У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети с 15-го по 17 мая опубликовала на своем сайте пресс-служба акима города. Отключения на этой неделе коснутся потребителей частного сектора и спального районов по следующим адресам:

Иллюстративное фото ng.kz

ТП-015 Б (ремонтные работы на подстанции)

15 мая 2019 года с 10:00 до 17:30

Казахско-Турецкий лицей,

ЦОН.

Спальный сектор:

пр. Кобланды батыра 35,35.

п. Амангельды (ремонтные работы на подстанции)

15 мая 2019 года с 10:00 до 17:30

Школа № 30,

Поисково-съемочная экспедиция,

ИП « Ким».

Частный сектор:

ул. Речная 1-36,

ул. Геологическая 1-20,

ул. Набережная 1-16,

ул. Степная 1-13,

ул. Рудненская 2-7,

ул. 2 Речная 7-28,

ул. Школьная 1-32,

ул. Северная 1-23,

ул. Абая 1-27,

ул. Энергетиков 6-34,

ул. Мира 1-8.

ТП-055 (ремонтные работы на подстанции)

16 и 17 мая 2019 года с 10:00 до 17:30

Магазин «Солнечный»,

магазин «Элитный».

Спальный сектор:

ул. Каирбекова 377, 383/2, 379, 385/2, 379а.

ТП-98 (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ)

16 мая 2019 года с 10:00 до 17:00

Частный сектор: