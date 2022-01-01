Сухой остаток. С 21 по 28 июля
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 877 вызовов, из них 1 432 - к детям;
- поступили 27 вызовов на ДТП: в авариях пострадал 31 человек, 24 человека доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 339 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 384 человека, 179 из них стали донорами (у 22 жителей Рудного забор крови осуществила бригада на выезде).
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