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Корейский мост перекроют в Костанае
17 мая 2019, 09:18 | ЖКХ
На нем будут проводить ямочный ремонт. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в пресс-службе акима города.
Закрыт мост будет в течение одного дня, 18 мая, с 9.00 до 21.00.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
Напомним, 14 мая пользователь сайта жаловался на состояние дороги на Корейском мосту.
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