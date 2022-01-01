Так случилось, что в нашей жизни перекрестились два события - не очень заметных для занятых своими делами масс, но при этом показательных. Первое - публикация в «НГ» вновь горячо обсуждаемой проблемы переименований в Казахстане.

Сама по себе проблема выеденного яйца не стоит. Если только не играть подменой понятий о возвращении «исторических наименований». «Историческое» - то название, которое появилось изначально, когда строились город, улица и т. д., будь это название советское или дореволюционное.

Другое дело, что и таковые, «исторические», могут меняться. И в истории мировой культуры, и в истории культуры отечественной. Я живу на улице, которая в мою бытность три раза меняла свое название, и ничего особенного не случилось, хотя, убежден, игры в «омассовленные» переименования - это все суета вокруг дивана.

Да ведь не это главное. В публикации цитируется депутат мажилиса Еркин Абиль: «Как объяснить ребенку в г. Рудный, что означает название улицы «40 лет Октября»? Как объяснить наличие в Костанае улицы Урицкого, названной когда-то в честь большевика с сомнительной репутацией? Какую воспитательную ценность или мировоззренческую цель несет сохранение подобной топонимики?». Объяснить-то все можно. Было бы желание и умение. А то, что умненькие дети к 9 классу не слышали о Хиросиме и Нагасаки, а ко времени учебы в колледже - об Амангельды Иманове, так это вопрос не к ним.

Я знаю Еркина Абиля как интересного и образованного историка, хотя, наверное, и не во всем мог бы быть с ним согласен. Но воспитание-то начинается не со свистопляски переименований. Болезненнейшая проблема не в том, что красивее, историчнее или этничнее звучит (подробнее об этом почитайте в высказываниях Данияра Ашибаева). У нас вот спешат с переименованиями, как отпускники в вот-вот отправляющийся самолет вечности. Но, кроме призрачной вечности, есть еще далеко не призрачное настоящее. А это настоящее нашего мира очень хрупко. И основная беда таких споров в том, что они будоражат, раскалывают людей, а следовательно, и расшатывают стабильность. Из-за вопросов третьестепенных, не нуждающихся в самовлюбленной суетливости.

И что еще существеннее - так это то, что воспитывать можно совсем иначе. Не сталкивая, а сближая людей. Один из наглядных примеров - вечер, посвященный 90-летию Герольда Бельгера, проведенный в «Доме Дружбы» немецким обществом «Возрождение» и областной библиотекой им. Л. Н. Толстого.

Встреча прошла на одном дыхании. В фойе - прекрасная выставка книг. Пелись песни и читались стихи на трех языках. Танцевали девочки с лицами, святящимися от причастности к творчеству. И все это было не формально, без ложного пафоса и сюсюканья. Да и личность Бельгера по самой своей природе была чужда всему наносному и фальшивому. Бельгер - уникальный для Казахстана общественный деятель, писатель и публицист, творчески освоивший немецкий, казахский и русский языки. Именно творчески: он овладел ими не как человек с базара, а как литератор, тонко чувствующий слово и способный превращать словесную пряжу в ткань подлинной литературы. Согласно Интернету, он - автор более сорока книг и свыше полутора тысяч (1600) публицистических работ.

Как мне видится, Бельгер и его жизнь сегодня дают нам по крайней мере три главных урока. Первый уже упомянут - это наглядная демонстрация и творчеством, и всею жизнью реального дела, направленного на слияние культур, а, следовательно, и сближение как отдельных людей, так и разных народов.

Второй, очень горький урок рожден трагической историей ХХ века. Семилетним мальчиком Герольд вместе с массами немцев Поволжья был депортирован в далекий Казахстан, так что и в школу пошел в ауле. Там овладел и казахским языком. Трагедия эта библейского масштаба. Она коснулась не только советских немцев, но и миллионов, проживавших в других странах. Трагедия же советских немцев была по-своему особенно драматична: а что было бы, если немцы остались между молотом и наковальней в месяцы ожесточенных сражений у Волги? Не больше ли было бы жертв?

Так или иначе, а переселение оказалось тяжелейшим испытанием. И духовным. И физическим И правда об этом - как одна из капелек общей истории - обретает масштабы мирового явления. И уже поэтому Бельгер - писатель, самою историей занесенный в число тех, кто оставил в ней заметный след.

Увы, в этой мировой истории есть и обратная сторона урока, так и не выученного и по сей день. Суть его в том, что прошло время лихих набегов, обогащающих целые племена, а фюреры и прочие несут чудовищные беды не только чужим народам, но и своему.

Третий же урок - урок личного мужества, вспоенного жаждой полноценной жизни. С раннего детства Герольд был серьезно болен. Падение в довольно раннем возрасте с коня. Туберкулез кости. Многолетняя жизнь на костылях и… спасение в деятельности, творчестве.

И время было лихим. И судьба народа трагичной. И сам болезненен. Причем в буквальном смысле - познавший, что такое неотступная физическая боль. А столько сделал, что и здоровым, с более благополучными судьбами не снилось. И не только сделал, но при своей болезненности прожил больше 80 лет. Это ли не урок молодым, да и все нам?

Юрий БОНДАРЕНКО, Костанай