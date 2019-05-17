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Маркс
Светофор почти не виден
maxsaf: Шах и мат противникам кронирования :lol: Шах и мат дровосекам. Если после такого дикого кронирования не решены элементарные проблемы, то зачем эти работы вообще были нужны? Нужно было...
17.05.19 15:13
Сергей_я
Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
yudjin: в то время как "субъект рынка", выписываемый по разнарядке - штук 10-15. ну они то сильно не переживают, госучреждения у них основной контингент.
17.05.19 15:09
yudjin
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
таноми52: а, главное, штрафовать ПКСК. тут не согласен. К примеру вот площадка: c.radikal.ru вокруг 3 дома, жильцы которых выносят сюда мусор... у каждого свой ПКСК. Какой штрафовать?
17.05.19 14:25
drakon
Памятник академику Умирзаку Султангазину открыли в Костанае
Тимур Гафуров: памятник - в широком смысле, и бюст - в узком смысле. Спасибо, всё понял... :lol: :oops:
17.05.19 14:21
Добринцофф
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
таноми52: главное, штрафовать ПКСК С таким же успехом можно и вас оштрафовать,не пойму причем здесь ПКСК,свалка мусора в неположенном месте-это административное нарушение и заниматься этим должна...
17.05.19 14:12
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Корейский мост перекроют в Костанае

17 мая 2019, 09:18 |  ЖКХ

На нем будут проводить ямочный ремонт. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в пресс-службе акима города.

Закрыт мост будет в течение одного дня, 18 мая, с 9.00 до 21.00.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.

Напомним, 14 мая пользователь сайта жаловался на состояние дороги на Корейском мосту.
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