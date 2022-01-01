В Костанае на территории ТОО «Большевичка» создается малая промышленная зона





И одно из старейших предприятий города будет ее стержнем. Резидентом МПЗ назвал «Большевичку» председатель наблюдательного совета ТОО Арсен ЖЕТПИСПАЕВ. Якорный арендатор - определение акима области Кумара АКСАКАЛОВА, который 28 июля приезжал на предприятие, чтобы увидеть, как здесь реализуется инвестиционный проект.

На фабрике он был впервые. Ему показали и работающие цеха, и помещения, которые с 1993 года были законсервированы после большого пожара, а на сегодня реконструируются и вводятся в работу, и строительство нового производственного здания.

На «Большевичке» сейчас шьют молодежную одежду в стиле кежуал, спецодежду, форму для силовиков и даже парашюты. Их производство располагается как раз в восстановленной части фабрики, для него приобретено современное оборудование, в частности, новый раскройный комплекс. Парашюты - первый в истории предприятия такого рода опыт, но не единственный. Акиму показали, например, в действии автомат по производству изделий из пластика, а именно бронешлемов. Если сменить пресс-форму, на нем можно изготавливать строительные каски.

Используя новое оборудование, фабрика начала изготавливать парашюты / Фото Галины КАТКОВОЙ

Еще одно относительно новое производство - изготовление стеганых заготовок для пуховиков. Аким заинтересовался, откуда сырье.

- В пакеты набивается утино-гусиный пух. В Казахстане есть одна фабрика, которая занимается заготовкой пера и пуха. Это в СКО. Мы с ними работаем, но основное сырье берем в России, - пояснил Жетписпаев.

- А нам самим что мешает делать это? - спросил глава региона.

- Надо организовывать закуп с подворий пуха и пера, сортировать его, мыть, готовить для производства. Это отдельный бизнес, и если кто-то у нас начнет им заниматься, мы готовы поддержать. Гарантировать сбыт, - отозвался руководитель фабрики, естественно переходя к теме малой промышленной зоны, - сегодня же произвести можно многое, главное продать это.

Пока шли длинными коридорами, где пахло строительными смесями и продолжался ремонт, увидели помещение с заготовками и фурнитурой для пластиковых окон. Оказалось, это арендаторы «Большевички». На таких же условиях здесь действует производство корпусной мебели. То есть идет не только диверсификация основного производства, когда компания выходит за рамки традиционного ассортимента швейников, но и консолидация вокруг крупного ТОО небольших субъектов бизнеса.

- Это местные ребята - ТОО «PSP Kazakhstan». Мы предложили им заняться производством окон. Помещения у нас очень просторные, большая площадь остекления. Приобрели оборудование, отдали им в лизинг, и сейчас вся фабрика, где требовалась замена окон, их изделиями воспользовалась, - прокомментировал Жетписпаев. - Окна уже поставляют на рынок, у них уже есть портфель заказов. Сами делают стеклопакеты. Мы им дали старт, дали возможность встать на ноги.

Генплан МПЗ / Фото Галины КАТКОВОЙ

Собственно, это и есть схема деятельности МПЗ, которая в дальнейшем должна расшириться. Предприятие подвело на территорию линию газопровода, увеличивает мощность котельной. Новое здание обеспечит прирост 10 000 кв. м производственных площадей. И примерно столько же реконструируется из тех, что простаивали после пожара.

На территории «Большевички» строится новое здание для арендаторов / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Строятся помещения с инфраструктурой, которые будут отдаваться в аренду предприятиям малого и среднего бизнеса, только производственным. Подчеркиваю, никакой торговли. Стоимость аренды для них должна быть ниже средней рыночной по городу. «Большевичка» здесь является якорным арендатором. Что это значит? Государство дает кредит, который ТОО должно возвращать. Оно обустраивает эту территорию и сдает в аренду предпринимателям площади. Идет, между прочим, на риск. Надо ему территорию занять такими арендаторами, чтобы оправдывать свои затраты, - пояснил идею малой промышленной зоны аким области. - Эта зона предназначена для субъектов малого и среднего бизнеса. Коль государство дает кредит под минимальные проценты, то цена аренды должна быть по силам МСБ.

Малую промышленную зону намерены запустить либо в конце этого года, либо в начале следующего. Расчет на создание около 150 рабочих мест. Список действующих и будущих резидентов МПЗ «Большевичка» акиму был представлен. В него включены швейные предприятия, а также товарищества, которые занимаются производством окон, панелей, мебели, багетных изделий, бумаги, выпуском полиграфической, печатной продукции. Но перечень этот расширится. По словам Арсена Жетписпаева, «будет конкурс, все публично сделаем с привлечением палаты предпринимателей, чтобы не было кривотолков».