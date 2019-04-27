Аркадий ДЕНИСОВ: Нужен патриот
В стране объявлены президентские выборы. Как всегда, досрочные. За годы независимости у нас не было чрезвычайных ситуаций, но выборы всегда проводились досрочные. Депутаты Парламента приводили какие-то мутные доводы в пользу досрочности, но, сдается, они сами им не верили и тем более никого не убеждали. Потому что всем известно, кто в стране принимает решения. И Конституция ему не помеха. Ведь сколько поправок туда было внесено в угоду первого лица.
Скажем, в конце 90-х на горизонте замаячила фигура Амана Тулеева, губернатора Кемеровской области, необычайно популярного как в РФ, так и у нас. В законе тут же появилась поправка: в президенты РК может баллотироваться человек, не менее 15 последних лет проживающий в Казахстане.
Второй шлагбаум опустили перед политическим тяжеловесом Балташем Турсунбаевым. Новая поправка в закон требовала от кандидата факт рождения именно в Казахстане, а он родился в Омске.
К другим конкурентам применялись иные меры нейтрализации. Акежана Кажегильдина обвинили в финансовых махинациях на Семипалатинском ликеро-водочном заводе и даже пробовали найти в Швейцарии $5 млн, якобы выведенные им за рубеж. Эти деньги, по просьбе руководства РК, искали в местных банках, но нашли $1 млрд 200 млн на счетах президента РК. Был позор, но в отставку никто не подал.
Подвели экономические преступления и под Галымжана Жакиянова с Мухтаром Аблязовым, обоих засадили в тюрьму. Причем первому за ущерб в $5 млн тенге дали 6 лет, а второму за 55 млн - 5 лет. Оба вынуждены были эмигрировать. Кстати, когда сегодня власти обвиняют Аблязова в краже денег с депозитов населения, они откровенно лукавят: его Банк «Туран-Алем» депозитами не занимался. Потому и не было в стране демонстраций вкладчиков, как это было после банкротства Банка «Валют-транзит» с Андреем Беляловым. Других политических оппонентов, Алтынбека Сарсенбаева и Заманбека Нуркадилова, попросту уничтожили. Секреты убийства не раскрыты до сих пор, хотя некоторые источники утверждают, что это дело рук Рахата Алиева, на тот момент - члена президентской семьи.
Сейчас выдвигают кандидатов в президенты на съездах политпартий. В стране с аполитичным населением запрещено самовыдвижение, такие вот гримасы степной демократии. Не сомневаюсь, что кандидаты будут бить себя в грудь и уверять в преданности курсу Елбасы. Курсу, который привел к разорению села после насильственного разгона колхозов и совхозов и последующей непрекращающейся миграции селян в город, который создал воровскую власть сверху донизу и выпестовал тотальную, практически узаконенную коррупцию, который придавил страну внешним долгом в $164 млрд и поставил под удар экономическую независимость страны. Здесь же клановое и родственное распределение должностей, обесценивание дипломов, которые можно получить за деньги, нашествие дилетантов в медицину, где лечат «от головы», «от живота», «от хвори», как в Средние века, здесь же массовый отток населения за рубеж из-за невозможности реализовать свои знания без агашек. Читатель может привести свои претензии к существующему курсу развития страны.
Но для меня совершенно очевидно: последователей данного курса категорически нельзя пускать на вершину властного олимпа. Им важны понты вроде строительства и переименования столицы, городов и улиц, проведения форумов и всяких там ЕХРО в ущерб уровню жизни большинства населения страны.
Нам нужен патриот Казахстана, опирающийся на авторитет среди граждан, а не штыки силовых структур.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Нужен патриот
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