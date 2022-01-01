Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» заканчивает публикации в рамках конкурса «Из грязи в князи». С июля прошлого года с нами были люди, которые подарили лучшую жизнь, а то и просто спасли жизнь бездомышам, среди которых были и кошки, и собаки.

Мы завершаем конкурс, так и не дождавшись отклика от двух потенциальных участников, которые забыли указать свои телефоны для связи и не отвечают на наши письма, отправленные на электронную почту.

Таким образом, в нашем конкурсе 48 участников, а могло быть ровно 50. Конкурс длился почти год, и вот мы на пути к финалу - осталась последняя история.

Напоминаем, что победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Участники № 48 - Тина, Тарзан и их хозяйка Гульшат БАЛДАЕВА.

Тина оказалась в нужном месте в нужное время / Фото Гульшат БАЛДАЕВОЙ

Среди пушистых конкурсантов подавляющее большинство составляют представители кошачьего племени, а собак просто по пальцам одной руки можно пересчитать. Но в нашей последней истории, как по заказу, фигурируют и кошка, и песик. О том, как попали они в семью, рассказывает Гульшат Балдаева.

Семья мечтала именно о таком рыжем чуде / Фото Гульшат БАЛДАЕВОЙ

- Пять лет назад мы с дочкой искали на сайте OLX рыжего котенка и не нашли тех, кто бы мог отдать их в наши добрые руки, за всех котят просили немалые деньги. Гульназ очень расстроилась, но я пообещала, что найду ей рыжика.

И вот ведь как распорядилась судьба. Вечером этого же дня мы с мужем пошли на той, нашему другу исполнялось 37 лет. Важный был день рождения - третий мушел! Кстати, этот наш друг был рыжим, и все друзья, с которыми он дружил долгие годы, с самого детства называли его Рыжий Кот. На этой вечеринке те самые друзья детства, которые придумали ему такое прозвище, решили это оригинально обыграть. Принесли ему коробку, а там... Там был чудесный рыжий котенок! Как будто по нашему заказу! Подарок был сделан как бы для прикола, и я прекрасно понимала: им всем и дела не было, что будет с рыжиком после праздника. К тому же супруга виновника торжества не особо любит животных, это я знала точно.

Кошка везде комфорт найдет / Фото Гульшат БАЛДАЕВОЙ

К концу вечера я поинтересовалась, где же котенок и что с ним будет. Решение уже созрело у меня в голове, и все это поняли. Мне легко и даже с чувством облегчения разрешили забрать его с собой. Я так и сделала!

Когда никого не нужно спасать, можно и отдохнуть / Фото Гульшат БАЛДАЕВОЙ

Рыжий наш оказался девочкой, мы назвали ее Тиной. Тина - самая красивая, ловкая и быстрая кошка! А как она полюбила нашу Гульназ, как переживает за нее! Это надо видеть, как при любом крике дочки она бежит спасать ее. Гульназ, купаясь в бассейне, может крикнуть: «Тина-а-а, помоги!» и та бежит сломя голову! В бассейн, правда, не прыгает, остается на бортике и старается своими маленькими лапками вытащить Гульназ из воды. Это так смешно и трогательно одновременно.

Это взгляд кошки, которая понимает все / Фото Гульшат БАЛДАЕВОЙ

Верная наша Тиночка, Тинуся, Тинозавр, Тиноккио!

И это еще не вся наша история о бездомных друзьях. Ведь когда Тинуся появилась в нашем доме, был вопрос, как примет ее наш питомец Тарзан. Лет 7-8 назад мы нашли возле колбасного магазина на Складской нескольких щенят, которых подкармливал продавец. Мы попросили одного из них и, получив разрешение, забрали с собой. С тех пор он у нас живет. Верный наш Тарзан! Мы, конечно, думали, что он вырастет большим, но он оказался сосиской - маленький ростом и длинный щенок! Но мы его обожаем, лечим, кормим и ухаживаем!

Тарзан принял Тину спокойно, без скандала / Фото Гульшат БАЛДАЕВОЙ

Не сказать, что Тарзан обрадовался появлению конкурента, но и враждебности не проявил. Сейчас они и не друзья, и не враги, держат крепкий нейтралитет. Они никогда не устраивают совместных игр, но и не трогают друг друга, спокойно могут лежать рядом. В общем, Тарзан и Тина стали мирными соседями.

Тарзан - верный друг и бесстрашный защитник / Фото Гульшат БАЛДАЕВОЙ

Так что мы - семья с двойной историей о бездомных братьях наших меньших! Ведь если бы мы не забрали их в свой дом, им была уготована жизнь на улице, где голод, холод и опасности. Теперь они наши верные друзья и любимцы: Тинуся и Тарзан.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 48 Тину, Тарзана и их хозяйку Гульназ в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 22 июня, до 11.00 воскресенья, 23 июня. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 20 июня, до 10.00 понедельника, 24 июня. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 47 кошки по имени Сыр и ее хозяйки Наташи Коваленко поступило 328 голосов.