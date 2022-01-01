Куда пойти с 20 по 26 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Преображение света» - выставка Андрея Арискина
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В течение месяца
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Выставка работ учеников детских студий г. Костаная «Балалар әлемі - мир детей!»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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25 июня,
19.00
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Концерт творческой академии Айсулу Туткушевой ARTIST BIG ARTIST SHOW 2.0. Нас не догонят. В программе: песни из 90-х, нулевых, а также современные хиты. Приглашенные гости: Азамат Ибраев, Арыстан Курманов, Руслан Махамбетов, Мария Кунщикова, победители проекта X-Factor - Улпан Жумабек и дуэт BRO
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27 июня,
19.00
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Шоу иллюзионистов. В программе: участники и финалисты ТВ-проектов Central Asia’s Got Talent, «Удиви меня» и «Все, кроме обычного» Игорь Овсейчик, Ерман Кенжебаев, Антон Вознесенский
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29 июня,
16.00
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Благотворительный спектакль «Красавица и Чудовище». Спектакль для детей, актерами являются дети возраста от 3 до 12 лет
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная),
26-06-65 (вахта),
26-52-80 (методкабинет)
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20 июня,
19.00
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Концерт песен Виктора Цоя, в исполнении группы Pulse Kino
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Центральный стадион
ул. 1 мая, 153
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23 июня
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Празднование Международного дня йоги. В программе: танцы, практики йоги, фотосессия, знакомство с наставниками, медитации.
Время будет известно ближе к дате. Вход свободный, необходимо записаться. Запись в директ «Инстаграма» PRANA_CENTER_KZ
Спортафишка
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Футзал. Чемпионат РК. Матч за 3-е место. «Аят» - «Атырау»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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21 июня
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Auto Moto Cross Костанай
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Набережная КЖБИ (выезд с базы отдыха "Мохито"), специализированная трасса для проведения соревнований по автомобильному и мотоциклетному видам спорта.
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22 июня, 13.00
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