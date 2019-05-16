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Нерегулируемый пешеходный переход на ул. Арыстанбекова перед Чкалова
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У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае

15 мая 2019, 09:51 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 15-го по 17 мая  опубликовала на своем сайте пресс-служба акима города. Отключения на этой неделе коснутся потребителей частного сектора и спального районов по следующим адресам:

Иллюстративное фото ng.kz

ТП-015 Б (ремонтные работы на подстанции)

15  мая 2019 года с 10:00 до 17:30 

  • Казахско-Турецкий лицей,
  • ЦОН.

Спальный сектор:

  • пр. Кобланды батыра 35,35.

п. Амангельды  (ремонтные работы на подстанции)

15  мая 2019 года  с 10:00 до 17:30 

  • Школа № 30,
  • Поисково-съемочная экспедиция,
  • ИП « Ким».

Частный  сектор:

  • ул. Речная 1-36, 
  • ул. Геологическая 1-20,
  • ул. Набережная 1-16,
  • ул. Степная 1-13,
  • ул. Рудненская 2-7,
  • ул. 2 Речная 7-28,
  • ул. Школьная 1-32,
  • ул. Северная 1-23,
  • ул. Абая 1-27,
  • ул. Энергетиков 6-34,
  • ул. Мира 1-8.

ТП-055 (ремонтные работы на подстанции)

16  и 17 мая  2019 года с 10:00 до 17:30 

  • Магазин  «Солнечный»,
  • магазин «Элитный».

Спальный  сектор:

  • ул. Каирбекова 377, 383/2, 379, 385/2, 379а.

ТП-98   (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ)

16  мая  2019 года  с 10:00 до 17:00 

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского 30-66,
  • ул. Строительная 41/1-41/12,
  • ул. Целинная 33-46,
  • ул. Рудненская  46-99.
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