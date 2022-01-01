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Куда пойти с 31 июля по 7 августа

Потехе - час!

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Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Сила красоты» - персональная выставка Надежды Яковлевой

В течение месяца

«Караван Великой Степи» - международная передвижная выставка

 Спортафишка 

Что

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Когда

XXXVIII Спартакиада Костанайской области-2025, Денисовский район, с. Денисовка

Легкая атлетика. Мужчины, бег 5000 м. Женщины, бег 3 000 м

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

31 июля, 17.00, 17.40

Предварительные соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе

Крытый хоккейный корт, ул. Кавказская, 30 А

1 августа, 09.00

Қазақ күресі «Түйе палуан». Предварительные соревнования, финал

Спортивный комплекс, ул. Кавказская, 30 А

1 августа, 09.00, 13.00

Предварительные командные соревнования по дзюдо (MIX)

Спортивный комплекс, ул. Кавказская, 30 А

1 августа, 13.30

Баскетбол

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

1 августа, 08.30, 09.45, 13.00, 15.00

Волейбол

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

1 августа, 09.00, 10.00, 13.00, 15.00

Легкая атлетика. Женщины, бег 100 м. Мужчины, бег 100 м. Женщины, финал, бег 100 м.  Мужчины, финал, бег 100 м. Женщины, бег 800 м. Мужчины, бег 800 м

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

1 августа, 10.00, 10.45, 13.00, 13.10, 16.30, 16.50

Асык ату

Воздухоопорный спортивный комплекс

1 августа, 09.00-20.00

Бес асык

Воздухоопорный спортивный комплекс

1 августа, 09.00-14.00

Велоспорт. Индивидуальная гонка, женщины, мужчины

Трасса Денисовка - ст. Зааятское;

1 августа, 09.00

Кокпар

Ипподром, с. Алчановка

1 августа, 10.00-16.00

Аудыраспак

Ипподром, с. Алчановка

1 августа, 16.00-19.00

Полуфинальные и финальные соревнования по вольной, женской борьбе

Крытый хоккейный корт, ул. Кавказская, 30 А

2 августа, 10.00

Полуфинальные и финальные соревнования по дзюдо (MIX)

Спортивный комплекс, ул. Кавказская, 30 А

2 августа, 10.00

Баскетбол

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

2 августа, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45

Волейбол

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

2 августа, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00

Футбол

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

2 августа, 10.00, 12.00, 16.00, 20.00

Легкая атлетика. Женщины, бег 1 500 м. Мужчины, бег 1 500 м. Женщины, прыжки в длину.  Мужчины, прыжки в длину. Женщины, бег 400 м. Мужчины, бег 400 м. Женщины, толкание ядра.  Мужчины, толкание ядра.

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

2 августа, 09.00, 09.25, 10.00, 10.30, 15.00, 15.15, 16.00, 17.00

Асык ату

Воздухоопорный спортивный комплекс

2 августа, 09.00-19.00

Бес асык

Воздухоопорный спортивный комплекс

2 августа, 09.00-15.00

Велоспорт. Групповая гонка, женщины, мужчины

Трасса Денисовка - ст. Зааятское;

2 августа, 09.00, 10.00

Кокпар

Ипподром, с. Алчановка

2 августа, 10.00-17.00

Аудыраспак

Ипподром, с. Алчановка

2 августа, 13.00-14.30

Байге

Ипподром, с. Алчановка

2 августа, 09.00-18.00

Баскетбол

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

3 августа, 09.00, 10.15, 11.30, 12.45

Волейбол

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

3 августа, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00

Футбол

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

3 августа, 10.00, 12.00

Легкая атлетика, шведская эстафета, женщины, мужчины

Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А

3 августа, 08.00, 08.45

Асык ату

Воздухоопорный спортивный комплекс

3 августа, 08.00-11.30

Бес асык

Воздухоопорный спортивный комплекс

3 августа, 09.00-11.30

 