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Куда пойти с 20 по 26 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Преображение света» - выставка Андрея Арискина

В течение месяца

Выставка работ учеников детских студий г. Костаная «Балалар әлемі - мир детей!»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 июня,

19.00

Концерт творческой академии Айсулу Туткушевой ARTIST BIG ARTIST SHOW 2.0. Нас не догонят. В программе: песни из 90-х, нулевых, а также современные хиты. Приглашенные гости: Азамат Ибраев, Арыстан Курманов, Руслан Махамбетов, Мария Кунщикова, победители проекта X-Factor - Улпан Жумабек и дуэт BRO

27 июня,

19.00

Шоу иллюзионистов. В программе: участники и финалисты ТВ-проектов Central Asia’s Got Talent, «Удиви меня» и «Все, кроме обычного» Игорь Овсейчик, Ерман Кенжебаев, Антон Вознесенский

29 июня,

16.00

Благотворительный спектакль «Красавица и Чудовище». Спектакль для детей, актерами являются дети возраста от 3 до 12 лет

 

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная),

26-06-65 (вахта),

26-52-80 (методкабинет)

20 июня,

19.00

Концерт песен Виктора Цоя, в исполнении группы Pulse Kino

Центральный стадион

ул. 1 мая, 153

23 июня

Празднование Международного дня йоги. В программе: танцы, практики йоги, фотосессия, знакомство с наставниками, медитации.

Время будет известно ближе к дате. Вход свободный, необходимо записаться. Запись в директ «Инстаграма» PRANA_CENTER_KZ

  Спортафишка

Футзал. Чемпионат РК. Матч за 3-е место. «Аят» - «Атырау»

Рудный, СК «Аят-Арена»

21 июня

Auto Moto Cross Костанай

Набережная КЖБИ (выезд с базы отдыха "Мохито"), специализированная трасса для проведения соревнований по автомобильному и мотоциклетному видам спорта.

22 июня, 13.00