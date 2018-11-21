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21.11.18 14:57
alex_60
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drakon: Если я когда то в город - перееду, а что, у вас до районного центра метро нет?
21.11.18 14:50
Маркс
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21.11.18 14:38
drakon
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alex_60: получил права и не ездит на авт Источник:www.ng.kz Если я когда то в город - перееду, тоже не буду на авто - ездить. Но я в город - не хочу, даже в наш, районный центр... :lol: :oops:
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Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимая встряска

«Монополисты хотят лучше жить и делают это, выгребая деньги из карманов населения»
20 ноября 2018, 10:47 |  Мнения

Сообщение генпрокурора РК Кожамжарова на заседании Совета безопасности с участием президента произвело эффект разорвавшейся бомбы. И реакцию главы государства можно выразить одним словом «обнаглели!». Вжались в кресла члены правительства, хотя по их лицам можно было понять, что шокирующие факты о беспределе коммунальщиков для них не такая уж и новость. О многом они знали, но помалкивали, потому что или сами кормились от бандитских действий монополистов, или соблюдали корпоративную солидарность. Они и здесь пытались отделаться привычным словоблудием, но Елбасы им этого не позволил.

А генпрокурор обрисовал ужасающую картину. Коммунальщики внаглую манипулировали тарифами, зная, что от антимонопольщиков и прочих контролеров можно элементарно откупиться. И, заметьте, еще 10 лет назад менять тарифы можно было не чаще одного раза в год, предварительно опубликовав финансовые итоги года и проведя публичные слушания. Последние не были пустой формальностью и не проводились у черта на куличках, как сейчас. Мощными оппонентами монополистов были «поколенцы» во главе с несгибаемым Анатолием Капустьяновым, да и партии показывали зубы.

Сейчас противодействия монополистам практически нет. И мы наблюдаем хорошо знакомую ситуацию: газовикам, тепловикам, энергетикам постоянно не хватает средств «на развитие».

Судя по докладу генпрокурора, в это понятие входят расходы на повышение зарплаты (кстати, ее размеры - тайна за семью печатями), премиальные, соцбытовые к отпуску, на дорогую мебель и машины и другие «мелочи», напрямую не влияющие на состояние сетей и качество поставляемой населению продукции.

Тут интересна сама постановка вопроса: монополисты хотят лучше жить и делают это, выгребая деньги из карманов населения, и их совершенно не волнует финансовое состояние народа. Априори считается, что люди всегда имеют деньги. Исходя из этого ложного заключения, они без тени сомнения берут огромные кредиты в ЕБРР, расходуют по своему усмотрению, а расплачивается за них потребитель через новые тарифы.

Циничная, я вам скажу, позиция, но она никем не пресекается. Ну да, народ богат, вон средняя зарплата по статистике около 165 000, если ей верить. А верить не хочется, потому что рядом живут люди на 35 000-50 000, и таких, к сожалению, очень много.

На отчетном заседании разбиралась ситуация в двух областях. Но мы-то прекрасно знаем, что все ноу-хау в одной области немедленно становятся достоянием всех регионов страны. Это закон сообщающихся сосудов. И крайне интересно, организуют ли столь же принципиальную проверку в нашей области и выяснят, почему энергия из Экибастуза с отпускной ценой ≈4 тнг/кВт у нас продается в 4 с лишним раза дороже, почему газовики опутали нас температурными коэффициентами, а тепловики вот уже 1,5 месяца поставляют воду кофейного цвета, но оплату берут по полной. Короче, мути здесь хватает.
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимая встряска
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.11.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопросов много - но ответов не будет , даже не надейтесь.
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§ alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимая встряска
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.11.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Сообщение генпрокурора РК Кожамжарова на заседании Совета безопасности с участием президента произвело эффект разорвавшейся бомбы. И реакцию главы государства можно выразить одним словом «обнаглели!». Вжались в кресла члены правительства, хотя по их лицам можно было понять, что шокирующие факты о беспределе коммунальщиков для них не такая уж и новость.//

главное что хотя бы на словах сказали- снизим.
с 1января.
только болашаковец министр экономики Сулейменов антимонопольному ведомству после этого сказал,вы там это,не сильно уж. не наломайте дров.
вот это я не понял.
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§ Маркс
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимая встряска
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 238
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.11.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
только болашаковец министр экономики Сулейменов антимонопольному ведомству после этого сказал,вы там это,не сильно уж. не наломайте дров.
вот это я не понял.

Ну так тарифы-то за счет чего снижать будут? Начнут уменьшать зарплаты. А чтобы средняя зарплата 165000 не поплыла вниз и не испортила такую замечательную статистику, начнут снижать тем, кого больше и у кого зарплата меньше. А тут два выхода - или потеря специалистов, или забастовки, как на автозаводе Ford в Ленобласти:
"Руководство завода лишило квалифицированных работников надбавки в размере 7 тысяч рублей. Кроме того, работодатель отменил защиту при потере здоровья на производстве.
РИА Новости https://ria.ru/society/20181119/1533078835.html"
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§ Тот самый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимая встряска
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.11.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С месяца 1,5 назад была статья - в Кустанае одна из самых дорогих коммуналка в среднем, электроэнергия самая дорогая по Казахстану. Даже в Алма-Ате и Астане дешевле.
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