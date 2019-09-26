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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Абайка не знаешь случаем?)// Наверно по аналогии с кремлеботами) почитай в викиреальности очень занятно)
26.09.19 16:59
abaika95
Цель - сдержать и удерживать
Цитата -// с какой стороны поубавилось то?) Расскажите. А я вам расскажу, с какой стороны прибавилось)))// Троллите не?) ну ладно, даже интересно стало,чтож вы мне там расскажите) 1917 год -...
26.09.19 16:53
Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
Китайцы бургеры и хот-доги не любят , им лапша по душе) Так и закупайте лапшу, а то с голодухи помрут китайцы. К бешу они непривычные наверно. Китайцы там беснуются что то, кстати. Мечети рушат,...
26.09.19 16:51
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
А как нурлыботы работают? Их че штук 10 в кабинет садят, желательно разных профессий, историки, психологи, юристы, рядом книжки разные и строчат. Не кто не в курсе? Абайка не знаешь случаем?)
26.09.19 16:46
Добринцофф
Цель - сдержать и удерживать
С 1 октября ДЕП дорожает на 5%
26.09.19 16:43
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Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости

«Мы с вами живем во время тотального раздвоения общественного сознания»
26 сентября 2019, 09:15 |  Мнения

С гордости, пожалуй, и начну. Днями «НГ» стала призером первого конкурса по журналистике MediaCAMP Award в странах Центральной Азии. Чтобы было понятно, это 470 заявок из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. И в оконцовке в одной из самых сложных номинаций «Власть и общество» среди пяти публикаций, требующих от журналистов и изданий гражданской смелости, - наша Ольга Лихограй с нашумевшей статьей «Секретные апартаменты для президента». Ну, кто за «НГ» следит, тот помнит, как мы выясняли, что это за объект - резиденция первого лица государства, сколько он стоит и кто там живет в отсутствии президента. 

Редакция встретила новость с удовлетворением. В ньюс-рум коллеги вспомнили последовавшую вскоре за публикацией статьи блокировку сайта, уход крупных рекламодателей с традиционным «Ребята, извините, но нас иначе не поймут» и серию прочих мелких неприятностей. Ну и отметили, что соотношение наших побед на «больших» конкурсах обратно пропорционально признанию в родных пенатах. Наверное, это резонно, поскольку «на местах» награждать за материалы, которые вынуждают оправдываться, а то и принимать меры, не у всякого харизмы хватит. У нас чаще одаривают за послушание. Или ради послушания. Что уютно и выгодно, но в противоположном углу от целей СМИ как общественного института.

Но мы живем во время тотального раздвоения сознания. Как нормальному человеку собрать в кучу мозги, когда по всем каналам - «Рухани жангыру» в обнимку со среднеказахстанской зарплатой в 186 000 тенге, а дома бабушка 80 лет от роду приносит в семейную копилку больше, чем спец с высшим образованием и стажем? Когда министры образования на совещаниях массово переводят школы на электронные дневники и электронные учебники, а в деревнях устойчивого Интернета - кот наплакал; когда строятся огромные футбольные арены, а дети тренируются в тесных, душных, неприспособленных залах, люди обречены страдать от внутреннего косоглазия или пребывать в гражданской апатии.

Сегодня мы знаем, пожалуй, всех коллег в Казахстане, которые в своей работе руководствуются профессиональными принципами. К сожалению, это нетрудно, таких СМИ - единицы и в РК, и в РФ. Впору Красную книгу отечественной журналистики выпускать.

В России мэтры типа «Новой газеты» и «Дождя», понимая, что конкурировать с всеобщим одобрямсом и нурлыкунством невозможно, предлагают читателям сделать пожертвование. Призыв «стать соучастником» они начинают словами, под которыми я охотно подпишусь: «Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть независимой, честной и смелой...» Наверное, скоро наступит время, когда подобный призыв появится и на нашем сайте.

А пока с 1 октября мы вынуждены поднять рекомендованную розничную цену газеты до 100 тенге. Читателей наших этот шаг, надеюсь, не разорит. А нам позволит продержаться на плаву без финансовых вливаний от заинтересованных в лояльности учреждений и лиц. Мы тоже хотим работать только для вас и зависеть только от вас.
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Комментарии к новости
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§ Валентин
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7568
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.09.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Днями «НГ» стала призером первого конкурса по журналистике MediaCAMP Award в странах Центральной Азии


Поздравляю!
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§ Vital
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8040
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 теньге. А сколько стоило? Я чёт лет 5 не покупал. Через инет читаю. А через инет идёт монитизация? Я незнаю, там с трафика как то.
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§ Добринцофф
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6728
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.09.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я люблю печатную версию,с удовольствием покупаю и читаю,но к сожалению могу отметить, что продажи НГ в магазине упали и примерно с июля месяца я уже не продаю её у себя в магазине.
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§ Добринцофф
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6728
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.09.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
100 тенге. А сколько стоило?

В рознице примерно 80-90 кто как.
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§ Добринцофф
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6728
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.09.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я чёт лет 5 не покупал. Через инет читаю.

А зря ,там твои комменты почти в каждом номере на последней странице есть. :-)
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* abaika95
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // В России мэтры типа «Новой газеты» и «Дождя»//

Вот вообще не советовал бы на них ровняться) там мутная тема прослеживается с замесом Суркова,фондов помощи и всего остольного) щас гайки к ближайшим выбором закрутят и "полетят" эти газеты) у нас если к "оттепели" дело движиться, то там начинаются "заморозки")
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§ Добринцофф
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6728
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.09.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Через инет читаю

Мне кажется это основная причина спада продаж.
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§ Vital
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8040
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
А зря ,там твои комменты почти в каждом номере на последней странице есть. ￼

Да ладно. Че серьёзно что ли? :-o
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§ Добринцофф
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6728
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.09.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да ладно. Че серьёзно что ли?

Хотел сфотать показать,но не тут то было.Каждый номер после того как прочитаю я,забирает Мама,потом она отдаёт его соседке,потом у соседки забирают родственники с Молокановки,затем с Молокановки едет в Владимировку. :-)
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§ юля елиссева
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1269
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 26.09.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот вообще не советовал бы на них ровняться)

А на кого равняться? На 1 канал что ли? или на Хабар? Если только в качестве хорошего рвотного средства, тогда можно сии каналы включить.
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§ alex_60
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5049
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Архимед думаю печатную версию читает.
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§ Vital
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8040
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Цитата:

￼ ￼Архимед думаю печатную версию читает

Ты хотел сказать, не думаешь, а знаешь?) ну бывает, опечатка :lol:
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* abaika95
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // на кого равняться? На 1 канал что ли? или на Хабар? Если только в качестве хорошего рвотного средства, тогда можно сии каналы включить//

Ну зачем же из крайности в крайность) 1 канал и дождь два плода с одного дерева те врут про все хорошо другие что все плохо) это не журналистика а пропагандизм в чистом виде) надо стараться стремится к золотой середине) к объективности) например газета "Время",ratel. Kz которую вроде скоро заново откроют) вообще нечего ровнятся на северного соседа, у нас журналистика посильней мне кажется уже стала) идти своим путем и будь что будет, пусть на нас потом ровняются)
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§ alex_60
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5049
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у нас журналистика посильней мне кажется уже стала)


ты этот вывод сделал из того что ее постоянно тут гнобят, газеты,
сайты закрывают, журналистов садят,избивают ?
это не уровень журналистики,
а уровень отношения государства к прессе.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2019 - 10:47]
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§ Козлов я
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.09.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
надо стараться стремится к золотой середине
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