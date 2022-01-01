Я житель Алтынсаринского района. Наш ЦОН и его сотрудники работают просто отвратительно. Что это за обслуживание населения?! В системе постоянные сбои, в одном поселке три человека с одинаковыми адресами, номера домов постоянно меняются, у людей постоянно меняется прописка. Контактный центр 1414 не работает, пытаюсь неделю дозвониться, не могу - все операторы заняты. Кому пожаловаться? Ни до одного руководителя дозвониться невозможно! Я уверена, что проблемы с ЦОНом у большинства жителей. Пенсионера старше 80 лет нужно везти менять удостоверение. Что это за законы? У каких пенсионеров есть гаджеты и как они ими будут пользоваться? Никакой стабильности у граждан нет, ежегодно приходится ездить, тратить нервы, чтобы прописаться в собственном доме. Давайте будем менять такое обслуживание!

Елена ИВЛЕВА, Алтынсаринский р-н

Комментарий

«НГ» направила запрос руководителю филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Миржану ЖАНАБАЕВУ:

1. Осуществляется ли контроль над работой районных ЦОНов, в частности, ЦОНа Алтынсаринского района?

2. Если выявится недобросовестное исполнение обязанностей работниками этого ЦОНа, последуют ли за этим меры по исправлению ситуации?

3. Куда и как могут пожаловаться на работу ЦОНа граждане, не имеющие гаджетов и не зарегистрированные на ресурсе Egov?

В ответе нам сообщили:

1. Руководство филиала, а также его структурные подразделения осуществляют координацию и контроль за деятельностью всех фронт-офисов на территории Костанайской области.

2. Специалисты несут персональную ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на них функций и задач, в порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым законодательством РК. Если вы располагаете достоверной информацией либо стали свидетелем фактов недобросовестного исполнения должностных обязанностей специалистами фронт-офисов, просим сообщить об этом с приложением документов, подтверждающих указанные факты.

3. Граждане, не имеющие в пользовании электронных технических устройств, а также не зарегистрированные на цифровых платформах, включая системы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», могут обратиться в любой отдел обслуживания населения и подать обращение через Единую платформу приема и обработки обращений граждан Е-Өтініш.

От редакции

Следуя рекомендациям последнего пункта ответа, жаловаться на работу ЦОНа можно в самом ЦОНе, используя находящийся там терминал Е-Өтініш. Причем осуществить подачу жалобы через терминал должны помочь работники ЦОНа, на который подается жалоба. Ситуация неоднозначная, но, по-видимому, другой вариант не предусмотрен в современной системе электронного оборота документов.