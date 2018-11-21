Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимая встряска
Сообщение генпрокурора РК Кожамжарова на заседании Совета безопасности с участием президента произвело эффект разорвавшейся бомбы. И реакцию главы государства можно выразить одним словом «обнаглели!». Вжались в кресла члены правительства, хотя по их лицам можно было понять, что шокирующие факты о беспределе коммунальщиков для них не такая уж и новость. О многом они знали, но помалкивали, потому что или сами кормились от бандитских действий монополистов, или соблюдали корпоративную солидарность. Они и здесь пытались отделаться привычным словоблудием, но Елбасы им этого не позволил.
А генпрокурор обрисовал ужасающую картину. Коммунальщики внаглую манипулировали тарифами, зная, что от антимонопольщиков и прочих контролеров можно элементарно откупиться. И, заметьте, еще 10 лет назад менять тарифы можно было не чаще одного раза в год, предварительно опубликовав финансовые итоги года и проведя публичные слушания. Последние не были пустой формальностью и не проводились у черта на куличках, как сейчас. Мощными оппонентами монополистов были «поколенцы» во главе с несгибаемым Анатолием Капустьяновым, да и партии показывали зубы.
Сейчас противодействия монополистам практически нет. И мы наблюдаем хорошо знакомую ситуацию: газовикам, тепловикам, энергетикам постоянно не хватает средств «на развитие».
Судя по докладу генпрокурора, в это понятие входят расходы на повышение зарплаты (кстати, ее размеры - тайна за семью печатями), премиальные, соцбытовые к отпуску, на дорогую мебель и машины и другие «мелочи», напрямую не влияющие на состояние сетей и качество поставляемой населению продукции.
Тут интересна сама постановка вопроса: монополисты хотят лучше жить и делают это, выгребая деньги из карманов населения, и их совершенно не волнует финансовое состояние народа. Априори считается, что люди всегда имеют деньги. Исходя из этого ложного заключения, они без тени сомнения берут огромные кредиты в ЕБРР, расходуют по своему усмотрению, а расплачивается за них потребитель через новые тарифы.
Циничная, я вам скажу, позиция, но она никем не пресекается. Ну да, народ богат, вон средняя зарплата по статистике около 165 000, если ей верить. А верить не хочется, потому что рядом живут люди на 35 000-50 000, и таких, к сожалению, очень много.
На отчетном заседании разбиралась ситуация в двух областях. Но мы-то прекрасно знаем, что все ноу-хау в одной области немедленно становятся достоянием всех регионов страны. Это закон сообщающихся сосудов. И крайне интересно, организуют ли столь же принципиальную проверку в нашей области и выяснят, почему энергия из Экибастуза с отпускной ценой ≈4 тнг/кВт у нас продается в 4 с лишним раза дороже, почему газовики опутали нас температурными коэффициентами, а тепловики вот уже 1,5 месяца поставляют воду кофейного цвета, но оплату берут по полной. Короче, мути здесь хватает.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
Пользователей: 3
Всего: 91
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Город Солнца
alex_60: я за веткой темы слежу. потому что хожу рядом. Резня на Алтынсарина продолжается. Под таким заголовком должны были выйти сегодня все местные газеты. Безжалостные техасцы с бензопилами...
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: а что, у вас до районного центра метро нет? Источник:www.ng.kz Алекс, до райцентра мне ехать - 6км. До Гамбурга 30 км. Зачем мне Метро? Поезд " Метроном" ходит как до...
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Если я когда то в город - перееду, а что, у вас до районного центра метро нет?
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Сыкымы: Люди запасаются. До следующей ярмарки... На следующей ярмарке уже более высокие цены. Стабильность цен этими же ярмарками и раскачивается. Производитель или поставщик для ярмарки сделает...
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: получил права и не ездит на авт Источник:www.ng.kz Если я когда то в город - перееду, тоже не буду на авто - ездить. Но я в город - не хочу, даже в наш, районный центр... :lol: :oops: