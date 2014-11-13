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Куда пойти с 7 по 13 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

9 ноября,

12.00

«В организме у лентяя»,
О. Емельянова, сказка

10 ноября,

12.00

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

13, 14 ноября,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

15, 16 ноября,

18.30

«Маленькие трагедии», по пьесам А. Пушкина. Премьера

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина, 115

тел.: 50-03-89

8 ноября,

11.00

Открытие выставки «Халык казанасы» по итогам экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32,
50-28-88

8 ноября, 15.00

Открытие выставки по итогам VI республиканского конкурса молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Жас толқын - 2024» 

В течение месяца

Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»

Областная филармония
им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02

14-16 ноября,

17.00

JAZZ BOMOND - 2024. В программе: Kickin Jass Orchestra, г. Екатеринбург, РФ; Big band эстрадно-симфонического оркестра «Астана», г. Астана; джазовый ансамбль «Жигер» г. Астана; джаз-квинтет «Шабыт»,
г. Астана и др.

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, 8-705-746-73-54 WhatsApp

10 ноября,

19.00

Виолончелист Бағжан Октябрь с концертной программой «Терапия души». 12+

ДК «Орион»

ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК Текстильщик),

тел. 8-705-884-05-28

10 ноября,

12.00, 15.00

Цирковое шоу «Звезда». Детям младше 4 лет бесплатно, с одним взрослым может прийти только один ребенок, без предоставления отдельного места

Спортафишка

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Семей»

Рудный, СК «Аят-Арена»

9-10 ноября