Благотворительный проект

Все поездки состоятся!

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

Участникам 147-го тура собрали 1 214 587 тенге

В этот раз одному из участников нашего благотворительного проекта собрали сумму, превышающую требуемую. Тогда как для второго сбор закрыт не полностью. При необходимости он будет продлен в следующем туре.

Напоминаем нашим читателя, что между получением выписки по сборам, написанием статьи и ее публикацией, проходит некоторое время. Сведения, представленные в таблице сборов, полный вариант которой публикуется на сайте ng.kz, были получены 21 декабря, в первой половине дня. Если вы перечисляли деньги позже, то свой взнос в таблице найти не сможете. Но это не значит, что он не получен, ведь деньги перечисляются адресно, непосредственно участникам, и редакция к ним доступа не имеет.

В прошлом, 146-м, туре сбор сложился настолько хорошо, что постоянный взнос генерального спонсора ТОО «КазНефть» остался неприкосновенным. Итак, этот тур мы начинали с хорошим заделом в 200 000 тенге.

 Больше, чем ожидали


На излишек сбора Виталине купят спецпитание / Фото Сары ЕЩАНОВОЙ

Виталине ЕЩАНОВОЙ из Костаная 1 год и 3 месяца. У девочки длинный список диагнозов - «ДЦП, органическое поражение головного мозга, смешанная гидроцефалия, спастический тетрапарез, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов, глазодвигательные нарушения, грубая задержка психомоторного развития, дисплазия тазобедренных суставов». Любой из пунктов этого тяжелого списка требует постоянного внимания и медицинской помощи. В какой-то момент мама малышки надеялась на то, что с некоторым проблемами можно справиться хирургическим путем. Но никакой волшебной операции в случае Виталины нет. Во всяком случае, пока. Поэтому ей рекомендованы регулярные курсы реабилитации и медикаментозная помощь.

Как знают многие родители детей-инвалидов, за наиболее эффективными курсами реабилитации нужно ехать за рубеж. Очень популярны клиники Челябинска: ехать недалеко, специалисты хорошие, наших маленьких граждан принимают охотно.

Виталина уже была в клинике «Дети индиго», предлагаемый там курс реабилитации ей подходит. Непосредственно на оплату всех процедур деньги собирали в проекте «Жизнь на ладони», а в «Нужные деньги» мама девочки Сара ЕЩАНОВА обратилась за помощью в сборе средств на оплату съемной квартиры в Челябинске. Она посчитала по минимуму и попросила 130 000 тенге - сумма совсем невеликая. После публикации статьи в газете и на сайте поступило меньше половины этой суммы. Но у «НГ» есть страница в «Инстаграме», и это очень действенный инструмент. После публикации в этой соцсети за короткое время удалось не только достичь требуемой суммы, но и значительно превзойти ее. В ходе тура для Виталины поступили 92 взноса на 418 606 тенге.

- Большое спасибо за помощь! - поблагодарила Сара Ещенова. - Хочу поблагодарить всех, кто не прошел мимо, я не ожидала такого отклика. Теперь я спокойна, мы оплатим квартиру поближе к клинике и еще останутся деньги на спецпитание для Виталины. Огромное всем спасибо!

Виталину ждут в клинике «Дети индиго» 2 февраля. Эта поездка состоится благодаря неравнодушным костанайцам.

 Помощь еще актуальна

Жандоса ждут в клинике 8 января / Фото Гульжан БАЛГАРИНОЙ

23-летний Жандос САПАРГАЛИЕВ из Заречного, как и Виталина, впервые участвует в нашем благотворительном проекте.

У Жандоса окклюзионная тривентрикулярная гидроцефалия, субдуральная гигрома справа. Как и у всякого молодого человека, есть планы на жизнь, но их осуществлению мешают частые эпилептические приступы, возникающие на фоне гидроцефалии. В Казахстане наконец-то начали устанавливать «умные» шунтирующие системы с автоматической регуляцией выведения жидкости, оказывающей давление на мозг. За сам труд высококвалифицированных хирургов платить не нужно, но шунтирующие системы бесплатно не выдаются. А стоимость у этого устройства очень впечатляющая - 1 250 000 тенге. Но у Жандоса нет другого выхода, ему необходимо установить такую систему, чтобы жить без десятков приступов в течение суток. Правда, в качестве альтернативы врачи предложили операцию непосредственно на мозге, но там есть определенные риски. Родители хотят избежать этого варианта, оставив его только на самый последний случай.

Понятно, что для обычной семьи, где есть инвалид, собрать такую сумму в короткие сроки не представляется возможным. А время уходит. Поэтому обращение в «Нужные деньги» было более чем оправданно. Мы, учитывая сложности сборов в последнее время, сразу предупредили, что за один тур не управимся, сбор придется делать пролонгированным. Так и случилось. Для Жандоса поступил 101 взнос на общую сумму 395 381 тенге. Поскольку, сбор для Виталины был закрыт полностью, весь остаток прошлого тура 200 000 тенге и взнос генерального спонсора в этом туре - еще 200 000 тенге, полностью перечислены Жандосу. Таким образом, получилась сумма 795 381 тенге.

На оплату шунтирующей системы не хватает 455 тысяч (если округлить), а вызов в клинику уже пришел.

- Мы так благодарны вашему проекту, вашим читателям, - сказала мама Жандоса Гульжан БАЛГАРИНА. - Это очень большая сумма, и собрали ее быстро, даже неожиданно. Все-таки у нас очень отзывчивые и добрые люди. И большую сумму от генерального спонсора мы получили одномоментно, в это даже поверить было трудно. Спасибо огромное! 8 января у сына госпитализация. Когда сама операция, пока не знаем. На данный момент мы заняли еще 250 тысяч. Будем как-то выкручиваться. «Нужные деньги» нас очень выручили. Спасибо каждому, кто помог!

Итак, в январе Жандос может обрести совершенно новую жизнь - без постоянных приступов и с возможностью учиться в колледже, о чем он так давно мечтал.

Если у вас есть желание и возможность помочь Жандосу, мы напоминаем реквизиты карты его мамы.

Карта «Каспи» 4400 4302 8336 3502.

Карта привязана к номеру телефона 8-705-778-06-07 Гульжан Б.

 Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 148-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы)? Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 147-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

200 000

Генеральный спонсор - ТОО «КазНефть»

Жандосу Сапаргалиеву

200 000

Остаток с прошлого тура

 Жандосу Сапаргалиеву

Поступления на личные карты участников 418 606 + 395 381 = 814 587

1 500

Алмат Ю.

Виталине Ещановой

1 000

Владислав Б.

Виталине Ещановой

2 000

Алия Б.

Виталине Ещановой

8 520

Айна С.

Виталине Ещановой

1 000

Тлектес Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Ирина П.

Виталине Ещановой

4 000

Валентин К.

Виталине Ещановой

2 000

Ирина М.

Виталине Ещановой

2 000

Жадыра В.

Виталине Ещановой

407

Динара К.

Виталине Ещановой

1 000

Юлия А.

Виталине Ещановой

1 000

Евгений П.

Виталине Ещановой

5 00

Нина Б.

Виталине Ещановой

5 000

Жасулан Б.

Виталине Ещановой

3 000

Игорь Р.

Виталине Ещановой

1 500

Динара А.

Виталине Ещановой

2 000

Елена Г.

Виталине Ещановой

1 000

Маржан Р.

Виталине Ещановой

5 000

Оксана К.

Виталине Ещановой

1 000

Мария П.

Виталине Ещановой

2 000

Мария С.

Виталине Ещановой

1 000

Александра Г.

Виталине Ещановой

900

Светлана Л.

Виталине Ещановой

2 000

Аягоз К.

Виталине Ещановой

1 000

Ирина С.

Виталине Ещановой

2 000

Тамерлан Б.

Виталине Ещановой

2 000

Айгерим М.

Виталине Ещановой

1 000

Аскар К.

Виталине Ещановой

1 000

Назым Ш.

Виталине Ещановой

1 299

Мадина Т.

Виталине Ещановой

5 000

Ольга Ч.

Виталине Ещановой

1 000

Сабина К.

Виталине Ещановой

1 000

Олег З.

Виталине Ещановой

2 000

Наталья Р.

Виталине Ещановой

2 000

Татьяна Ф.

Виталине Ещановой

1 000

Иван М.

Виталине Ещановой

1 000

Алия М.

Виталине Ещановой

1 000

Алия В.

Виталине Ещановой

2 000

Наталья Д.

Виталине Ещановой

4 000

Дарья Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Мария Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Юлия Ю.

Виталине Ещановой

5 000

Марина В.

Виталине Ещановой

500

Фариза М.

Виталине Ещановой

2 000

Ольга Б.

Виталине Ещановой

1 000

Артем Ж.

Виталине Ещановой

1 330

Сарназ К.

Виталине Ещановой

3 000

Наталья П.

Виталине Ещановой

1 000

Ирина Б.

Виталине Ещановой

2 000

Алтынай Ж.

Виталине Ещановой

10 000

Кирилл Д.

Виталине Ещановой

3 000

Олеся Ф.

Виталине Ещановой

1 000

Галина В.

Виталине Ещановой

1 000

Асель А.

Виталине Ещановой

200

Ксения С.

Виталине Ещановой

2 000

Ольга Г.

Виталине Ещановой

2 000

Татьяна М.

Виталине Ещановой

2 000

Алина Л.

Виталине Ещановой

1 000

Арман Б.

Виталине Ещановой

2 000

Марина П.

Виталине Ещановой

500

Абай О.

Виталине Ещановой

2 000

Раушан К.

Виталине Ещановой

1 000

Ольга М.

Виталине Ещановой

500

Михаил У.

Виталине Ещановой

5 000

Вячеслав Н.

Виталине Ещановой

5 000

Владислав П.

Виталине Ещановой

1 000

Ажаркуль С.

Виталине Ещановой

1 000

Александр Б.

Виталине Ещановой

5 000

Сергей Д.

Виталине Ещановой

1 000

Татьяна Ч.

Виталине Ещановой

130 000

Анарбек К.

Виталине Ещановой

10 000

Анна С.

Виталине Ещановой

200

Айгуль Б.

Виталине Ещановой

3 000

Гузяль Я.

Виталине Ещановой

500

Александра Л.

Виталине Ещановой

500

Бахиткуль Н.

Виталине Ещановой

10 000

Елена С.

Виталине Ещановой

1 000

Яна Д.

Виталине Ещановой

3 000

Сергей С.

Виталине Ещановой

1 000

Элина З.

Виталине Ещановой

1 000

Екатерина Б.

Виталине Ещановой

500

Шынар Д.

Виталине Ещановой

250

Газиза Ж.

Виталине Ещановой

1 000

Азамат Б.

Виталине Ещановой

10 000

Владимир Д.

Виталине Ещановой

25 000

Кайсар Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Роман Б.

Виталине Ещановой

5 000

Андрей Ц.

Виталине Ещановой

1 000

Тлектес Ш.

Виталине Ещановой

1 000

Максим Д.

Виталине Ещановой

1 000

Айгерим А.

Виталине Ещановой

5 000

Валентин К.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Юлия К.

Жандосу Сапаргалиеву

1 500

Алмагуль Б.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Наталья Н.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Валентина Б.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Жанар Б.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Виктор И.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Жанна М.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Камиля Н.

Жандосу Сапаргалиеву

5 000

Никита Н.

Жандосу Сапаргалиеву

5 000

Ердастан Ж.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Аскар У.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Анэля Н.

Жандосу Сапаргалиеву

5 000

Зинаида Р.

Жандосу Сапаргалиеву

500

АлибекА.

Жандосу Сапаргалиеву

2000

Бану К.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Зауреш И.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Динара Б.

Жандосу Сапаргалиеву

1 600

Ксения Р.

Жандосу Сапаргалиеву

5 000

Салтанат Ш.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Амантай А.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Гульназ Н.

Жандосу Сапаргалиеву

3 000

Мадина Б.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Арай Ж.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Жанат С.

Жандосу Сапаргалиеву

200

Данагуль С.

Жандосу Сапаргалиеву

3 000

Ренат Ж.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Кирилл К.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Тлектес Ш.

Жандосу Сапаргалиеву

1 900

Жанна М.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Ольга Д.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Фариза М.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Кирилл К.

Жандосу Сапаргалиеву

1 500

София Р.

Жандосу Сапаргалиеву

8 000

Сырым Г.

Жандосу Сапаргалиеву

200

Азат Т.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Шолпан Д.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Жанузак Д.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Екатерина Б.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Роза Г.

Жандосу Сапаргалиеву

300

Гульмира Н.

Жандосу Сапаргалиеву

10 000

Асет А.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Александра Л.

Жандосу Сапаргалиеву

3 000

Руслана Д.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Татьяна М.

Жандосу Сапаргалиеву

10 000

Азамат Ж.

Жандосу Сапаргалиеву

200

Жасулан F.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Александр М.

Жандосу Сапаргалиеву

10 000

Мария Ж.

Жандосу Сапаргалиеву

800

Ольга М.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Канат Ш.

Жандосу Сапаргалиеву

3 000

Алина Л.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Михаил У.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Шайзат У.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Svetlana P.

Жандосу Сапаргалиеву

5 000

Тлек Е.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Сергей А.

Жандосу Сапаргалиеву

10 000

Владимир Д.

Жандосу Сапаргалиеву

3 000

Светлана К.

Жандосу Сапаргалиеву

15 000

Ася У.

Жандосу Сапаргалиеву

15 000

Индира Т.

Жандосу Сапаргалиеву

200

Индира Т.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Лидия И.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Владимир Т.

Жандосу Сапаргалиеву

9 100

Жанат Б.

Жандосу Сапаргалиеву

25 000

Кайсар Ш.

Жандосу Сапаргалиеву

10 000

Гульшат К.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Расул Я.

Жандосу Сапаргалиеву

3 000

Фархат Ж.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Ерсин К.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Айтолкын Т.

Жандосу Сапаргалиеву

300

Эсем гу

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Аслан З.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Чингиз С.

Жандосу Сапаргалиеву

20 000

Елена Р.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Серик К.

Жандосу Сапаргалиеву

3 000

Серик К.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Айбат С.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Еркебулан Э.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Алмат А.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Айдос А.

Жандосу Сапаргалиеву

3 000

Серик К.

Жандосу Сапаргалиеву

851

Мурат Ж.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Ернур К.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Жарас С.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Нурбек П.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Азат А.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Жанибек Э.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Боранбай Е.

Жандосу Сапаргалиеву

300

Ернар К.

Жандосу Сапаргалиеву

10 000

Няйля У.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Арайлым М.

Жандосу Сапаргалиеву

65 930

Ася У.

Жандосу Сапаргалиеву

500

Евгений Б.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Роман Б.

Жандосу Сапаргалиеву

5 000

Андрей Ц.

Жандосу Сапаргалиеву

2 000

Юлия Г.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Тлектес Ш.

Жандосу Сапаргалиеву

1 000

Максим Д.

Жандосу Сапаргалиеву

5 000

С карты другого банка

Жандосу Сапаргалиеву

37 000

Данияр С.

Жандосу Сапаргалиеву

Итого: 1 214 587 тенге

 