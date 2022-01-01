В Костанае на крыше пристройки, примыкающей к дому по ул. Баймагамбетова, 169, устраивают надстройки, которые закрывают наши окна и балконы, преграждают доступ к солнечному свету - ставят сотовые станции прямо у нас за окном. Законно ли это и кто за это отвечает? ПКСК не может дать ответа на этот вопрос. Были ли проведены все процедуры по узакониванию реконструкции кровли, была ли рассчитана нагрузка от всех сооружений, что они там ставят? И как влияет электромагнитное излучение от этих станций на наше здоровье и здоровье наших детей?

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Комментарий

Редакция направила запрос в РГУ «Межрегиональная инспекция связи Комитета телекоммуникации Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан по Костанайской, Северо-Казахстанской областям». Мы спрашивали, в частности, какими разрешениями должны заручиться операторы сотовой связи, чтобы начать устанавливать станции в жилом секторе, какие санитарные требования должны быть соблюдены при установке, кто сможет ответить на вопросы о вредности или безвредности излучения.

- Оборудование сотовой связи операторов размещается по адресу ул. Баймагамбетова, 169 с мая 2011 года. В этом году, в связи с ремонтом кровли, оборудование было временно демонтировано, что привело, в свою очередь, к обращению граждан на качество сотовой связи в данном районе, - ответила руководитель инспекции Валентина БЕРЛЕТ. - В РК действуют санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам» (разработаны в соответствии с подпунктом 113) пункта 15 Положения о Министерстве здравоохранения РК, утвержденного постановлением Правительства РК от 17 февраля 2017 года № 71). Они и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам (далее - РТО). При размещении РТО операторы руководствуются настоящими правилами. Провести измерение электромагнитного излучения радиотехнических объектов на предмет выявления негативного влияния на здоровье жителей 169-го дома возможно. Они должны обратиться в контролирующие органы санитарного надзора города, области.

Что касается разрешительных процедур: поскольку оборудование ранее уже было установлено и подверглось лишь временному демонтажу, здесь два варианта. Если пристройка не является частью кондоминиума, имеет отдельного собственника, то вопросы по установке оборудования оператор связи решает с ним. Если же это часть кондоминиума, то собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома принимают на собрании решение о передаче операторам сотовой связи части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду) для установления телекоммуникационного оборудования либо делегируют такое полномочие кому-либо (председателю ПКСК, ОСИ) в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях».