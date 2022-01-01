Страницы истории комсомольской организации Кустанайской области в годы мира и войны



Первые секретари Кустанайского ОК ЛКСМ в разные годы: (слева направо) Святослав Медведев, Вера Сидорова, Яков Шмидт, Петр Черныш, Юрий Пластовец. 1978 г.



В начале апреля 1921 года по поручению Казахстанского (тогда Киргизского) краевого бюро Центрального Комитета РКСМ из Оренбурга, где тогда был центр Казахской республики, в Кустанай прибыл Яков Шмидт, чтобы создать губернское оргбюро комсомола, созвать губернский съезд и оформить губернскую комсомольскую организацию.

В 1918-1919 гг. в Федоровском, Боровском, Денисовском районах и Кустанае до образования губернии существовали комсомольские ячейки, но были очень малочисленны. Они устраивали митинги, лекции, провели «неделю раненого бойца», открывали избы-читальни.



Участники пленума губкома РЛКСМ. Кустанай, ноябрь 1922 г.

Губернский съезд состоялся в мае 1921 года, но в тяжелых условиях: не было и средств, и связи с партийными, профсоюзными организациями, и инструкторов, мало опыта у членов уездного комитета. Участники съезда заполняли анкету, в графе «Отношение к РКСМ (Российский Коммунистический Союз Молодежи)» писали «хорошо», «плохо» и даже «враждебно». За теми словами делегаты не скрывали трагедию всеобщего разора и неприятие «военного коммунизма». Однако единогласно приняли предложенную Яковом Шмидтом резолюцию: «Трудовая, рабочая, крестьянская и киргизская молодежь Кустанайской губернии! Пролетариат готовится стать у руля государства. Наша задача воспитать себя, научиться быть заместителем наших уставших старших братьев, чтобы мы могли безошибочно управлять своей страной»…

Комсомольская работа заключалась «в проведении ячейковых собраний, где заслушивались доклады сельсовета, комитетов крестьянской взаимопомощи, школьных советов, участие в общественно-политической деятельности деревни и аула, работа в избе-читальне и школе». Кроме того, проводились групповые политчитки, беседы на разные темы, ставились концерты, постановки.



Секретарь губкома РЛКСМ Федор Петин с членами комсомольской организации. Кустанай. 1925 г.

Архивные документы свидетельствуют: «в ноябре 1921 года всего молодежи в губернии было 80 000 чел.; комсомольцев - 600 чел. Из них - 490 членов РКСМ юношей, 110 - девушек». В 1921 году членов РКСМ среди казахской молодежи не было. Созданные в 1923 году 5 казячеек, из них 3 - в аулах, в работе допускали ошибки. В 1924 году большинство казахских комсомольцев отправили в губсовпартшколу, что в целом облегчило положение.

Участие комсомольцев в кампаниях хлебозаготовок в 1928 году стало «проверкой их работы и состава на классовую пролетарскую устойчивость, готовности и способности комсомольской организации на деле помогать партии и Советской власти проводить важнейшие мероприятия». В поселке Семиозерном Кустанайского округа комсомольцы-батраки выявили у своего хозяина 240 пудов скрытых излишков, а в ауле № 1 Карабалыкского района комсомольская ячейка выявила четырех баев скрытые от обложения налогом 50 голов скота и 150 пудов хлеба. Райкомы мобилизовали лучших активистов для работы по хлебозаготовкам. По Кустанайскому округу были мобилизованы 195 комсомольцев.



Полевой стан комсомольско-молодежной бригады совхоза «Севастопольский» Урицкого района. 1972 г.

В 1930 году немало внимания уделяли женщинам, с которыми провели ряд лекций, собраний. «Проведены выборы делегаток с твердой установкой на перевоспитание казашек в отношении их участия в труде, так как таковые не принимают совершенно. Особенное внимание казахского населения было к докладам и лекциям врача с лекциями о воспитании детей, гигиене, сифилисе с соответствующими плакатами. И небезынтересно отметить, что на другой день, где была прочитана лекция, можно было увидеть (в тракторной бригаде), что каждый ест отдельно, полотенце имеет свое и начинает пить чай в своей посуде, уже не перемешивая ее с другими».

В первый же день Великой Отечественной войны в Кустанае, в селах и аулах области были проведены массовые митинги. В военкоматы, партийные и комсомольские органы поступали тысячи заявлений от добровольцев.



Андрей Бородин вручает областной комсомольской организации Памятное знамя в честь 50-летия ВЛКСМ. 27 октября 1968 г.

На собрании односельчан комсомолец сельхозартели «Алкан» Затобольского района Бабаков Мурза-Ахмет заявил: «Страна в опасности. Зачислите меня в национальную часть, формируемую в Кустанае. Не пожалею жизни для матери-Родины!» Примеру патриота последовали 16 джигитов.

Строки из справки: «Хорошо организован сбор теплых вещей в комсомольской организации колхоза «Дружный», где собрали и сдали 25 пар валенок, 10 пар теплых варежек, 10 пар теплых носков, 2 шапки-ушанки, 4 рубашки, 5 полотенец, 2 шарфа, 1 гимнастерку, 15 овчин, 125 кг шерсти и 400 рублей денег». Комсомольцы Озерной МТС Кустанайского района перечислили все средства, причитающиеся за отпуск, в фонд восстановления Сталинграда. Для детей Ростовской области кустанайская молодежь собрала более 2 300 предметов одежды и 55 тысяч рублей. На фронт ушли 18 150 комсомольцев, 12 тысяч юношей и девушек были награждены орденами и медалями, в ряды ВЛКСМ за 1941-1945 годы вступили 20 250 человек.



Вручение переходящего вымпела лучшему комсомольско-молодежному коллективу Лисаковска. 1975 г.

Потом - страница целинной эпопеи. В обкоме комсомола работали штабы с категорией приезжих. Молодые рабочие Москвы, Ленинграда, Орла, Курска, студенты украинских, молдавских и наших местных учебных заведений, воины из военных округов. Этими армиями надо было заниматься, обустраивать, наладить быт в общежитиях, организовать соревнования, включить в дело, позаботиться о досуге и охране общественного порядка, сагитировать молодежь учиться в вечерних школах, техникумах, сыграть комсомольские свадьбы. В архиве есть список награжденных медалью «За освоение целинных земель» товарищей, работавших на уборке урожая в Кустанайской области в 1956-1957 гг. среди которых - Шеварнадзе Эдуард Амбросевич, секретарь ЦК ЛКСМ Грузии.



Член делегации Наурзумского района К. Туралин на областном фестивале молодежи. 1978 г.

В те же годы возводились всесоюзные и республиканские комсомольские стройки: горно-обогатительные комбинаты и города Рудный, Джетыгара, Лисаковск, Аркалык и бокситовые рудники, КСК.

Это воспитанники нашей областной комсомольской организации помогали растить поколение честных тружеников, созидателей, патриотов и защитников Родины: Яков Шмидт, Борис Темников, Маговья Исмагамбетова, Кульбаршин Кабиева, Виктор Руднев, Владлен Малехоньков, Анатолий Боровской, Виктор Ремезов, Святослав Медведев, Камшат Доненбаева, Иван Рудской, Вера Семенова, Мария Бежите, Михаил Журавдев, Леонид Телятников, Нурлан Даненов, Евгений Аман, Юрий Пластовец, Людмила Мацупа, Анатолий Дирксен, Андрей Башков, Валерий Вишниченко, Любовь Конвисарева, Анатолий Тарасенко.



Сбор кустанайских комсомольцев в Алма-Ате в связи с 60-летием ВЛКСМ. 1981 г.

Фото из личного архива, а также из книг: «Горожане 20-х - 30-х годов ХХ века», «Эпоха Бородина. Время Демиденко». «Молодежное движение в Кустанайской области»

