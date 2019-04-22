Аварию на ул. Урожайной прокомментировали в ГКП "Костанай-Су"
Как сообщили в пресс-службе ГКП, заявка в диспетчерскую поступила 20 апреля. Аварию устранили и полностью откачали воду. Место подтопления было обработано хлорной водой.
Фото предоставлено пресс-службой ГКП "Костанай-Су"
- Вода бежала один день, в течение 4 часов, и была устранена в рамках нормы, - сообщили в пресс-службе. - Разлива на прилегающие территорий не происходило. Ущерба окружающей среде не нанесено.
Фото предоставлено пресс-службой ГКП "Костанай-Су"
Трубопровод на Урожайной находится в эксплуатации с 1965 года. Он включен в инвестиционную программу для переукладки за счет средств заложенных в тарифную смету по предоставлению услуг по водоснабжению и водотведению на 2020 год.
Пользователь, приславший в "НГ" видео этой аварии сообщал, что канализационные воды бегут уже третью неделю.
Кадр из видео пользователей
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