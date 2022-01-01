О голом участке труб во дворе дома № 168 по пр. Абая сообщила «НГ» жительница Костаная Алия.

- Хожу в этот двор к родителям, - написала она. - Трубы в торце дома, многим они не видны. Но здесь есть проход, через который можно попасть во двор, поэтому эти трубы я заметила еще летом. Позвонила в КТЭК. Ответили: «Как раз идут плановые ремонты, сделаем». Уже декабрь, а изоляции все нет.

По указанному адресу мы увидели трубы большого диаметра без изоляции. Заметить их действительно непросто, потому что со стороны пр. Абая их закрывают магазины, а со стороны двора не очень хорошо видно.



Пр. Абая, 168. Трубы торце дома заметить непросто. Но тепло они теряют / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы, расположенные на пустыре, который появился вдоль ул. Тауелсиздик после сноса домов, недалеко от дома № 80/1 по ул. Бородина, за две недели не изолировали.



Теплотрассу на пустыре, недалеко от дома № 80/1 по ул. Бородина, за две недели не закрыли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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