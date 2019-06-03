Холодную воду на один день отключат в некоторых домах Костаная

Отключение связано с реконструкцией водопровода по ул. Киевская в границах от пр. Кобланды батыра до ул. Каирбекова. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото dvinatoday.ru



4 июня, с 9.00 до 22.00, подача питьевой воды будет прекращена у абонентов по следующим адресам:

Жилые дома:

пр. Кобланды батыра 26, 26/2, 30, 30а, 32, 32/1, 26/1, 32, 34, 36, 30/1,

ул. Каирбекова 373, 377, 371/1, 376, 369/1, 375/1, 367а,

ул. Киевская 24, 22, 7/1, 18/1, 24/1.

Социальные объекты: