По предварительным итогам президентских выборов в США побеждает Дональд Трамп. Что можно ожидать Казахстану от его нового срока на посту главы супердержавы? Демократические процессы будут замедляться во всех странах, в том числе и в нашей.

Америка наконец-то займется своими проблемами и перестанет лезть в чужие дела.

Казахстан продолжит сотрудничество с США, выгодное обеим странам.

Ничего не изменится. Влияние президента США на события в мире преувеличено.

