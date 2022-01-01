О голых трубах во дворе здания Центра по профилактике СПИД сообщила «НГ» жительница Костаная Галина ПАШИНИНА. Пенсионерка уточнила, что часто ходит через этот двор в поликлинику № 1.

- Конечно, я хожу не конкретно в Центр СПИД, но эта общая территория и для областной больницы, и первой поликлиники, и для частной клиники «Гиппократ», - пояснила читательница. - Трубы «голые», а те, что закрыты, с такой изоляцией, что, считайте, ее нет.

По указанному адресу, прямо за зданием Центра по профилактике СПИД, корреспонденты «НГ» увидели два длинных участка теплотрассы небольшого диаметра. С очень ветхой изоляцией, а местами совсем «голых».





Несколько участков труб без изоляции на территории комплекса лечебных заведений / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы по ул. Байтурсынова, 105, о которых мы писали две недели назад, пока не изолировали.





Трубы по ул. Байтурсынова, 105, о которых мы писали две недели назад, так и не закрыли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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