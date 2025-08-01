Новые факты о кустанайском периоде в биографии Ахмета Байтурсынулы



Прошение Ахмета Байтурсунулы на имя Алекторова о принятии на работу



Деятельность Ахмета Байтурсынулы в бывшем уездном центре Тургайской области Кустанае, как и в аульных школах уезда, представляет малоисследованный период его жизнедеятельности. Эта тема долгое время не исследовалась из-за политической конъюнктуры. Поэтому представители научного сообщества и социума не обладали сведениями о хронологических сроках пребывания просветителя в регионе и причинах последующего переезда его в Омск.

Педагогическое творчество Байтурсынулы проходило во время активного внедрения русско-казахских аульных школ. Молодой учитель в 1895-1896 гг. преподавал в аульной школе Бестамакской волости. Ориентировочно в 1897-1898 гг. он переводится в волостную школу Аулиеколя Аманкарагайской волости. Этот вывод основан на исторических фактах, которые содержатся в справочнике «Памятная книжка Тургайской области» за 1899 год, ежегодно публикуемом статистическим комитетом в официальном издании. Как правило, справочники формировались на основе данных предыдущего года. Поэтому логично предположение о наличии в этом документе сведений за 1898 год.

После Аулиекольской школы, по мнению исследователей, Байтурсынулы продолжил карьеру учителя в русско-казахских школах Кустаная. Автором этого утверждения является молодой писатель Мухтар Ауэзов, который в своей работе 1923 года, посвященной 50-летию просветителя, упоминает о пребывании Байтурсынулы в Кустанайской уездной русско-казахской школе.

В «Адрес-календаре Тургайской области» за 1901 год можно узнать о работе Байтурсынулы учителем в Урунбаевской школе Мендыгаринской волости и в Кустанайском педагогическом классе, который открылся в 1897 году. Сведений о сроках запуска Урунбаевской школы и истории ее названия практически нет. Она не зафиксирована в списке аульных школ и на карте исторического очерка Васильева 1896 года издания. Следовательно, возможно предположение об открытии этой школы после 1 января 1896 года.

Первые упоминания о вышеуказанной школе в справочно-статистических сводках Тургайского региона начинают появляться с 1898 года. Территориально она находилась в школе № 4 аула Мендыгаринской волости. В статистической книжке 1910 года, где обозначены названия и адреса населенных пунктов Тургайской области, географическое положение исследуемого аула указано на побережье реки Тобол. Расстояние до уездного города составляло 150 верст.

На основе сопоставления представленных материалов уместен вопрос: как Байтурсынулы совмещал одновременно две должности в разных школах? Ведь указанные учебные заведения располагались в отдаленных друг от друга населенных пунктах.

Объяснение выглядит так: из-за отсутствия в Мендыгаринской волости отлаженной волостной административной модели русско-казахских школ Урунбаевская аульная школа находилась в непосредственном подчинении Кустанайскому педагогическому классу. Соответствующий класс и двухклассное русско-казахское уездное училище находились в одном здании. Русско-казахское уездное училище под руководством инспектора Ибрая Алтынсарина в 1884 году было переведено из Троицка в уездный город Кустанай. Поэтому сообщение Ауэзова о работе Байтурсынулы в «Кустанайской уездной русско-казахской школе» не соответствует действительности. Это первое.

Во-вторых, аульные школы по объективным обстоятельствам в основном функционировали в летний период, когда аулы на долгое время оставались на летних стоянках - джайляу. Поэтому объективно предположение о наличии сезонного графика работы Байтурсынулы. В летнее время он преподавал в Урунбаевской аульной школе, а зимой учительствовал в педагогическом уездном классе в Кустанае.

Кустанайский педагогический класс специализировался на обучении выпускников двухклассных училищ по ускоренной программе для работы в аульных школах. В нем, наряду с предметами по русской истории, географии, педагогике, методике обучения русскому языку и чистописанию, методике обучения арифметике, преподавался казахский язык. Ахмет Байтурсынулы преподавал казахский язык.

В-третьих, предшественником Байтурсынулы в Урунбаевской школе являлся один из первых выпускников Орского учительского училища Казыкерей Чутаев. К сожалению, в 1900 году Казыкерей Абулфейзович Чутаев безвременно скончался в возрасте 38 лет. Автор получил данные сведения в 2022 году в ходе работы научной экспедиции «Путь учителя: Урунбаевская школа, Кустанайский педагогический класс». Члены экспедиции исследовали расположенное в 7 км от современного села Каратал (примерно 140 км от Костаная) родовое кладбище в местечке Уялысай, в котором похоронены потомки старшего султана-правителя Восточной Орды (последующий Кустанайский уезд) Чутая Бахтыгереева. И ознакомились с текстом и надписями на надгробии могилы Казыкерея Чутаева. Написанная арабской вязью эпитафия, наполненная сурами и аятами Корана и строфой стихотворении, содержит следующую информацию: «1900 jyl aprildin 11 kuninde seisenbi kuni sultan Qazykerei Abdulfaizugli ibn Shotai pravitel 38 zhasinda opat boldy» («1900 году 11 апреля во вторник умер в 38 лет султан Казыкерей сын Абдулфейза сын Чутай правителя»).

С учетом анализа выявленных исторических источников и содержания эпитафии обоснованно утверждение о делегировании Байтурсынулы в 1900 году в Урунбаевскую школу на должность учителя, которую ранее исполнял неожиданно скончавшийся в молодом возрасте К. Чутаев.

В период работы Байтурсынулы в Кустанайском педагогическом классе произошло переломное событие в его судьбе. Он сблизился с известным тюркологом, педагогом А. Алекторовым, который с 1894-го по 1902 г. состоял в должности инспектора народных училищ Тургайской области и, подобно своим предшественникам И. Алтынсарину и А. Васильеву, проживал в Кустанае.

Учителя аульных школ в повседневной практике использовали учебники и словари под авторством Алекторова. Он обладал непререкаемым авторитетом как служащий и ученый. Алекторов приложил немало усилий для становления и развития аульных и начальных школ в регионе. Под его руководством в 1895 году в Кустанае открылась 4-летняя начальная школа-прогимназия для казахских девочек. На открытии в качестве приглашенных гостей присутствовали супруги казахских интеллигентов, в том числе вдова Ибрая Алтынсарина Айганыс Шолаккызы.

Коллеги высоко оценили деятельность Алекторова в образовательной сфере на территории Тургайской области. По приказу Министерства просвещения 4 марта 1902 года его назначили директором народных училищ Акмолинской и Семипалатинской областей.

1 апреля 1902 года Байтурсынулы обратился с письменным прошением на имя директора народных школ Акмолинской и Семипалатинской областей Алекторова относительно принятия на работу в качестве делопроизводителя директора, в котором предоставил сведения о своем образовательном статусе и указал 6-летний стаж преподавательской деятельности в Тургайской области. Алекторов обратился к попечителю Западно-Сибирского учебного округа с просьбой рассмотреть кандидатуру Байтурсынулы. Письмо датировано 17 апреля 1902 года, адресатом указан город Кустанай. Алекторов указывал на отсутствие каких-либо препятствий для устройства Байтурсынулы на новую должность в другую область. По его мнению, важным фактором продвижения кандидата являлась безупречность его 6-летней службы: «К сему считаю долгом присовокупить, что обязательный срок на должности учителя им выслужен и препятствий к его перемещению не имеется».

В начале мая 1902 года Алекторов и Байтурсынулы прибыли в Омск.

Творческая деятельность Байтурсынулы на учительском поприще в Кустанайском педагогическом классе предопределила его карьерные перспективы. Он обладал потенциалом для расширения собственного образования и улучшения профессиональных качеств в литературно-публицистической сфере. Байтурсынулы так охарактеризовал кустанайский период: «С 1901 года свободные от учительских занятий часы стал употреблять на свое самообразование и литературную работу».

Значительное внимание он уделял изучению литературного мастерства Ивана Крылова. В частности, в Кустанае начал работу по переводу произведений Крылова «Сорок басен», которая в оригинальной версии молодого учителя звучала под названием «Кырык бир мысал». Этот сборник переводов был подготовлен к печати в 1903 году в Омске. В мае 1904 года близкий друг начинающего поэта-переводчика Алихан Букейхан обратился с письмом к Н. Г. Потанину, в котором просил поспособствовать с изданием книги. По утверждению Букейхана, директор Алекторов обещал напечатать переведенные Байтурсынулы басни Крылова при помощи Степного генерал-губернатора Сухотина, но из-за полугодовой задержки публикация рукописи не состоялась.

Очевидно, что литературный перевод басен требовал невероятных усилий и много времени. Приведенная выше фраза в автобиографии просветителя «...стал употреблять на свое самообразование и литературную работу» во временном отрезке относится к кустанайскому периоду. Поэтому логично умозаключение о том, что переводом произведения Крылова он начал заниматься в 1901-1902 годах в Кустанае, в 1903 году сборник был готов к печати в Омске, и только в 1909 году книга Байтурсынулы «Сорок басен» вышла в издательстве Петербурга, проходя длинный тернистый путь.

Байтурсынулы в Кустанае установил контакты с представителями местной казахской общественности в лице интеллигенции, служащих. С 1901-го по 1902 г. занятия посещали и окончили одногодичный курс Спандияр Кубеев и Мыржакып Дулатулы, которые впоследствии получили известность как поэты-просветители. Кубеев, будучи аульным учителем, занимался литературным творчеством, переводом произведений Крылова. Дулатулы вплоть до своих последних дней (1935 г.) оставался близким другом и соратником просветителя. В 2025 году Дулатулы исполняется 140 лет. Юбилейную дату Костаайская область планирует отметить в широком масштабе.

В последующие годы педагогический класс, в котором работал Байтурсынулы, претерпел изменения. В 1908 году курс стал 2-годичным образовательным учереждением. В статистическом справочнике Тургайской области от 1915 года штатная численность учителей увеличилась до 10 человек. В таком состоянии он перешагнул в советскую эпоху.

По исследованию доктора исторических наук Дмитрия Лёгкого, в 1922 году решением органов советской власти педагогические курсы были реорганизованы в педагогические техникумы. 1 сентября 1923 года создали такой техникум и в Кустанае. В 1937 году все педагогические техникумы советского государства официально стали именоваться «педучилищами». Кустанайский педагогический техникум получил статус Кустанайского казахского педагогического училища. В 1939 году на его базе создается Кустанайский учительский институт. В современный период правопреемником института является Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтурсынулы, которому с момента изложенных исторических событий исполняется 128 лет. Таким образом, университет, носящий имя великого просветителя, является одним из старейших высших учебных заведений Казахстана.

Автор - доктор филологических наук, профессор КРУ им. Ахмета Байтурсынулы