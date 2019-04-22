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Где будут отключать электроэнергию в ближайшие дни в Костанае

22 апреля 2019, 11:17 |  ЖКХ

Отключения в период с 23 по 25 апреля связаны с ремонтными работами на подстанциях. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

Без электроэнергии в этот период останутся потребители частного сектора и спального районов по следующим адресам:

ТП-114 (ремонтные работы на подстанции)

23 апреля  2019 года с 10:00 до 17:00 

  • Пивзавод «Арасан».

Частный  сектор:

  • ул. Рабочая 15-45,
  • ул. Каирбекова 181-234,
  • ул. Сьянова 40-219,
  • ул. 5 Апреля 168-237,
  • пр. Абая 292-314,
  • ул. Шипина 46/1-46/20, 31/1-31/9.

п. Амангельды (ремонтные работы на подстанции)

23  апреля 2019 года с 15:30 до 17:30 

Частный сектор:

  • ул. К. Маркса 23-90,
  • ул. Дружбы 1-51,
  • ул. Мира 8-22,
  • ул. Рудненская 8-14,
  • ул. Тепличная 4-12,
  • ул. Парковая 13-35,
  • ул. Ленина 2-55,
  • ул. Набережная 1-51,
  • ул. Гоголя 2-24,
  • ул. Целинная 1-37.

КТП-570 (ремонтные работы на подстанции)

23 апреля 2019 года с 10:00 до 17:00 

  • АЗС «Трудовая»,
  • АЗС «Гелиос» по. ул. Карбышева,
  • гаражи «Рубин», «Пилот»,
  • детский сад «Белоснежка» по ул. 1 Челябинская 6. 

Спальный сектор:

  • ул. Кубеева 17, 19, 21, 23, 25,
  • ул. Автомобильная 18а, 20.

Частный сектор:

  • VIP-городок – ул. Рудненская, ул. Челябинская.

ТП-419 (ремонтные работы на подстанции)

24  апреля 2019 года с 10:00 до 17:00 

  • Рынок «Наримановка»,
  • РА «Партнер».

ТП-106 (ремонтные работы на подстанции)

25 апреля 2019 года с 10:00 до 17:00 

  • Детский сад «Антошка» по пр. Кобланды батыр 10/1.

Спальный сектор:

  • ул. Кубеева 17, 19, 21, 23, 25,
  • ул. Автомобильная 18а, 20.

Частный сектор:

  • ул. Автомобильная 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18.
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