рассказал «НГ» Константин. - Особенность такой тактики в том, что белые делают нестандартный ход, чтобы сбить соперника с проторённого пути. Тогда юный шахматист уже не может ограничиваться простой теорией. Это попытка дать противнику самостоятельно мыслить и принимать решения.
Рамзан Байдаулетов справился с английским началом и выиграл партию
Фото Георгия ГОВОРОВА
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Оказывается написания кляуз- Это повод для гордости. Вот так.
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abaika95: Это вам инсайдеры из КГБ сообщили?) Или лично аким?) Нет. Всё проще. Лично я им сообщил, о чём направил обращения по списку с приложением вступивших в законную силу судебных актов. О...
Флуд и оффтопик (часть 4)
А Купидон то живой? Погоду сообщать?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ну и читателем конечно. Но после.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: Очень интереснно читать.) Ты теперь читатель? Ты писателем всегда же был.