Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости

С гордости, пожалуй, и начну. Днями «НГ» стала призером первого конкурса по журналистике MediaCAMP Award в странах Центральной Азии. Чтобы было понятно, это 470 заявок из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. И в оконцовке в одной из самых сложных номинаций «Власть и общество» среди пяти публикаций, требующих от журналистов и изданий гражданской смелости, - наша Ольга Лихограй с нашумевшей статьей «Секретные апартаменты для президента». Ну, кто за «НГ» следит, тот помнит, как мы выясняли, что это за объект - резиденция первого лица государства, сколько он стоит и кто там живет в отсутствии президента.

Редакция встретила новость с удовлетворением. В ньюс-рум коллеги вспомнили последовавшую вскоре за публикацией статьи блокировку сайта, уход крупных рекламодателей с традиционным «Ребята, извините, но нас иначе не поймут» и серию прочих мелких неприятностей. Ну и отметили, что соотношение наших побед на «больших» конкурсах обратно пропорционально признанию в родных пенатах. Наверное, это резонно, поскольку «на местах» награждать за материалы, которые вынуждают оправдываться, а то и принимать меры, не у всякого харизмы хватит. У нас чаще одаривают за послушание. Или ради послушания. Что уютно и выгодно, но в противоположном углу от целей СМИ как общественного института.

Но мы живем во время тотального раздвоения сознания. Как нормальному человеку собрать в кучу мозги, когда по всем каналам - «Рухани жангыру» в обнимку со среднеказахстанской зарплатой в 186 000 тенге, а дома бабушка 80 лет от роду приносит в семейную копилку больше, чем спец с высшим образованием и стажем? Когда министры образования на совещаниях массово переводят школы на электронные дневники и электронные учебники, а в деревнях устойчивого Интернета - кот наплакал; когда строятся огромные футбольные арены, а дети тренируются в тесных, душных, неприспособленных залах, люди обречены страдать от внутреннего косоглазия или пребывать в гражданской апатии.

Сегодня мы знаем, пожалуй, всех коллег в Казахстане, которые в своей работе руководствуются профессиональными принципами. К сожалению, это нетрудно, таких СМИ - единицы и в РК, и в РФ. Впору Красную книгу отечественной журналистики выпускать.

В России мэтры типа «Новой газеты» и «Дождя», понимая, что конкурировать с всеобщим одобрямсом и нурлыкунством невозможно, предлагают читателям сделать пожертвование. Призыв «стать соучастником» они начинают словами, под которыми я охотно подпишусь: «Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть независимой, честной и смелой...» Наверное, скоро наступит время, когда подобный призыв появится и на нашем сайте.

А пока с 1 октября мы вынуждены поднять рекомендованную розничную цену газеты до 100 тенге. Читателей наших этот шаг, надеюсь, не разорит. А нам позволит продержаться на плаву без финансовых вливаний от заинтересованных в лояльности учреждений и лиц. Мы тоже хотим работать только для вас и зависеть только от вас.