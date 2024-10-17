«Благодаря таким людям расцвел город». № 42 (1177) от 17.10.2024 г.

Совсем недавно в Костанае была скромно замечена одна дата: 90 лет со дня рождения Льва Александровича Купермана, почетного гражданина города, основателя и бессменного руководителя крупнейшего проектного института области, да и Казахстана. Мне посчастливилось с ним работать уже после выхода его на пенсию в вычислительном центре (ВЦ «Стройсистема»), где он был директором, а я главным инженером ВЦ.

Говорю посчастливилось, потому что на тот момент мне уже было 44 года, и я проработала в ВЦ системы ЦСУ (Центральное статистическое управление) Казахстана в Алматы и Костанае 20 лет. И на своем трудовом веку я уже видела многих руководителей. По божьему проведению это были хорошие наставники, профессионалы, мудрые руководители. Придя на работу под руководство Льва Александровича, я обнаружила все эти качества в нем. Но было то, что разительно отличало его от всех, ранее встречаемых мной. Я бы назвала это человеколюбием.

Он никогда никого не выделял особо ни в плане поощрения, ни в плане наказания. Отношение было ко всем, вплоть до уборщиц, ровное, уважительное и на равных. Меня всегда поражало, что уже в его возрасте, большой загруженности служебными обязанностями он всегда видел и замечал эмоциональное состояние каждого работника и очень часто, да практически всегда, с большой деликатностью вмешивался и помогал разрешить проблему: будь то семейная, со здоровьем или с жильем. Мы, сотрудники, никогда не видели его раздраженным или в плохом настроении, даже когда тяжело болела его супруга.

Мы вместе проработали 7 лет, это был бесценный опыт для меня: как без нравоучений, без разбирательств на ковре, внушений и наказаний руководить, всегда заботясь о благополучии подчиненных.

В 90-е годы, когда все разваливалось, и в нашем ВЦ тоже наступили тяжкие времена, наши заказчики не имели возможности расплачиваться с нами. Лев Александрович просил меня не раз: давайте с вами потерпим, а поступившую сумму отдадим на зарплату работникам, хотя и мне было трудно тогда, но я не могла не согласиться с ним.

В 1991 году у меня случилась тяжелая онкологическая операция. В течение трех месяцев я с большим трудом выживала. Лев Александрович приходил меня навещать в гинекологическое отделение больницы, куда даже мужей не пропускали. А так как его в городе все знали, то все отделение (врачи и пациенты) гудело: «К кому приходил Куперман?» Поверьте, в тяжелое время такая поддержка и внимание дорогого стоят, не понаслышке знаю.

Потом наши пути разошлись, он продолжал работать в областном отделе архитектуры. И опять мне посчастливилось побывать там, когда ему отмечали юбилей 75 лет. Это были его ученики из проектного института и отдела архитектуры. Люди поздравляли и многие со слезами благодарили, что помог сохранить семью, получить вне очереди жилье, достать путевку в лечебное учреждение, примирил супругов или коллег. Как он все это замечал, как ему это удавалось при такой ответственности, ведь в проектном институте работало более 200 человек, которых ему приходилось обучать. А масштабы работ, которые институт выполнял!

Я очень благодарна Льву Александровичу за это бесценное качество, которое он проявлял, заряжая всех, кто был с ним рядом. Это был живой пример, которому я старалась подражать в отношениях с людьми. Светлая ему память.

Галина СЫЧЕВА, Костанай