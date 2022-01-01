Информацию о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана и членов их семей предлагают отнести к государственным секретам и запретить к распространению. Вы поддерживаете такой запрет? Да. Этими данными могут воспользоваться иностранные спецслужбы или бандиты.

Да. Эта личная информация не нужна никому, кроме желтой прессы.

Нет. Они политики и сведения о них должны быть известны общественности.

Нет. Это поможет скрывать преступления экс-президентов и их родственников.

