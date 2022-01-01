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Куда пойти с 26 декабря по 4 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71

 

26 декабря, 15.00

Концерт «Новогоднее настроение» с участием музыкального клуба «Встреча друзей»

Ледовая арена,

мкр-н Юбилейный, 66

26 декабря, 16.00

Новогоднее ледовое представление «Король Лев», вход свободный

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

28-29 декабря,

10.00, 12.00,

14.00, 16.00

«Время для чудес», А. Серикова, новогоднее представление

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

До конца месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Выставка костанайских художников «В потоке творчества»

До конца месяца

Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта

Спортафишка

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Номад»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

27 декабря, 19.00.

28 декабря, 17.00