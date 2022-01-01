Мои дети обучаются в ОШ № 122 (район Костанай-2). Ранее школа была средней, но получила статус основной, и теперь после 9 класса ученики вынуждены поступать в колледжи или искать другие школы, что для них и нас, их родителей, неудобно. Директор школы пояснила нам, что статус можно вернуть, но для начала в ней нужно провести капитальный ремонт. Для обучения 10-11 классов, по ее словам, нет помещений. Но в школе есть еще крыло, которое занимает ДК «Мирас» и детсад. Я считаю, что ДК не нужно такое большое помещение. Возможно ли решить нашу проблему?

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Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим УРАЗБАЕВА:

- Как нам сообщило руководство вышеуказанной школы, в настоящее время заявлений от родителей для зачисления учащихся в 10-11 классы не поступало. В случае поступления данных заявлений администрация школы будет ходатайствовать о присвоении статуса средней школы. Помещение ДК «Мирас» является подведомственной организацией отдела культуры акимата Костаная. Данное помещение находится на первом этаже здания и не влияет на размещение 10-11 классов.