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Аварию на ул. Урожайной прокомментировали в ГКП "Костанай-Су"

22 апреля 2019, 10:24 |  ЖКХ

Как сообщили в пресс-службе ГКП, заявка в диспетчерскую поступила 20 апреля. Аварию устранили и полностью откачали воду. Место подтопления было обработано хлорной водой.

Фото предоставлено пресс-службой ГКП "Костанай-Су"

- Вода бежала один день, в течение 4 часов, и была устранена в рамках нормы, - сообщили в пресс-службе. - Разлива на прилегающие территорий не происходило. Ущерба окружающей среде не нанесено.

Фото предоставлено пресс-службой ГКП "Костанай-Су"

Трубопровод на Урожайной находится в эксплуатации с 1965 года. Он включен в инвестиционную программу для переукладки за счет средств заложенных в тарифную смету по предоставлению услуг по водоснабжению и водотведению на 2020 год.

Пользователь, приславший в "НГ" видео этой аварии сообщал, что канализационные воды бегут уже третью неделю.

Кадр из видео пользователей
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