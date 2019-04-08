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На день отключат холодную воду в одном из районов Костаная
Георгий ГОВОРОВ
8 апреля 2019, 11:02 | ЖКХ
Как пояснили "НГ" в пресс-службе ГКП "Костанай Су", отключение в границах от перекрестка ул.Каирбекова - ул.Курганская до главной ККНС связано с ремонтными работами на сетях водоснабжения. Воды не будет во вторник, 9 апреля, с 9:00 до 21:00.
Иллюстративное фото pixabay.com
Запастись питьевой водой придётся костанайцам, которые живут или работают по следующим адресам:
- улицы 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я Костанайские;
- 5-й проезд Герцена;
- детский дом «Жануя»;
- школа-интернат по ул. Каирбекова, 397;
- улицы 1-я, 2-я, 3-я Цветочные;
- микрорайон "Тепличный комбинат".
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