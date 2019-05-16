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У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае
15 мая 2019, 09:51 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети с 15-го по 17 мая опубликовала на своем сайте пресс-служба акима города. Отключения на этой неделе коснутся потребителей частного сектора и спального районов по следующим адресам:
Иллюстративное фото ng.kz
ТП-015 Б (ремонтные работы на подстанции)
15 мая 2019 года с 10:00 до 17:30
- Казахско-Турецкий лицей,
- ЦОН.
Спальный сектор:
- пр. Кобланды батыра 35,35.
п. Амангельды (ремонтные работы на подстанции)
15 мая 2019 года с 10:00 до 17:30
- Школа № 30,
- Поисково-съемочная экспедиция,
- ИП « Ким».
Частный сектор:
- ул. Речная 1-36,
- ул. Геологическая 1-20,
- ул. Набережная 1-16,
- ул. Степная 1-13,
- ул. Рудненская 2-7,
- ул. 2 Речная 7-28,
- ул. Школьная 1-32,
- ул. Северная 1-23,
- ул. Абая 1-27,
- ул. Энергетиков 6-34,
- ул. Мира 1-8.
ТП-055 (ремонтные работы на подстанции)
16 и 17 мая 2019 года с 10:00 до 17:30
- Магазин «Солнечный»,
- магазин «Элитный».
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 377, 383/2, 379, 385/2, 379а.
ТП-98 (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ)
16 мая 2019 года с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 30-66,
- ул. Строительная 41/1-41/12,
- ул. Целинная 33-46,
- ул. Рудненская 46-99.
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