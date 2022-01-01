Куда пойти с 26 декабря по 4 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
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26 декабря, 15.00
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Концерт «Новогоднее настроение» с участием музыкального клуба «Встреча друзей»
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Ледовая арена,
мкр-н Юбилейный, 66
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26 декабря, 16.00
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Новогоднее ледовое представление «Король Лев», вход свободный
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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28-29 декабря,
10.00, 12.00,
14.00, 16.00
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«Время для чудес», А. Серикова, новогоднее представление
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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До конца месяца
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Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Выставка костанайских художников «В потоке творчества»
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До конца месяца
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Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта
Спортафишка
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Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Номад»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
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27 декабря, 19.00.
28 декабря, 17.00
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