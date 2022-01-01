По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 24 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 77 лет, невесте - 76;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 74 новорожденных: 30 девочек и 44 мальчика. Имена недели: Даниил, Леон, Родион, Мирон, Мадияр, Роберт, Тимофей, Ислам, Захар, Макар, Василиса, Сабина, Ариана, Аружан. Самому молодому папе - 22 года, маме - 17 лет. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 43 года;

- умерли 44 человека: 15 женщин и 29 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 7 394 вызова, из них 2 039 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 441;

- поступили 23 вызова на ДТП: в авариях пострадали 35 человек, 28 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 660 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 68 выездов, в том числе 22 - на пожары, 16 - на случаи горения, 28 — на аварийно-спасательные работы. Кроме того, 2 выезда совершил ТМСП (трассо-медико-спасательный пункт);

- спасены при АСР 29 человек, из них детей - 5;

- в областной центр крови обратились 187 человек, 155 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 553 правонарушения.

- в медицинский вытрезвитель помещены 552 человека;

- за прошедшую неделю выявлены 1 823 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 14 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.