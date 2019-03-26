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drakon
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drakon
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alex_60
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Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение

«Раж, в который впали наши "народные" избранники, труднообъясним с позиции здравого смысла»
26 марта 2019, 11:02 |  Мнения

В нашем обществе уже давно бродила тема транзита власти. О ней любили порассуждать местные и зарубежные политологи. Смаковалось затруднительное положение главы государства, 30 лет стоявшего у руля и, казалось бы, давно определившегося с преемником. Но оказалось, что никому из ближнего круга Назарбаев не доверяет полностью, более того, всех в чем-то подозревает.

А годы берут свое, все труднее становится отвечать за страну и особенно за вороватых помощников, утративших чувство реальности и ответственности за свои действия. Доступ к огромным деньгам и практически неограниченная власть испортили их окончательно, лишили желания что-либо менять. Главное в их работе - представить главе государства цифры отчетов, свидетельствующие о непрерывном прогрессе во всех отраслях деятельности. Именно опираясь на отчеты Кабмина, президент позволил казахстанцам узнать, что живут они припеваючи, получая в среднем по 500 000 тенге каждый, что любые кредиты и ипотеки им по плечу.

И вот главная сенсация марта - президент добровольно сложил полномочия. В обществе возникла легкая паника, ведь в постсоветских азиатских республиках такое не принято. Все друг друга спрашивали, что за этим стоит - усталость от власти, проблемы со здоровьем, предчувствие катастрофы и т. п. Но если пристальней всмотреться в ситуацию, то можно обнаружить, что ничего существенного не произошло. Елбасы отступил на заранее подготовленные позиции, надо заметить, весьма комфортные. Оставаясь как бы в тени, он влияет на любое решение в вопросах внутренней и внешней политики, ни за что практически не неся ответственности. Все стрелы за нерешаемые проблемы будут лететь в адрес Касым-Жомарта Токаева и Аскара Мамина. Они будут отвечать за внешний долг Казахстана, равный $164 млрд, за коррупцию, поразившую все эшелоны власти, за липовые цифры статагентства, за проблемы малых сел и моногородов.

А раж, в который впали наши «народные» избранники, вообще труднообъясним с позиции здравого смысла. Ведь даже незрячему стало очевидно, что с главным источником власти - народом (так гласит Конституция РК) - никто и не собирается советоваться. Один предложил, остальные зашлись в припадке безграничной преданности хозяину, обеспечившему им синекуру в обмен на готовность поддержать любые инициативы сверху. А почти паническая спешка с переименованиями столицы и главных улиц в областных центрах убедительно показала, что мы никогда не были демократическим государством по сути, что Конституция для нынешней власти - не больше чем фиговый листок, призванный прикрывать мурло авторитарного режима в глазах мировой общественности, что топтать ее статьи в угоду конъюнктуре - вполне привычное дело.

Несколько лет назад на Западе вышел фильм о Борате, полный язвительных насмешек над Казахстаном. Наш МИД даже направлял по этому поводу возмущенную ноту в Лондон. Были в фильме надуманные эпизоды, но присутствовали и весьма диковатые обычаи, от которых можно безболезненно освободиться, коли мы стремимся в число 30 самых развитых стран в мире. Утопическая, на мой взгляд, мечта, отталкиваясь от сегодняшних реалий. Но одна польза от фильма была - в нашу страну ринулись туристы со всего света, в казну пришли немалые деньги. Сегодня возможно повторение ситуации с новым фильмом и новой волной интереса к Казахстану со стороны зарубежных любителей экзотики. Говорят, деньги не пахнут.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статью не читал.
но согласен со всем.
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§ Мурзилка
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 26.03.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статью прочитала.
еще раз убедилась, кто на кого работает.
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§ JereK
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.03.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А почти паническая спешка с переименованиями столицы и главных улиц в областных центрах убедительно показала


Все как и задумано. Все обсуждают очередеые бессмысленные переименования, а дарига, занявшая место председателя сената, никому не интересна.
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* drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15952
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
а дарига, занявшая место председателя сената, никому не интересна.

Всё идёт по Плану... :lol: :-o
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По плану Путина.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Весеннее обострение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут вариантов для бегунов нет..
надеюсь это всем понятно.
на севере.
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