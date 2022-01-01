В октябре 2023 года в «Нашей Газете» вышла моя статья «Большие проблемы маленького района, или Чего не увидел аким». Причем редакция дала ее в трех версиях: электронной, печатной и в «Инстаграме». Большое спасибо «Нашей Газете» за это.

Прошло больше года, и я хочу рассказать, что изменилось. А результаты есть.







Детская площадка и тренажеры во дворе домов №№ 173, 175, 177 по ул. Чехова / Фото автора письма

Ну, сначала о хорошем. Во-первых, утеплили участок труб отопления по улице Шипина от ул. Бородина до ул. Чехова с обеих сторон. Во-вторых, подключили новое освещение на этом же участке. (Правда, столбы хлипкие и освещение «так себе», но это все же лучше, чем была непроглядная темень, по которой шли ученики в школу и из школы.) В-третьих, оборудовали детскую площадку и поставили тренажеры. (Старый советский аттракцион «паутинка» зачем-то поставили рядом, не закрепив, и покрасили.) Активизировалась управляющая компания: теперь уже заметно ее присутствие.





А вот так стоит старая «паутинка». Без закрепления / Фото автора письма

Теперь о том, что осталось. Остались кусты и деревья за трубами по улице Шипина и мусор около них. Никаких цивилизованных мест перехода через дорогу по улице Шипина от ул. Бородина до ул. Чехова тоже нет. Нет даже «лежачего полицейского». Ну и, конечно, лужа во дворе (как от слесарки бывшего ПКСК «Восход» сворачивать во дворы по ул. Шипина). Как до этой лужи и до этих дворов не дошел «вездесущий архимедовский асфальт», так, видимо, еще долго ждать придется.



Долгожданное освещение по ул. Шипина (между ул. Чехова и ул. Бородина) / Фото автора письма

Ну про дома я вообще молчу! Они как были ободранные и с трещинами, так никакая госпрограмма до них не добралась за год. Скамейки у подъезда не то что не поставили, так еще у некоторых и старые убрали! Кому они помешали, непонято.

На мусорной площадке было очень много мусора возле контейнеров. Мы звонили в iKomek (боялись, что крысы разведутся). Площадку время от времени стали очищать.



Улица Рабочая, закрытая с советских времен, наконец-то открыта! / Фото автора письма

Да, кстати, автобусы как не ходили, так и не ходят там. И самое главное, перегороженную улицу Рабочую - о чудо! - открыли. Но теперь появляется новая проблема - места перехода через улицу Рабочую, так как она теперь проезжая через бывшие автобусный и автопарк.

Татьяна СТЕПАНЮК, Костанай