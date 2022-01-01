Прогнозируются финансовые сложности для программы развития малых промышленных зон

Во время встречи на фабрике «Большевичка» 28 июля аким области подчеркнул, что на принципах МПЗ в Костанае будут работать и строящиеся сейчас заводы по производству автокомпонентов. Создание и развитие малых промышленных зон - это государственная программа для поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированного на производство. А якорным предприятиям, в данном случае автозаводам, они нужны, чтобы за счет произведенных автокомпонентов повышать процент локализации, то есть казахстанского содержания в собираемых автомобилях. Обязательства у них такие есть.

Проекты создания малых промышленных зон кредитуются через Фонд развития промышленности, а тот, в свою очередь, на эти цели получает бюджетные кредиты. На недавнем заседании областного штаба по привлечению инвестиций речь зашла о том, что проекты МПЗ сейчас недофинансируются.

- В рамках направленных заявок вся сумма была освоена, - возразил заместитель председателя правления АО «ФРП» Азат АБАЙДИЛЬДИН, который участвовал в работе онлайн. - В общей сложности направили 9,9 млрд тенге на две малые промзоны: ТОО «Tehnopark KZ» (локализационный центр - «НГ») и ТОО «Бестекс» (малая зона на «Большевичке»). До этого прорабатывался вопрос выделения дополнительных средств. Но на сегодняшний день у нас имеется финансирование лишь по ставке вознаграждения 12,6%. В в связи с чем экономика проектов МПЗ немножко не бьется, так как растет конечная ставка аренды, коридор которой оговорен для концепции этих зон. Буквально 17 июля под председательством вице-премьера Жумангарина провели совещание, где попросили на 2025-2027 годы дополнительно 300 млрд на программу МПЗ. Разработали гибкое финансово-экономическое обоснование для этого. Было дано поручение министерству национальной экономики и министерству финансов рассмотреть обоснование и предусмотреть выделение средств. Но вы знаете, что у нас ситуация с бюджетом неоднозначная. Поэтому соответствующие поручения, конечно, даны, но фактически, будут ли предусмотрены эти средства, будет ли корректировка по реализуемым проектам, неизвестно. Хотел бы еще дополнить информацию. Финансирование проектов МПЗ под 3% было возможно с учетом того, что фондом развития промышленности средства привлекались по ставке 0,01%. Но затем было протокольное поручение премьер-министра увеличить ставки бюджетных займов до 1%. То есть надо понимать, что в связи с этим конечную ставку 3% мы не сможем обеспечить. Но, согласно финансово-экономическому обоснованию, конечная ставка для проектов МПЗ не должна превышать 5%. Мы предварительно модель смотрели - для посильной ставки аренды она приемлема. То есть 12,6% не выдерживает концепция МПЗ, а 5% выдерживает.

- Все-таки вот инициатор проекта говорит, что при другой ставке будет сложно сбалансировать экономику проекта. Бизнес-план был рассчитан на 3%, которые изначально предусматривались, поэтому мы будем еще раз обращаться в министерства, - высказал свою позицию аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, - чтобы начатые проекты довести на оговоренных изначально условиях, по утвержденной ранее ставке. А уже те, кто захочет начать новые проекты, должны будут рассчитывать на кредит под другую процентную ставку.