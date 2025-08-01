Впечатления от моего второго «пришествия» в Санкт-Петербург

Нынешнее лето для северной российской столицы особенно щедро на дожди. Что совсем не мешало ни здешним липам пышно цвести, ни армии любопытных туристов сновать повсюду, ни нам, вузовским преподавателям, съехавшимся сюда для обмена мыслями на международный симпозиум в Санкт-Петербургский университет.

На границе - весь бывший СССР

Ровно год назад я ехала по этому же маршруту на заказном бусике от Костаная до челябинского аэропорта. Респект фирме пассажирских перевозок, диспетчеру Галине и водителям: работают четко, оперативно, пунктуально и очень вежливо, перед границей все доходчиво объяснят и сделают все, чтобы пройти досмотр быстрее. Едешь в комфорте, чистоте, прохладе. Так было в прошлый раз, так было и сейчас.

Федоровский район встретил проливным дождем. За несколько километров до пункта пропуска «Кайрак» долго ехали вдоль вереницы фур. Наверняка их была даже не одна сотня. Похоже, что в очереди они стояли не первый день. «Надо же, даже эстонца каким-то ветром сюда занесло», - заметил наш водитель, указывая на номера неимоверных размеров прицепа. Да, здесь, в этой бесконечной очереди, судя по флажкам на госномерах и в кабинах, собрался весь бывший «союз нерушимый республик свободных».

…Оба пункта пропуска - казахстанский и российский - прошли часа за три. Не обошлось без казусов. На «Кайраке» пограничная овчарка оказалась неравнодушной к вещам нашего попутчика. Пассажира вместе с подозрительной сумкой отправили куда-то на разборки, но, правда, через полчаса вернули. В сумке было… мясо, которое и вызвало интерес собаки. Пока мокли под дождем, пообщалась с разговорчивой челябинкой: девушка через Костанай летала в Алматы на концерт какой-то западной группы. Вот вам и Казахстан! Ничего подобного до этой встречи я даже не подозревала.

Чтобы понять мир, надо понять его медиа



Богини медиалингвистики: Лилия Дускаева, Татьяна Чернышова, Елена Кара-Мурза



В отличие от моего прошлогоднего приезда, когда было по-нашему жарко, в этот раз Питер обдал сыростью и холодом. И только тепло встреч с коллегами-единомышленниками уже перед пленарным заседанием международной конференции «Язык в координатах массмедиа» заметно разогрел всех участников. Этот форум проводит кафедра медиалингвистики Высшей школы журналистики Санкт-Петербурского университета уже в 9-й раз. И на сей раз - в контексте Международной ассоциации исследователей языка медиакоммуникации (МАИЯМ) во главе с профессором Лилией Дускаевой, инициатором создания этой организации, как и самой медиалингвистики.

Да, чтобы понять мир, надо понять не только то, о чем пишут, говорят, показывают его массмедиа, но и КАК они это делают. Потому что сами средства массовой информации, а не только их содержание, оказывают глубокое влияние на человеческое мышление и общество, формируют наше восприятие реальности, меняют мышление и модели поведения, влияют на то, как мы видим мир и как взаимодействуем друг с другом. Причем не только медиа, но и их новые технологии являются продолжением наших органов чувств. Это не я, это Маклюэн - выдающийся философ ХХ века. Ну а вслед за ним и я тоже.

То, как мы сегодня видим мир и как взаимодействуем друг с другом, на конференции было представлено в 25 сессиях, начиная от роли искусственного интеллекта в массмедиа. За 4 дня прозвучало более 300 выступлений, вызвавших искренний интерес и горячие дискуссии. В том числе и в сессии, где инициатором и одним из модераторов была автор этой статьи: «Межкультурные коммуникации в медиадискурсе». Ее тема была соизмерена с проблемным направлением исследовательской группы, зарегистрированной в МАИЯМ, членом которой я являюсь. Обсуждали проблемы коммуницирования народов, их культур и языков, что касается не только гуманитарных аспектов, но и политики. Потому что исследования медиа принесут плоды только тогда, когда в изучение будет включен и культурный контекст, в котором они функционируют. И это тоже я с Маклюэном.

В моей сессии участвовали казахстанцы, россияне, таджики, китайцы, белорусы и сербский медиаисследователь. В отведенное время работы мы не уложились. И это… радовало. Значит, есть еще над чем думать, что изучать, познавать, ради чего общаться и встречаться: медиа, как и мир, неисчерпаемы.

Впечатления



В реальности Исаакиевский собор повергает в шок



Любая поездка за пределы своей страны - это путешествие в другой мир, который интересен, удивителен и в чем-то не похож на тот, который привычен для тебя. Прогуливаясь по историческому петербургскому Васильевскому острову, где на Первой линии в бывшем доме вице-адмирала императорского флота фон Нидермиллера находится Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПБГУ, я восхищалась тем, что Петербургу удалось сохранить в первозданности целые кварталы из прошлых эпох. А ведь город пережил и разрушительные революции, и Великую Отечественную. Стоит сегодня на Васильевском вычеркнуть из поля своего зрения транспорт, асфальт, светофоры и публику в дырявых джинсах и футболках - и ты уже в пушкинском прошлом. У нас в Костанае таких протяженных исторических оазисов нет.

Насыщенная работа форума не оставляла сил на то, чтобы приобщиться к богатой питерской культурной жизни поздними вечерами и белыми ночами, которыми так гордится северная российская столица и которые эмоций у меня не вызвали: в первой половине лета в нашем Костанае такие же сумерки вместо ночи. И все-таки в один из символов Петербурга я попала - в Исаакиевский собор. Первое, что меня удивило, - насколько столь знакомое его фотоизображение не совпадает с той эйфорией, которую ты испытываешь в реальности, находясь и рядом с величественным и совершенным храмом и под его куполами. Весь в граните, мраморе, малахите, золоте, 100-метровый собор сегодня - памятник под охраной государства. Это музей, но в нем проходят и православные службы. При чудной акустике и многоголосии живого церковного хора в окружении великолепной росписи сводов, икон, картин, мозаики собор держал меня в себе несколько часов. Кстати, вход сюда - 450 рублей, а пенсионерам, студентам, школьникам вполовину дешевле.

После исаакиевского катарсиса хотелось тишины, покоя, умиротворения. И все это я нашла совсем рядом со своим домом - на лугу. Пышное цветущее сочное разнотравье с крапинами ярких васильков и без следов цивилизации - все это благоухало буквально впритык к жилой высотной застройке и оживленной автотрассе. И это тоже было петербургским чудом.



Полевые васильки - это тоже достопримечательность Петербурга

Надеюсь, до свидания!

Обратная дорога длинной не бывает. В аэропорт Пулково после доводов знакомых петербуржцев я поехала не на «Яндекс-такси», которое привезло меня неделю назад к месту проживания почти за 1 500 рублей (воздушная гавань находится в черте города). Путь до аэровокзала с помощью местной карты «Подорожник» обошелся в метро в 56 руб, а затем в автобусе-экспрессе - в 65. Кстати, здешний общественный транспорт заслуживает самых добрых слов. Конечно, проезд здесь более чем в три раза дороже, чем в костанайских автобусах, но зато едешь в чистоте, комфорте, с исправно работающими кондиционерами и на мониторе под потолком свежими новостями, разбавленными приглашениями служить по контракту в СВО. Питерские водители наглухо отгорожены от салона стеклянной стеной и не озабочены слежкой за пассажирами при оплате ими проезда. Работают контролеры, а на особенно популярных маршрутах - кондукторы. Заходишь в салон, прикладываешь свой «подорожник», купленный в кассе метро, к считывающему устройству-валидатору, и от неприятностей защищен. Неудобство в том, что на твоей карте могут закончиться деньги, о чем ты узнаешь, увы, только когда уже едешь.

Да, страна воюет, оберегается от дронов и диверсий. Об этом шел разговор и на форуме, когда темы выступлений касались войны информационной, баталии которой такие же горячие, как на линии фронта. На билбордах вдоль питерских трасс - лица участников СВО. В ожидании рейса в аэропорту разговорилась с девочкой-подростком. Она приезжала в гости к родственникам. Я удивилась тому, что летит одна. Оказалось, мама - с грудной сестренкой, а папа уже третий год на СВО. Малышка родилась после того, как папа побывал дома в отпуске. Жизнь продолжается.

Автор - профессор КРУ им. Ахмета Байтурсынулы