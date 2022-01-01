В Костанае растет число ДТП с участием мотоциклистов. В прошлом году с января по август зарегистрировали 17 ДТП, в этом году - уже 26 случаев. Что, на ваш взгляд, нужно делать властям? Нужно существенно увеличить штрафы для мотоциклистов.

Нужна масштабная информационная кампания о последствиях таких ДТП.

Нужно увеличить количество патрульных, чтобы выявлять лихачей до аварии.

Не думаю, что власти могут как-то повлиять на эту печальную статистику.

