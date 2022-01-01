Куда пойти с 31 июля по 7 августа
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Сила красоты» - персональная выставка Надежды Яковлевой
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В течение месяца
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«Караван Великой Степи» - международная передвижная выставка
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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XXXVIII Спартакиада Костанайской области-2025, Денисовский район, с. Денисовка
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Легкая атлетика. Мужчины, бег 5000 м. Женщины, бег 3 000 м
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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31 июля, 17.00, 17.40
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Предварительные соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе
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Крытый хоккейный корт, ул. Кавказская, 30 А
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1 августа, 09.00
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Қазақ күресі «Түйе палуан». Предварительные соревнования, финал
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Спортивный комплекс, ул. Кавказская, 30 А
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1 августа, 09.00, 13.00
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Предварительные командные соревнования по дзюдо (MIX)
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Спортивный комплекс, ул. Кавказская, 30 А
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1 августа, 13.30
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Баскетбол
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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1 августа, 08.30, 09.45, 13.00, 15.00
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Волейбол
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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1 августа, 09.00, 10.00, 13.00, 15.00
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Легкая атлетика. Женщины, бег 100 м. Мужчины, бег 100 м. Женщины, финал, бег 100 м. Мужчины, финал, бег 100 м. Женщины, бег 800 м. Мужчины, бег 800 м
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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1 августа, 10.00, 10.45, 13.00, 13.10, 16.30, 16.50
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Асык ату
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Воздухоопорный спортивный комплекс
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1 августа, 09.00-20.00
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Бес асык
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Воздухоопорный спортивный комплекс
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1 августа, 09.00-14.00
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Велоспорт. Индивидуальная гонка, женщины, мужчины
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Трасса Денисовка - ст. Зааятское;
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1 августа, 09.00
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Кокпар
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Ипподром, с. Алчановка
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1 августа, 10.00-16.00
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Аудыраспак
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Ипподром, с. Алчановка
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1 августа, 16.00-19.00
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Полуфинальные и финальные соревнования по вольной, женской борьбе
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Крытый хоккейный корт, ул. Кавказская, 30 А
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2 августа, 10.00
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Полуфинальные и финальные соревнования по дзюдо (MIX)
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Спортивный комплекс, ул. Кавказская, 30 А
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2 августа, 10.00
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Баскетбол
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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2 августа, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45
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Волейбол
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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2 августа, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
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Футбол
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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2 августа, 10.00, 12.00, 16.00, 20.00
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Легкая атлетика. Женщины, бег 1 500 м. Мужчины, бег 1 500 м. Женщины, прыжки в длину. Мужчины, прыжки в длину. Женщины, бег 400 м. Мужчины, бег 400 м. Женщины, толкание ядра. Мужчины, толкание ядра.
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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2 августа, 09.00, 09.25, 10.00, 10.30, 15.00, 15.15, 16.00, 17.00
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Асык ату
|
Воздухоопорный спортивный комплекс
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2 августа, 09.00-19.00
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Бес асык
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Воздухоопорный спортивный комплекс
|
2 августа, 09.00-15.00
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Велоспорт. Групповая гонка, женщины, мужчины
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Трасса Денисовка - ст. Зааятское;
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2 августа, 09.00, 10.00
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Кокпар
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Ипподром, с. Алчановка
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2 августа, 10.00-17.00
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Аудыраспак
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Ипподром, с. Алчановка
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2 августа, 13.00-14.30
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Байге
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Ипподром, с. Алчановка
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2 августа, 09.00-18.00
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Баскетбол
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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3 августа, 09.00, 10.15, 11.30, 12.45
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Волейбол
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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3 августа, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00
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Футбол
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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3 августа, 10.00, 12.00
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Легкая атлетика, шведская эстафета, женщины, мужчины
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Стадион «Автомобилист», ул. Кавказская, 30 А
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3 августа, 08.00, 08.45
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Асык ату
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Воздухоопорный спортивный комплекс
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3 августа, 08.00-11.30
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Бес асык
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Воздухоопорный спортивный комплекс
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3 августа, 09.00-11.30
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