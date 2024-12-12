Депутаты городского маслихата и директор «Тазалык-2012», судя по информации в статье «Как подсчитать «мусорный» тариф?» (№ 50 (1185) от 12.12.2024 г.), уперлись в одну тему: мусора много, не вывозить его - утонем в нем.

Но нигде никем не озвучена тема приема полиэтиленовых бутылок, жестяных банок специальными автоматами и за плату. Наши люди видели такое во Франции, в Турции. Видимо, там есть структуры, которые этот вопрос решают. Есть ли такие структуры в наших краях?

Ikomek с этим вопросом отсылает к отделу, курирующему ОСИ и ПКСК. Естественно, в этом отделе по телефону отвечают: «Это не в нашей компетенции».

Встает вопрос: в чьей компетенции организация уменьшения количества бытовых отходов в контейнерах для сбора ТБО?

Люди зарабатывают на сборе металла из контейнеров, негодная сантехника тоже летит в контейнеры, а депутаты, что, не видят, что творится на грешной земле? И потому однобоко решается проблема: увеличим тариф, и будет благо.

Увы, мусора меньше не предвидится. Упаковка (тара) товара - это 30% его стоимости. Одно время проскользнула информация об установке таких автоматов-приемщиков тары в Алматы. Но тема заглохла, похоже, на уровне министерства экологии, она тоже не включена в компетенцию этого министерства.

При таком подходе к проблеме ТБО этот рост тарифа - бесконечен.

Людмила ГУБСКАЯ, Костанай