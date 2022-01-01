1 ноября 1929 г. Кустанайское бюро окружкома ВКПб вынесло постановление по улучшению материального положения специалистов сельского хозяйства: немедленно пересмотреть ставки зарплаты районным специалистам сельского хозяйства, обеспечить специалистов непосредственно занятых на сельскохозяйственном производстве квартирами, средствами передвижения; провести оборудование участков, создать условия для повышения квалификации и научной работы.

2 ноября 1972 г. вновь организованному тресту «Кустанайсантехмонтаж» передано в аренду помещение в Кустанае, занимаемое школой рабочей молодежи.

2 ноября 1984 г. принята в эксплуатацию столовая сельхозинститута на 550 мест по проспекту Свердлова, 28 (пр. Абая) в Кустанае.

3 ноября 1928 г. в Кустанае открыта общественная образцовая столовая, вполне доступная широким кругам населения и не имеющая коммерческой «выгодности». Открытие приурочено к 11 годовщине Октября и в осуществление лозунга «Освобождение домохозяек от кухни».

3 ноября 1952 г. в Кустанае открыт постоянно действующий маршрут «Советский базар - почта - вокзал» с 7.00 до 22.00 ежедневно.

3 ноября 1987 г. средней школе № 4 присвоено имя 151 отдельной стрелковой бригады, сформированной в 1941 году в Кустанае.

10 ноября 2000 г. решением Костанайского городского маслихата Шахматному клубу по ул. Байтурсынова, 49 присвоено имя А. Г. Уфимцева - автора всемирно известной защиты Пирца - Уфимцева, мастера спорта международного класса, 11-кратного чемпиона Казахстана. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

11 ноября 1961 г. решением Кустанайского горисполкома улица Сталинградская переименована в ул. Рудненскую.

11 ноября 1964 г. решением Кустанайского горисполкома в городе прекращена продажа вина на разлив во всех гастрономах и продовольственных магазинах города.

13 ноября 1939 г. в Кустанае начал действовать трубопечной отряд при Пожарной охране. В городе не было организации, занимавшейся очисткой и текущим ремонтом отопительных приборов (до организации спецотдела при ремконторе).

14 ноября 1941 г. вышло Постановление ЦК КПбК и бюро ОК КПбК «О формировании национальных войсковых соединений Казахской ССР».

15 ноября 1967 г. решением Кустанайского горисполкома площадь Победы переименована в площадь им. В. И. Ленина (так как на ней установлен памятник вождю). Площадь у здания горисполкома наименована площадью Победы.

15 ноября 1968 г. решением Кустанайского облисполкома улице в микрорайоне № 5 города Рудного присвоено имя академика С. П. Королева.

17 ноября 1936 г. Президиум Кустанайского горсовета принял решение о переносе Советского базара с площади Свободы на площадь Революции.

18 ноября 1954 г. Постановлением Кустанайского облисполкома в связи с 25-летием Джаркульской МТС Федоровского района 74 рабочих и служащих МТС награждены Почетными грамотами облисполкома и обкома партии.

19 ноября 1919 г. Кустанайский уездный военно-революционный комитет издал приказ об ответственности за распространение провокационных слухов (будто бы будут повальные обыски, при которых будут отбираться теплая одежда, верхнее и нижнее белье). Виновные в распространении слухов карались по всей строгости законов военного времени.

19 ноября 1954 г. Кустанайский облисполком утвердил детальный проект планировки и застройки первой очереди жилстроительства Соколовского горнообогатительного комбината, выполненный Ленинградским отделением «Горстройпроект».

22 ноября 1940 г. Кустанайский облисполком в ответ на письмо исполкома Карабалыкского райсовета о разрешении организации самостоятельного цыганского колхоза на территории Михайловского сельсовета посчитал нецелесообразным организацию карликового цыганского колхоза в п. Михайловском и рекомендовал цыганам вступить в колхоз «Красный Октябрь» или другие колхозы района.

22 ноября 1960 г. в связи с окончанием строительства первой очереди городской канализации и строительством водопровода, базирующихся на двух артскважинах, и окончанием строительства насосной 2-го подъема Кустанайский горисполком решил создать управление «Горводоканал».

24 ноября 1971 г. в Кустанае принято в эксплуатацию архивохранилище на 400 тыс. ед. хранения по ул. Майлина, 2/6.

25 ноября 1960 г. горисполком отвел земельный участок под строительство бани на 50 мест по улице Ленинградской в Кустанае.

25 ноября 1970 г. открыта новая столовая на 210 мест на углу ул. Калинина (Алтынсарина) - Тарана (Тауелсиздик) с наименованием «Нива».

26 ноября 1979 г. решением Кустанайского горсовета на Привокзальной площади Кустаная как монумент-памятник установлен паровоз, доставивший в город 28 февраля первых покорителей целины.

27 ноября 1943 г. Кустанайский облисполком отвел земельный участок для строительства объекта № 113 Военно-морского флота из земель Аман-Карагайского лесхоза и Семиозерного детдома общей площадью 952 га.

28 ноября 2001 г. решением Костанайского городского маслихата улица 19 Августа переименована в ул. Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Костаная А. М. Бородина; ул. Куйбышева - в ул. Героя Социалистического Труда, общественного деятеля О. А. Козыбаева.

29 ноября 1929 г. на бюро Кустанайского окружкома ВКПб рассмотрены вопросы о проведении сплошной коллективизации в округе (организованы три МТС, две тракторных колонны, два совхоза и два зерносовхоза, проводятся мероприятия по сплошной коллективизации двух крупнейших районов - Федоровского и Карабалыкского; проведена конфискация имущества баев-полуфеодалов и передел пахотных и сенокосных угодий); а также об усилившейся классовой борьбе в поселках и аулах, принявшей в округе особо ужесточенные формы (убийство, поджоги, вредительство).

30 ноября 1976 г. после окончания строительства 9-этажного дома по пр. Ленина (пр. Аль-Фараби) помещение на 1-м этаже временно передано универмагу «Детский мир». Книжный магазин «Знание» по ул. Баймагамбетова рекомендован для постоянной выставки Минлегпрома Каз. ССР.