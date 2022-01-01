В сентябре 2024-го на встрече с вице-министром культуры РК костанайцы поднимали вопрос о необходимости создать в областном центре музей или центр искусств. Тогда речь шла о том, что этой темой займется управление культуры. Появилась информация о том, что в управлении уже есть идея реализовать такой или подобный проект. Хотелось бы более точно узнать о сути этого проекта, о сроках исполнения, о площадке, на которой планируют разместить такой центр. Уже приходилось слышать, что разместят его в библиотеке им. Пушкина. Так ли это? Появятся ли там свои мощности хранения, что очень важно?

Юлия ПУТИЕВА, Костанай

Комментарий

- Создание самостоятельной арт-галереи с мощностями хранения при городской детской библиотеке им. А. Пушкина не планируется, - ответила на запрос редакции главный специалист отдела культуры акимата Костаная Ольга МАЛЫХ. - Вместе с тем сообщаем, что в текущем году в библиотеке проводятся работы по капитальному ремонту. Для удобства читателей в библиотеке предполагается зонирование помещения: актовый зал для проведения мероприятий, коворкинг-зона с автоматизированными местами для подключением к сети Интернет, зоны для кружковых занятий. В том числе планируется и выставочная зона для организации книжных выставок, выставок детских рисунков, изделий декоративно-прикладного искусства, фотовыставок, экспозиций картин как именитых, так и начинающих художников и т. д.

«Наша Газета» направила запрос также в управление культуры. С конкретными вопросами. Идет ли речь о новом строительстве или о реконструкции существующего здания? Если о реконструкции, то где располагается такой объект? Если о новостройке, то выделил ли город земельный участок под это и где именно?

- Несомненно, вопрос открытия в городе Костанае музея современного искусства актуален на протяжении последних лет. Существующие экспозиционные залы областного историко-краеведческого музея не позволяют в полной мере экспонировать имеющиеся в фондах музея коллекции, а также работы региональных художников, - ответила руководитель отдела охраны и использования объектов историко-культурного наследия и обеспечения информационной безопасности Асель МУСИНА. - Кроме того, Министерством культуры и спорта Республики Казахстан в целях популяризации народно-прикладного искусства и возрождения национальной культурной идентификации было рекомендовано в регионах республики открыть Центры национальных ремесел, где представители молодого поколения будут постигать азы творчества и ремесленничества. Также в областной акимат неоднократно поступали обращения от Союза ремесленников Костанайской области касательно открытия Центра ремесленничества. Учитывая назревшую необходимость в развитии и пропаганде народного творчества, декоративно-прикладного и современного изобразительного искусства, креативных индустрий управлением культуры разработан эскизный проект по созданию в городе Костанае единого Центра искусства и ремесел. Проект «ART-центр - культурное пространство города» направлен на создание среды для развития креативной индустрии, изобразительного и прикладного искусства, а также творческого общения горожан. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению разработчика сметной документации.

Редакция «Нашей Газеты» будет отслеживать эту тему, важную для культурного сообщества не только Костаная, но и области. Честно говоря, пока конкретики в ответе управления немного.