Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что в обществе уже поднимают вопрос об увеличении порога для рассмотрения петиций, который сейчас составляет 50 000 подписей. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Обсуждение петиций приводит к разжиганию розни между казахстанцами.

Да. Нужны более весомые причины, чтобы вопрос рассмотрело правительство.

Нет. Даже 50 000 подписей собрать сложно. Увеличение порога сделает это невозможным.

Нет. Нужно оставить эту имитацию демократии. Чтобы народ меньше возмущался.

