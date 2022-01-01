На улицах Костаная установлено множество видеокамер. И уже давно. Многие из них повернуты так, что ясно - они ничего фиксировать не могут. Дорогостоящее оборудование установлено на деньги налогоплательщиков. Почему оно простаивает и когда начнет функционировать?

Михаил ДОБРОДЕЛОВ, Костанай

Комментарий

На запрос «НГ» ответил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Азамат КАШИЕВ:

- В областном центре ведутся работы по проекту государственно-частного партнерства «Услуги по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в г. Костанае». Договор ГЧП заключен между управлением информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области (государственный партнер № 1), департаментом полиции Костанайской области (государственный партнер № 2) и ТОО «Көркем Телеком» (частный партнер). В рамках проекта для обеспечения дорожной безопасности установлены аппаратно-программные комплексы «Сергек» на 10 перекрестках и 50 линейных участках г. Костаная. Также для обеспечения общественной безопасности установлено 1 000 камер общего видеонаблюдения во дворах жилых домов и наиболее оживленных местах отдыха областного центра.

Указанные аппаратно-программные комплексы, а также камеры общего видеонаблюдения выведены в тестовом режиме в Центр оперативного управления департамента полиции Костанайской области. Аппаратно-программные комплексы, а также камеры общего видеонаблюдения установлены согласно адресной программе установки камер видеонаблюдения, утвержденной ДП Костанайской области.

В настоящее время, согласно действующему законодательству РК, до завершения испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности система общественной и дорожной безопасности «Сергек» в городе Костанае функционирует в тестовом режиме. Об официальной дате начала работы системы, а также начале фиксации нарушений Правил дорожного движения будет сообщено дополнительно.