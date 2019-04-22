Где будут отключать электроэнергию в ближайшие дни в Костанае

Отключения в период с 23 по 25 апреля связаны с ремонтными работами на подстанциях. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

Без электроэнергии в этот период останутся потребители частного сектора и спального районов по следующим адресам:

ТП-114 (ремонтные работы на подстанции)

23 апреля 2019 года с 10:00 до 17:00

Пивзавод «Арасан».

Частный сектор:

ул. Рабочая 15-45,

ул. Каирбекова 181-234,

ул. Сьянова 40-219,

ул. 5 Апреля 168-237,

пр. Абая 292-314,

ул. Шипина 46/1-46/20, 31/1-31/9.

п. Амангельды (ремонтные работы на подстанции)

23 апреля 2019 года с 15:30 до 17:30

Частный сектор:

ул. К. Маркса 23-90,

ул. Дружбы 1-51,

ул. Мира 8-22,

ул. Рудненская 8-14,

ул. Тепличная 4-12,

ул. Парковая 13-35,

ул. Ленина 2-55,

ул. Набережная 1-51,

ул. Гоголя 2-24,

ул. Целинная 1-37.

КТП-570 (ремонтные работы на подстанции)

23 апреля 2019 года с 10:00 до 17:00

АЗС «Трудовая»,

АЗС «Гелиос» по. ул. Карбышева,

гаражи «Рубин», «Пилот»,

детский сад «Белоснежка» по ул. 1 Челябинская 6.

Спальный сектор:

ул. Кубеева 17, 19, 21, 23, 25,

ул. Автомобильная 18а, 20.

Частный сектор:

VIP-городок – ул. Рудненская, ул. Челябинская.

ТП-419 (ремонтные работы на подстанции)

24 апреля 2019 года с 10:00 до 17:00

Рынок «Наримановка»,

РА «Партнер».

ТП-106 (ремонтные работы на подстанции)

25 апреля 2019 года с 10:00 до 17:00

Детский сад «Антошка» по пр. Кобланды батыр 10/1.

Спальный сектор:

ул. Кубеева 17, 19, 21, 23, 25,

ул. Автомобильная 18а, 20.

Частный сектор: