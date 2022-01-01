По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 39 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 48 лет, невесте - 45;

- зарегистрированы 14 разводов;

- зарегистрированы 44 новорожденных: 20 девочек и 24 мальчика. Имена недели: Теона, Изабелла, Тамила, Николь, Оливия, Агата, Альзара, Милена, Варвара, Дастан, Демьян, Арсений, Даниил, Адель, Имран, Гасан, Марк. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 50 лет, маме - 42 года;

- умерли 58 человек: 28 женщин и 30 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 6 084 вызова, из них 1 337 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 345;

- поступило 24 вызова на ДТП: в авариях пострадали 34 человека; 32 человека доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 411 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 305 человек, из них поместили 276: 253 мужчины и 23 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 267 человек, 255 из них стали донорами.