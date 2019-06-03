Читательский рейтинг
Холодную воду на один день отключат в некоторых домах Костаная
3 июня 2019, 16:49 | ЖКХ
Отключение связано с реконструкцией водопровода по ул. Киевская в границах от пр. Кобланды батыра до ул. Каирбекова. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото dvinatoday.ru
4 июня, с 9.00 до 22.00, подача питьевой воды будет прекращена у абонентов по следующим адресам:
Жилые дома:
- пр. Кобланды батыра 26, 26/2, 30, 30а, 32, 32/1, 26/1, 32, 34, 36, 30/1,
- ул. Каирбекова 373, 377, 371/1, 376, 369/1, 375/1, 367а,
- ул. Киевская 24, 22, 7/1, 18/1, 24/1.
Социальные объекты:
- пр. Кобланды батыра 28 (Школа-гимназия №3),
- ул. Киевская 20 (Детский сад №23).
Последние новости
03.06.19 14:11 Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
03.06.19 13:08 Серию ЧП вокруг центра защиты прав потребителей Рудного и арест Николая Гиньятова прокомментировали в ДП Костанайской области
03.06.19 12:45 К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков присоединились полицейские
03.06.19 12:09 За низкое качество работы лишилось лицензии ТОО «Институт Целинпроект» в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Сейчас на сайте
Гостей: 119
Пользователей: 1
Всего: 120
Вы гость здесь
Пользователей: 1
Всего: 120
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат Ахметов
А Бек что там делает?
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Чёт побоялись сегодня, женщин с детьми, в автобусы - пихать... :lol: :oops: :-o
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Такая хрень у нас не пользуется спросом. За сохним на ровном месте Барбару точно не увезешь. На острава. Я тебе реально предложил ващето. Ну ладно. Давай тогда. Так. Прозондируй ауди...
Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
Сергей_я: ну наверно потому что там у них не молоко,а молочный продукт. Нет. Это потому что используется технология ультрапастеризации.
Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
Хех. Я 20 лет назад сухое молоко тизаскал в актау. Я щегол был тогда ещё. Они там мутили молоко.из рудного. Потом тема затухла. А земля круглая. Иду по центру а она. Пугачева. Не певица. Зам. Стоит...