Куда пойти с 7 по 13 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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9 ноября,
12.00
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«В организме у лентяя»,
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10 ноября,
12.00
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«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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13, 14 ноября,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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15, 16 ноября,
18.30
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«Маленькие трагедии», по пьесам А. Пушкина. Премьера
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина, 115
тел.: 50-03-89
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8 ноября,
11.00
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Открытие выставки «Халык казанасы» по итогам экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32,
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8 ноября, 15.00
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Открытие выставки по итогам VI республиканского конкурса молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Жас толқын - 2024»
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В течение месяца
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Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»
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Областная филармония
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
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14-16 ноября,
17.00
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JAZZ BOMOND - 2024. В программе: Kickin Jass Orchestra, г. Екатеринбург, РФ; Big band эстрадно-симфонического оркестра «Астана», г. Астана; джазовый ансамбль «Жигер» г. Астана; джаз-квинтет «Шабыт»,
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, 8-705-746-73-54 WhatsApp
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10 ноября,
19.00
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Виолончелист Бағжан Октябрь с концертной программой «Терапия души». 12+
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ДК «Орион»
ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК Текстильщик),
тел. 8-705-884-05-28
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10 ноября,
12.00, 15.00
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Цирковое шоу «Звезда». Детям младше 4 лет бесплатно, с одним взрослым может прийти только один ребенок, без предоставления отдельного места
Спортафишка
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Семей»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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9-10 ноября
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