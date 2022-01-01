Как 145 лет назад в Российской империи начиналось планомерное заселение нашего края

Соборная площадь. Кустанай, начало XX в.

Заявления поселенцев о желании поселиться в возводимом на урочище Кустанай городе начали поступать с 1878 года, но удостоверения о принятии таких заявлений до 1880 года не выдавали. В июле - августе 1879 года в урочище прибыли 300 семей первых поселенцев из Оренбурга.

С 1880 года разрешение на поселение в будущем городе Новониколаевске давал лично военный генерал-губернатор Тургайской области А. П. Константинович, а удостоверения поселенцам выдавал начальник Николаевского уезда А. Сипайлов. К тому времени 4 800 семейств уже получили такие удостоверения. Уездный начальник, посчитав число поселенцев достаточным, запретил волостным правлениям выдавать какие-либо свидетельства, особенно без подлинных удостоверений, выданных им подобным поселенцам, позволяющим поселиться в возводимом городе. В 1881 году построено было до 26 жилых помещений в разных кварталах по доставшимся переселенцам жеребьевым номерам.

В 1882 году перешедших на жительство в Кустанай насчитывалось 453 семейства, из которых 257 заняли дворовые места и возвели на них жилые постройки. В том же году в Пригородный поселок (п. Константинович от ул. Победы до лога Кустанай-сай был назван в честь А. П. Константиновича) явилось 95 семейств, 48 из которых сделали постройки.

С того времени наплыв народа в Кустанай, а также в Пригородный и Затобольский поселки с каждым годом стал сильно увеличиваться. Разбросанные постройки на 96 кварталах в Кустанае и на 3 кварталах в Пригородном начали постепенно сплачиваться, образуя все более правильные кварталы с прямыми улицами. Кроме Пригородного и Затобольского поселков, имелась еще и Татарская слободка, отделяемая от Кустаная небольшим оврагом Абиль-сай.

Изначально в урочище планировалось строительство города с небольшим при нем земледельческим поселком не более как в 1 000 душ. Но благодаря продолжающемуся многочисленному наплыву сюда переселенцев отовсюду с правом и без всякого права поселиться здесь, то есть с увольнительными и без них, заселение пошло так быстро, что за три года возникло громадное поселение свыше 15 тысяч душ крестьян разных российских губерний. Порядок заселения был нарушен из-за пошатнувшегося благосостояния поселенцев вследствие двух неурожайных годов и посредством допуска к пользованию наделом в 13 300 десятин не одних поселковых крестьян, но и тех, которые записывались в горожане. Эта временная, как предполагалось, мера только утвердила крестьян, и без того склонных к превратным взглядам на чужую земельную собственность, в мнении, что не одних поселковых, а и записавшихся в горожане следует наделять землей. Никакие доводы начальства не могли разубедить от такого взгляда на вещи.

Пожарная каланча. Кустанай, 1900 г.

«Начались бесчисленные самоуправства и захваты не только земель, отведенных поселку, но и киргизских на громадное пространство».

2 июня 1887 года военный губернатор Проценко заключил: «Ввиду отсутствия заявлений со стороны поселенцев о каких-либо льготах не представляется никакой необходимости в таковых, а так как желающих селиться много, то не только не следует устанавливать какие-либо льготы, а наоборот, надлежит принять меры к уменьшению числа селящихся, для чего произвести повсеместную публикацию о предупреждении переселенцев направляться в Тургайскую область по прежде существовавшему вызову на переселение, так как земли мало и нового надела не будет».

С начала возникновения Кустаная среди жителей определилось резкое различие в их имущественном положении. Значительную часть поселенцев составляли малоимущие крестьяне, поднятые со своих родных мест нуждой и слухами о «вольном городе». Наряду с ними оседали представители зажиточных слоев крестьянства, мелкие и средние торговцы. К моменту усиления переселенческого потока, к середине 1880-х, началась оживленная спекуляция земельными участками, этим пользовались и власти города. Так, в 1886 году выходец из Самарской губернии Хмыров, имея 1 000 десятин пахотной земли из расчета 50 коп. за десятину, затем стал выдавать ее в аренду переселяющимся крестьянам по цене до трех руб. за десятину.

Увеличение арендных цен на землю создавало большие трудности для оседания переселенцев, поэтому определенная часть их селилась в некотором отдалении от Кустаная в поселках или предместьях. К примеру, за Тоболом. Этот поселок возник самовольно, без разрешения на то властей, потому администрация назвала жителей «самодурами», отсюда и название поселка Самодуровка. Позже - Затоболовка, сейчас - город Тобыл. Этот поселок и правобережные земли еще в 1881 году решением волостного съезда и в присутствии Тургайского генерал-губернатора были отведены в правобережную городскую черту.

Жительницы Кустаная Зоя Гордеева и Аида Пестрякова. Начало 1920 гг.

История Татарской слободы тоже представляет интерес. Параграф 1-й «Положения о льготах и преимуществах степных поселений в Уральской и Тургайской областях» категорически запрещал селиться в Казахстане татарам, башкирам и «прочим азиатским выходцам». А тем временем несколько крестьянских татарских и башкирских семейств, мещан и отставных солдат, несмотря на запрет, стали застраивать домами и мазанками территорию за логом Абиль-сай вблизи Кустаная (сейчас - Наримановка). Начальство уезда прогоняло их, разрушая постройки, но слобода росла. К концу 1883 года в ней насчитывалось 150 семейств. Так население Кустаная получилось многонациональным по составу. В нем оседали русские и украинцы, казахи, башкиры, татары и представители народностей Поволжья: чуваши, мордва и др. Кустанайский уездный начальник в докладной записке губернатору Тургайской области писал: «Земледелие в Кустанайском уезде как среди русского, так и киргизского населения вполне процветает, чему способствует обоюдное и дружественное отношение кочевников с русским населением в сельскохозяйственных предприятиях».

Когда в 1885 году засняли занятый в натуре весь земельный участок Кустаная, то пространство его было исчислено не в 13 300 десятин, предполагавшихся к отводу, а в 41 865 десятин. Это за 5 лет.

Несмотря на то, что в Кустанае жило много земледельческого населения и зачастую трудно было провести разграничительную линию между ремесленником и земледельцем, город выделился в качестве торгово-экономического центра края. С 1 октября 1893 года поселение официально получило право города с названием Николаевск. 8 февраля 1895 года городу было возвращено прежнее название Кустанай, а уезду - Кустанайский.

Жительница Кустаная Зина Есипова. Начало 1920 гг.

А вот как выглядел город на Тоболе в путевых заметках В. Л. Дедлова в начале 90-х прошлого столетия: «На плоской, как стол, пыльной степи, на берегах полупересыхающего Тобола, текущего в степном провале без единого кустика и деревца, стоит Кустанай, двадцатитысячный город. Широчайшие улицы перекрещиваются под прямыми углами. В центре - площадь, равная целому государству. И улицы, и площадь обстроены землянками, мазанками, домишками и домами в 4-5 окон. В землянках и мазанках живут мужики. В сколоченных на живую нитку домишках разместились кабаки, постоялые дворы, пьяные мастеровые и плуты торгаши. В центре города - два-три каменных дома, подобные крепости: толстые стены, громадные каменные заборы, слепые амбары и склады. Это засели крупные купцы. В амбарах - хлеб. В огромных лавках - красные товары, чай, сахар. Лавки внушительны: это огромные сараи, саженей 15 в длину, 10 в ширину и аршин 10 высотою. Целые недели по степи носятся бураны и затемняют солнце пылью. Выдуваемый ветром из чернозема песок наносит сугробами. И решительно некуда деться от пыли, безлюдья и дичи этого города. Выйдешь за город - там голая степь, бесчисленные конусообразные кучи кизяка и несметное полчище ветряных мельниц, которые машут на вас своими крыльями, точно не пускают в степь и гонят назад, в город».

9 июля 1883 года депутаты города Николаевска заключили договор с мещанином Павлом Сидоровым. Он обязался построить водяную мукомольную мельницу на правом берегу р. Тобол и обязался содержать за свой счет деревянный мост через реку, требуя этого от города лишь один строительный материал. Однако мукомольная мельница была передана в аренду николаевскому купцу Ивану Архипову и построена вопреки заключенному договору на левом берегу Тобола. Мост же через р. Тобол ежегодно строился и содержался на городские и земские средства и ни Сидоров, ни арендатор Архипов никакого участия в этом не принимали.

Продолжение следует