Участникам 147-го тура собрали 1 214 587 тенге

В этот раз одному из участников нашего благотворительного проекта собрали сумму, превышающую требуемую. Тогда как для второго сбор закрыт не полностью. При необходимости он будет продлен в следующем туре.

Напоминаем нашим читателя, что между получением выписки по сборам, написанием статьи и ее публикацией, проходит некоторое время. Сведения, представленные в таблице сборов, полный вариант которой публикуется на сайте ng.kz, были получены 21 декабря, в первой половине дня. Если вы перечисляли деньги позже, то свой взнос в таблице найти не сможете. Но это не значит, что он не получен, ведь деньги перечисляются адресно, непосредственно участникам, и редакция к ним доступа не имеет.

В прошлом, 146-м, туре сбор сложился настолько хорошо, что постоянный взнос генерального спонсора ТОО «КазНефть» остался неприкосновенным. Итак, этот тур мы начинали с хорошим заделом в 200 000 тенге.

Больше, чем ожидали



На излишек сбора Виталине купят спецпитание / Фото Сары ЕЩАНОВОЙ



Виталине ЕЩАНОВОЙ из Костаная 1 год и 3 месяца. У девочки длинный список диагнозов - «ДЦП, органическое поражение головного мозга, смешанная гидроцефалия, спастический тетрапарез, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов, глазодвигательные нарушения, грубая задержка психомоторного развития, дисплазия тазобедренных суставов». Любой из пунктов этого тяжелого списка требует постоянного внимания и медицинской помощи. В какой-то момент мама малышки надеялась на то, что с некоторым проблемами можно справиться хирургическим путем. Но никакой волшебной операции в случае Виталины нет. Во всяком случае, пока. Поэтому ей рекомендованы регулярные курсы реабилитации и медикаментозная помощь.

Как знают многие родители детей-инвалидов, за наиболее эффективными курсами реабилитации нужно ехать за рубеж. Очень популярны клиники Челябинска: ехать недалеко, специалисты хорошие, наших маленьких граждан принимают охотно.

Виталина уже была в клинике «Дети индиго», предлагаемый там курс реабилитации ей подходит. Непосредственно на оплату всех процедур деньги собирали в проекте «Жизнь на ладони», а в «Нужные деньги» мама девочки Сара ЕЩАНОВА обратилась за помощью в сборе средств на оплату съемной квартиры в Челябинске. Она посчитала по минимуму и попросила 130 000 тенге - сумма совсем невеликая. После публикации статьи в газете и на сайте поступило меньше половины этой суммы. Но у «НГ» есть страница в «Инстаграме», и это очень действенный инструмент. После публикации в этой соцсети за короткое время удалось не только достичь требуемой суммы, но и значительно превзойти ее. В ходе тура для Виталины поступили 92 взноса на 418 606 тенге.

- Большое спасибо за помощь! - поблагодарила Сара Ещенова. - Хочу поблагодарить всех, кто не прошел мимо, я не ожидала такого отклика. Теперь я спокойна, мы оплатим квартиру поближе к клинике и еще останутся деньги на спецпитание для Виталины. Огромное всем спасибо!

Виталину ждут в клинике «Дети индиго» 2 февраля. Эта поездка состоится благодаря неравнодушным костанайцам.

Помощь еще актуальна



Жандоса ждут в клинике 8 января / Фото Гульжан БАЛГАРИНОЙ



23-летний Жандос САПАРГАЛИЕВ из Заречного, как и Виталина, впервые участвует в нашем благотворительном проекте.

У Жандоса окклюзионная тривентрикулярная гидроцефалия, субдуральная гигрома справа. Как и у всякого молодого человека, есть планы на жизнь, но их осуществлению мешают частые эпилептические приступы, возникающие на фоне гидроцефалии. В Казахстане наконец-то начали устанавливать «умные» шунтирующие системы с автоматической регуляцией выведения жидкости, оказывающей давление на мозг. За сам труд высококвалифицированных хирургов платить не нужно, но шунтирующие системы бесплатно не выдаются. А стоимость у этого устройства очень впечатляющая - 1 250 000 тенге. Но у Жандоса нет другого выхода, ему необходимо установить такую систему, чтобы жить без десятков приступов в течение суток. Правда, в качестве альтернативы врачи предложили операцию непосредственно на мозге, но там есть определенные риски. Родители хотят избежать этого варианта, оставив его только на самый последний случай.

Понятно, что для обычной семьи, где есть инвалид, собрать такую сумму в короткие сроки не представляется возможным. А время уходит. Поэтому обращение в «Нужные деньги» было более чем оправданно. Мы, учитывая сложности сборов в последнее время, сразу предупредили, что за один тур не управимся, сбор придется делать пролонгированным. Так и случилось. Для Жандоса поступил 101 взнос на общую сумму 395 381 тенге. Поскольку, сбор для Виталины был закрыт полностью, весь остаток прошлого тура 200 000 тенге и взнос генерального спонсора в этом туре - еще 200 000 тенге, полностью перечислены Жандосу. Таким образом, получилась сумма 795 381 тенге.

На оплату шунтирующей системы не хватает 455 тысяч (если округлить), а вызов в клинику уже пришел.

- Мы так благодарны вашему проекту, вашим читателям, - сказала мама Жандоса Гульжан БАЛГАРИНА. - Это очень большая сумма, и собрали ее быстро, даже неожиданно. Все-таки у нас очень отзывчивые и добрые люди. И большую сумму от генерального спонсора мы получили одномоментно, в это даже поверить было трудно. Спасибо огромное! 8 января у сына госпитализация. Когда сама операция, пока не знаем. На данный момент мы заняли еще 250 тысяч. Будем как-то выкручиваться. «Нужные деньги» нас очень выручили. Спасибо каждому, кто помог!

Итак, в январе Жандос может обрести совершенно новую жизнь - без постоянных приступов и с возможностью учиться в колледже, о чем он так давно мечтал.

Если у вас есть желание и возможность помочь Жандосу, мы напоминаем реквизиты карты его мамы.

Карта «Каспи» 4400 4302 8336 3502.

Карта привязана к номеру телефона 8-705-778-06-07 Гульжан Б.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 148-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы)? Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 147-й тур