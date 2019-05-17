Корейский мост перекроют в Костанае

На нем будут проводить ямочный ремонт. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в пресс-службе акима города.

Закрыт мост будет в течение одного дня, 18 мая, с 9.00 до 21.00.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.

Напомним, 14 мая пользователь сайта жаловался на состояние дороги на Корейском мосту.