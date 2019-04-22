Где будут отключать электроэнергию в ближайшие дни в Костанае
Отключения в период с 23 по 25 апреля связаны с ремонтными работами на подстанциях. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.
Иллюстративное фото ng.kz
Без электроэнергии в этот период останутся потребители частного сектора и спального районов по следующим адресам:
ТП-114 (ремонтные работы на подстанции)
23 апреля 2019 года с 10:00 до 17:00
- Пивзавод «Арасан».
Частный сектор:
- ул. Рабочая 15-45,
- ул. Каирбекова 181-234,
- ул. Сьянова 40-219,
- ул. 5 Апреля 168-237,
- пр. Абая 292-314,
- ул. Шипина 46/1-46/20, 31/1-31/9.
п. Амангельды (ремонтные работы на подстанции)
23 апреля 2019 года с 15:30 до 17:30
Частный сектор:
- ул. К. Маркса 23-90,
- ул. Дружбы 1-51,
- ул. Мира 8-22,
- ул. Рудненская 8-14,
- ул. Тепличная 4-12,
- ул. Парковая 13-35,
- ул. Ленина 2-55,
- ул. Набережная 1-51,
- ул. Гоголя 2-24,
- ул. Целинная 1-37.
КТП-570 (ремонтные работы на подстанции)
23 апреля 2019 года с 10:00 до 17:00
- АЗС «Трудовая»,
- АЗС «Гелиос» по. ул. Карбышева,
- гаражи «Рубин», «Пилот»,
- детский сад «Белоснежка» по ул. 1 Челябинская 6.
Спальный сектор:
- ул. Кубеева 17, 19, 21, 23, 25,
- ул. Автомобильная 18а, 20.
Частный сектор:
- VIP-городок – ул. Рудненская, ул. Челябинская.
ТП-419 (ремонтные работы на подстанции)
24 апреля 2019 года с 10:00 до 17:00
- Рынок «Наримановка»,
- РА «Партнер».
ТП-106 (ремонтные работы на подстанции)
25 апреля 2019 года с 10:00 до 17:00
- Детский сад «Антошка» по пр. Кобланды батыр 10/1.
Спальный сектор:
- ул. Кубеева 17, 19, 21, 23, 25,
- ул. Автомобильная 18а, 20.
Частный сектор:
- ул. Автомобильная 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18.
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